Marmara'da 2 günde toplam 392 m³ müsilaj toplandı! En çok İstanbul'dan çıktı

Bakan Kurum, sosyal medya üzerinden Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa ilişkin başlatılan çalışmalarla ilgili açıklamada bulundu. Twitter'dan bir paylaşım yapan Kurum, Marmara Denizi'nden iki günde 392 m³ müsilaj toplandığını söyledi.
Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:
Marmara Denizi'mizi kaplayan müsilajla mücadelemizde, 8 ve 9 Haziran günlerinde toplamda 392 m³ müsilajı denizimizden toplayarak bertarafa gönderdik. Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'mızı kararlılıkla uygulayarak temizliğimize devam edeceğiz.
8 Haziran'da 15 bölgede denizden 235,2 m³, 9 Haziran'da 16 bölgede denizden ve karadan 156,6 m³ müsilajı temizledik.
Şehirlerimize göre;
Marmara Denizi'mizde 1.000 kişilik ekibimiz, 46 temizleme gemimiz ve 27 teknemizle 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Medeniyetimizin göz bebeği şehirlerimizi, Marmara Denizi'mizi ve deniz canlılarımızı kaderine terk etmeyerek kirlilikten kurtaracağız.
Kaynak: DHA
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