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Manyas gölünde kayıp balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Manyas gölünde kayıp balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor

19.01.2022 16:06
Manyas gölünde kayıp balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor

Manyas ilçesinde, pazar günü gölde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor.

Manyas ilçesinde, pazar günü gölde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor.

Pazar sabahı göle attığı balık ağlarına bakmak için evinden çıkan Osman Ali Arı'nın, akşam geri dönmemesi üzerine ailesi jandarmaya haber vermiş, hemen arama çalışmalarına başlanmıştı. Balıkçı Osman Ali Arı'nın kayığı gölün içerisinde kamışlara yakın bir yerde çalışır vaziyette bulunmuştu. Pazar günü gecesi Aydın'dan gelen İHA sabah 05.000'e kadar Manyas gölünün Hamamlı açıklarında tarama yapmış, ancak bir neticeye ulaşılamamıştı. Pazartesi sabahı ise Balıkesir, Bursa ve İzmir AFAD ekipleri, Balıkesir İtfaiye ekibi, İzmir İl Jandarma Komutanlığından SAK ekibi, İvrindi Jandarma Asayiş Komando ekibi ve 2 iz takip köpeği ile arama çalışmalarına başlanmıştı. Ancak olayın üzerinden 4 gün geçmesine rağmen herhangi bir emareye rastlanmamıştı. Göl suyunun 3 derecelerde olduğu ve ekiplerin su altı kameraları (SONAR) ile şüpheli alanları belirleyerek bu yerlere dalış yaptıkları açıklanırken, dördüncü gün İstanbul'dan gelen jandarma SAK timi de bir kadavra köpeği ile aramalara katıldı.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik, olay yerine gelerek ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi alırken, Balıkesir İl Jandarma Alay Komutanlığı da aramaların yapıldığı gün içerisinde olay yerinde çalışmaları takip ediyor. Havanın soğuk olması sebebiyle bugün AFAD tarafından olay mahalline iki adet çadır kurulurken, Türk KızılayGönen temsilciliği ve Manyas Belediyesi arama kurtarma çalışmalarına katılanlara kumanya ve yemek ikramında bulunuyor. - BALIKESİR

Manyas gölünde kayıp balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor
Manyas gölünde kayıp balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor
Manyas gölünde kayıp balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor
Manyas gölünde kayıp balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor

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Balıkesir, Jandarma, Aydın, Pazar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manyas gölünde kayıp balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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