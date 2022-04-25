Maltepe'de feci kaza: Takla atan araç 3 otomobile çarparak durabildi - Son Dakika
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Maltepe'de feci kaza: Takla atan araç 3 otomobile çarparak durabildi

25.04.2022 15:19

Maltepe'de feci kaza: Takla atan araç 3 otomobile çarparak durabildi Maltepe aşırı sürat yaptığı iddia edilen otomobil sürücüsü kontrolünü kaybederek önce seyir halinde olan minibüse çarptı ardından takla atarak seyir halinde olan diğer 2 araca çarptı.

Maltepe'de feci kaza: Takla atan araç 3 otomobile çarparak durabildi

İSTANBUL - Maltepe aşırı sürat yaptığı iddia edilen otomobil sürücüsü kontrolünü kaybederek önce seyir halinde olan minibüse çarptı ardından takla atarak seyir halinde olan diğer 2 araca çarptı. Kaza sonucu bir kişi hafif yaralanırken olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Olay, saat 11.45 sıralarında Maltepe sahil yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aşırı hız yaparak seyir halinde olan 34 PG 0848 plakalı Seat marka araç sürücüsü Burak G. direksiyon hakimiyetini kaybederek önce 34 EMC 381 plakalı ticari panelvan minibüse çarptı. Çarptığı araçtan sonra duramayan seat marka araç, ardından 34 EFC 261 plakalı başka bir otomobile çarparak takla attı. Takla atan araç sürücü kursun ait bir aracın üstüne düştü. 34 EFC 261 plakalı araca çarparak takla atan Burak G. takla atma sonucu yine seyir halinde olan sürücü kursu otomobili olan 34 BRL 933 plakalı aracın üstüne düştü. Çarpmanın etkisiyle olduğu yere düşen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Burak G. kazayı hafif yara alarak atlattı. Kaza sonucu olay yerine intikal eden sağlık ekipleri kontrol amaçlı tüm araç sürücülerine müdahale etti. Öte yandan kazayı hafif yara alarak atlatan sürücü Burak G. sağlık ekiplerinin tedavi amaçlı hastaneye götürme teklifini reddetti. Kaza sonucu sahil yolunda trafik yoğunlaşırken uzun kuyruklar oluştu. takla atan araç için olay yerine çekici gelirken itfaiye ekipleri de olay yerinde ilk çalışmaları yürüttü. Kaza yerine gelen polis ekipleri olay yerinde asayişi sağlarken, trafik polisleri de trafiği kontrol altına almaya çalıştı.

"Yaklaşık 20-30 metre havalanıp şu ilerdeki sürücü kursu aracın üstüne çarpıp kondu yere"

Konu hakkında konuşan vatandaşardan Ali Erdem, " Kaza önce kırmızı aracın sol şeritten inanılmaz hızlı gelmesiyle oldu. Arkada gördüğünüz şu araçlara, çarpıp havalandı. Yaklaşık 20-30 metre havalanıp şu ilerdeki sürücü kursu aracın üstüne çarpıp kondu yere" dedi.

Maltepe'de feci kaza: Takla atan araç 3 otomobile çarparak durabildi
Maltepe'de feci kaza: Takla atan araç 3 otomobile çarparak durabildi
Maltepe'de feci kaza: Takla atan araç 3 otomobile çarparak durabildi
Maltepe'de feci kaza: Takla atan araç 3 otomobile çarparak durabildi

YORUMLAR
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Otomobil, Tragger, Maltepe, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de feci kaza: Takla atan araç 3 otomobile çarparak durabildi - Son Dakika


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