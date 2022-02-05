Antalya'da yangın mağdurlarına 169 milyon liralık destek - Son Dakika

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya'da yangınlardan etkilenen çiftçilere 169 milyon lira yardım yapılacağını bildirdi.

İl Başkanı Taş, yaptığı açıklamada, Manavgat ilçesinde 28 Temmuz günü başlayan ve 10 gün süren Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınında 60 bin hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü anımsattı.

Başta Manavgat olmak üzere Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya çevre ilçelerini de etkisi altına alan yangının ilk gününden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bakanlar, milletvekilleri ve AK Parti Teşkilatlarının sahada vatandaşların yanında olduğunu aktaran Taş, şunları kaydetti:

"AFAD tarafından Manavgat, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya bölgemizde yangından etkilenen çiftçilerimize hazırlanan 169 milyon lira, Cumhurbaşkanımız tarafından onaylandı. Kısa süre içerisinde bu ödenekler çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacak. Çiftçilerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tarihin en büyük yangınlarından birini yaşadık. Can kayıpları oldu Allahtan rahmet diliyorum. Yaralılarımız oldu. Maddi ve manevi kayıplarımız oldu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu süreci vatandaşlarımızla el ele sorunsuz bir şekilde atlatıyoruz. TOKİ tarafından yanan evlerin yerine yenileri tüm hızıyla yapılıyor. Biz de süreci yakinen takip ediyoruz. Tamamlanan ve tamamlanma noktasına gelen evlerimiz var. Diğer taraftan maddi yardımlar sürüyor. Vatandaşlarımızın içleri rahat olsun. Hükümetimiz yanlarında."