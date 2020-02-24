Mardinli İş Adamları Derneği'nde mobilya sektörü konuşuldu

Mardinli İş Adamları Derneği (MARİŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, "Özellikle koronavirüs salgını başta olmak üzere yaşanan güncel gelişmeler nedeniyle ABD'nin 53 milyar dolarlık ithal mobilya pazarında Çin'in payının azalmasına dair öngörü, Türk mobilyası için fırsat alanları yaratmıştır." ifadesini kullandı.

MARİŞ açıklamasına göre, dernek tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen buluşmalar kapsamında, bu ay ihracatıyla öne çıkan mobilya sektörü ele alındı.

Burada mobilya sektörünü değerlendiren Akkuş, sektörün başta Mardinli mobilyacılar olmak üzere tüm Türkiye'ye yayılan paydaşlarıyla örnek bir başarı hikayesi sunduğunu kaydetti.

Akkuş, "Türkiye'de 81 ilde 36 bin üreticiyle 165 bin kişiye istihdam yaratan mobilya sektöründe, Mardinli girişimcilerimizin de payı oldukça fazla. Mardin'de bulunan 36 mobilya imalatçısı, 312 kişilik bir istihdam sağlamaktadır. Bu sayılar düşük gözükse de şüphesiz büyük şehirlerde istatistiklere yansımayan yüzlerce Mardinli girişimcimiz de mobilya sektöründe faaliyet göstermekte ve bu başarı hikayesinin bir parçası olmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye'yi ciddi fırsatlar bekliyor"

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları nedeniyle, mobilya sektörü açısından iki pazarda da Türkiye'yi ciddi fırsatların beklediğini aktaran Akkuş, şunları kaydetti:

"Dünyanın dev ekonomilerindeki gelişmeler, tüm sektörlerde olduğu gibi mobilya sektöründe de ihracatın yol haritasını şekillendirmektedir. Özellikle koronavirüs salgını başta olmak üzere yaşanan güncel gelişmeler nedeniyle ABD'nin 53 milyar dolarlık ithal mobilya pazarında Çin'in payının azalmasına dair öngörü, Türk mobilyası için fırsat alanları yaratmıştır."

"Türkiye ekonomisindeki büyüme büyük bir avantaj"

Abdülkadir Akkuş, benzer fırsatların büyüyen orta sınıfı ve artan tüketimiyle, Çin pazarı için de geçerli olduğunu ifade ederek, Çin'in kısa sürede Türk mobilyacıların büyük mesafe kaydettiği bir pazar olduğunu kaydetti.

Akkuş şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sektörümüz geleneksel olarak güçlü olduğu Orta Doğu'dan AB ülkelerine, Rusya'dan Türk Cumhuriyetlerine, Güney Amerika'dan Hindistan'a, ABD'den Çin'e kadar dünyanın çok sayıda ülkesine ihracat yapan rekortmen bir sektör olmasıyla benzer fırsatları lehine çevirme yeteneğine sahiptir.

Tüm ihracat kalemlerinde olduğu gibi mobilyada da ABD, Euro Bölgesi ve Çin ekonomilerinde yavaşlama, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları, İran ve Libya geriliminin yeniden artması, döviz kurlarında aşırı dalgalanmalar, ticari açıdan risk oluştursa da Türkiye ekonomisinin yeniden büyüme trendine girmesi, Orta Doğu ve Afrika pazarlarında artan payı, TL'nin sağladığı maliyet avantajı, Brexit ile birlikte ortaya çıkabilecek gelişmeler potansiyel avantajlar olarak görülmektedir."

"Mobilya sektörü büyük potansiyele sahip"

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı ve NDESIGN Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç de mobilya sektörünün 2019 yılını yüzde 12 artışla 3,5 milyar dolarlık bir ihracat hacmi ile kapattığını belirtti.

ABD, Çin, Almanya, Hindistan gibi gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkeleri ihracat portföylerinde bulundurduklarını belirten Güleç, "Mobilya sektörü büyük potansiyele sahip. Bir firma Türkiye'deki üretim ekosistemini değerlendirip, iyi bir tasarım, kalite kontrol ekibi kurarak, 5 yıl içerisinde 50-100 milyon dolar ihracat hacmine erişebilir." ifadelerini kullandı.