Maltepe'de Çocuklar Tutuklandı

03.02.2026 20:26
Maltepe'de yaşları 18'den küçük 5 çocuk, darp ve hakaret suçlamasıyla tutuklandı.

Maltepe'de arkadaşlarını darbeden suça sürüklenen 5 çocuk ve 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki gün gündüz saatlerinde Maltepe'de meydana geldi. İddialara göre yaşları 18'den küçük bir grup, yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle bir genci 'sözlü uyarı' için aralarına aldı. Bu esnada o anları kayıt altına alan grup, mağdura bir anda tokat atıp hakaretler savurdu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülen büyük tepkiye neden olurken, yaşı 18'den küçük olan A.T.K., B.D., U.E., Y.Y. ve B.U. "Kasten Yaralama", "Hakaret", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma" ve "Tehdit" suçlarından gözaltına alındı.

Tutuklama talebiyle sevk edilen, şüpheli M.P. ile suça sürüklenen çocuklar B.D., U.E., Y.Y., B.U. ve A.T.K. 'Kasten Yaralama', 'Birden Fazla Kişiyle Birlikte Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Hakaret' suçlarından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Maltepe, Çocuk, Suç, Son Dakika

21:23
Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik.
Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik.
20:53
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 2 milyar dolarlık enerji anlaşması
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 2 milyar dolarlık enerji anlaşması
20:52
Trump ve Petro, Beyaz Saray'da biraraya geldi
Trump ve Petro, Beyaz Saray'da biraraya geldi
20:41
Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
20:11
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
19:09
Büyük Menderes Nehri'nde taştı, 2 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı
Büyük Menderes Nehri'nde taştı, 2 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı
