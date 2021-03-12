Manisa'da İstiklal Marşının 100. yılı kutlandı - Son Dakika

Manisa'da İstiklal Marşının 100. yılı kutlandı

12.03.2021 15:05
Manisa'da İstiklal Marşının 100. yılı kutlandı, System.String[]

Manisa'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma İl Töreni gerçekleşti.

Manisa'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma İl Töreni gerçekleşti. Düzenlenen etkinlikte İstiklal Marşını güzel okuma, resim ve kompozisyon yarışmalarında derece giren öğrenciler de ödüllendirildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Fatih Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mustafa Kazaz, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur katıldı.

Gerçekleştirilen etkinlikte, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışmasında derece giren öğrenciler de ödüllendirildi. Yarışmada Salihli 50. Yıl Ortaokulu 6/A sınıfı öğrencisi Yunus Selim Kaya birinci olurken, 2. Kula Jeopark Ortaokulu'ndan 5/B sınıfı öğrencisi Zehra Eylül Kasar ve 3. Ahmetli Çancılar İmam Hatip Ortaokulu 7/A sınıfı öğrencisi Selime Enzel Gültekin oldu. İlk üçe giren öğrenciler ödüllerini Vali Yaşar Karadeniz'in elinden aldı. 'Bil İstiklali Koru İstikbali' temalı resim yarışmasında ise Kırkağaç Mehmet Günek Türkbirliği İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Mihrimah Örs birinci olurken, 2. Yunusemre Organize Sanayi İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Karin Berra Karagöz ve 3. Soma Bilim Sanat Merkezi 3. sınıf öğrencisi Bennu Okur da ödüllerini Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım'dan aldı. Kompozisyon Yarışmasında ise Gölmarmara Hulki Sanlıtop Anadolu Lisesi 12/C öğrencisi Emine Yıldırım İstiklalin Kuşları eseriyle birinci olurken, 2. Yunusemre Hasan Türek Anadolu Lisesi 11/G öğrencisi İremmur Yüksel ve 3. Selendi Anadolu Lisesi 11/C Behiye Bodur'a ödülleri Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal tarafından takdim edildi.

Programda, Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan Mehmet Akif Ersoy'u anma oratoryosu büyük beğeni topladı. - MANİSA

Manisa'da İstiklal Marşının 100. yılı kutlandı
Manisa'da İstiklal Marşının 100. yılı kutlandı
Manisa'da İstiklal Marşının 100. yılı kutlandı
Manisa'da İstiklal Marşının 100. yılı kutlandı
Manisa'da İstiklal Marşının 100. yılı kutlandı
Manisa'da İstiklal Marşının 100. yılı kutlandı
Manisa'da İstiklal Marşının 100. yılı kutlandı

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Anadolu Lisesi, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisa'da İstiklal Marşının 100. yılı kutlandı - Son Dakika


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