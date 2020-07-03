Manisa'da tütün üreticisi avans mağduru - Son Dakika

Manisa'da tütün üreticisi avans mağduru

Manisa'nın Salihli ilçesi Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, geçimini büyük ölçüde tütüncülük ile sağlayan üreticiye firmalar tarafından avans ödemesinin bu yıl yapılmadığını söyledi.

Manisa'nın Salihli ilçesi Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, geçimini büyük ölçüde tütüncülük ile sağlayan üreticiye firmalar tarafından avans ödemesinin bu yıl yapılmadığını söyledi.

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, aralarında Salihli'nin yer aldığı özellikle tütün üretiminin yapıldığı Turgutlu, Akhisar, Saruhanlı, Merzifon, Amasya, Sivas, Bergama, Selçuk, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır ve Milas Ziraat Odası Başkanları ile video konferans yöntemiyle toplantı yapıldı.


TZOB Genel Başkanı Bayraktar'a bölge çiftçisinin taleplerini ileten Salihli Ziraat Odası Başkanı Yalvaç, özellikle tütün üreticilerinin zor koşullarda üretime devam ettiğini, avanslarının ise verilmediğini iletti.


Fiyatların sözleşme sırasında yüksek iken alım aşamasında çok düştüğünü, üreticinin ise tütün eksperlerinin insiyatifine kaldığı sonucuna vardıklarını vurgulayan Yalvaç "TÜİK verilerine göre Türkiye'de yüzde 54 oranında tütün tüketimi söz konusudur. Bilhassa Ege tütünü en kaliteli tütün olarak bilinmekle birlikte, Türkiye'de üretim aşamasında yüzde 20-25 oranında kanuna göre yerli tütün kullanımı zorunludur. Bu görüşler kapsamında tütün yetiştiricilerinin mağdur olmaması adına yaptırım gücünün olması gerekiyor. Başkanımızın yerli üretimi milli üretimin önemini vurguladığı görüşmede çiftçinin pandemi sürecinde değerinin anlaşıldığı, metropol kesimde yaşayan insanların bile bu süreçte çiftçiliğe ve kırsala yöneldiği sonucu çıkmıştır. Bu bağlamda çiftçiye ödenecek destekleme bütçesinin arttırılması üreticimizi maddi açıdan rahatlatacak ve üretim kolaylığı sağlayacaktır" dedi.


Yalvaç, "Çiftçimizden desteğini esirgemeyen Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar'a çok teşekkür eder, tüm çiftçilerimize bereketli günler diliyorum" dedi. - MANİSA

Salihli, Yalvaç, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 11:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manisa'da tütün üreticisi avans mağduru - Son Dakika Ekonomi

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