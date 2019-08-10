MANİSA İZMİR-ANKARA KARAYOLU'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU
52 dakika önce
Ankara karayolunun Manisa'nın Turgutlu ilçesi geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:49 Kaynak: DHA
karayolunun Manisa
'nın Turgutlu
ilçesi geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kurban Bayramı
arifesinde yola çıkan tatilciler, İzmir-Ankara karayolunda Manisa'nın Turgutlu ilçesi geçişinde yoğunluğa neden oldu. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği karayolunda, İzmir'den Eskişehir
, Ankara ve Konya
'nın yanı sıra Uşak
, Antalya
gibi illere giden sürücülerin yolculuğu çileye döndü.
Bayram yoğunluğu nedeniyle alarma geçen Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, İzmir-Ankara karayolu üzerindeki Derbent
, Avşar, Ergenekon, Üzümlü
, Irlamaz Kavşakları gibi önemli noktalarda önlemlerini arttırdı.
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