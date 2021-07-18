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Marmaris'te bayram tatili dolayısıyla mavi turlara ilgi arttı - Son Dakika

Marmaris'te bayram tatili dolayısıyla mavi turlara ilgi arttı

18.07.2021 11:21
Marmaris'te bayram tatili dolayısıyla mavi turlara ilgi arttı, System.String[]

Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te, lüks yatlarla gerçekleştirilen mavi turlardaki doluluk oranı, Kurban Bayramı tatili döneminde artış gösterdi.

Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te, lüks yatlarla gerçekleştirilen mavi turlardaki doluluk oranı, Kurban Bayramı tatili döneminde artış gösterdi.

Mavi turun en önemli merkezlerinden birisi olan Marmaris'te, bünyelerindeki zengin içeriğiyle "yüzen butik oteller" olarak adlandırılan motoryatlar ve ahşap guletlere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ilgi daha da arttı.

Aileler ve küçük gruplar halinde gerçekleştirilen mavi turlara katılarak izole bir tatil geçirmek isteyenlerin ilgisi nedeniyle Kurban Bayramı döneminde turlarda yer bulabilmek güçleşti.

Güney Ege'nin yeşilin mavi ile kucaklaştığı eşsiz güzellikteki koylarında misafirlerini ağırlayacak yatların tamamının bayram tatilinde turda olacağı belirtildi.

İstanbul, Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi Başkanı Halil Bağlı, AA muhabirine, Marmaris'in, Gökova Körfezi ile Göcek bölgeleri arasında yer alan doğa harikası koylarıyla mavi turun kalbinin attığı yer olduğunu söyledi.

Marmaris'in, çevre ilçelerden başlayan mavi turların rotası içinde olduğunu aktaran Bağlı, "Hisarönü ve Gökova körfezleriyle, Bozburun Yarımadası mavi turun gözdesi yerler. Marmaris'te tura çıkan 500'ün üzerinde ticari yat var. Çok sayıda özel yatlar da bu bölgede geziyor. Bölgemizde ciddi bir yat yoğunluğu var." dedi.

-"Geçmişe göre yerli turistin ilgisi 10 kat arttı"

Son dönemde yerli turistlerin de ilgisinin arttığını dile getiren Bağlı, şöyle konuştu:

"Geçmişe göre yerli turistin ilgisi 10 kat arttı. Okulların kapanmasıyla yatların doluluk oranı yüzde 80-90'a ulaştı. Bayram tatiliyle daha fazla yerli turist ağırlayacağız. Taleplere cevap verebilmek için yat arıyoruz ama bulamıyoruz. Bayram haftasında boş yat kalmadı. Salgın süreci tatil anlayışını da değiştirdi. Tatil denilince ilk akla gelen otel olurken, şimdi kimsenin olmadığı bir koyda yatla tatil yapmak daha cazip geliyor. Salgın mavi turun büyük kitlelere yayılmasına neden oldu."

"Yerli turistle kurtarıcı bir dönem yaşatacak"

Yat işletmecisi Ethem Yiğit ise temiz berrak sularıyla saklı bir liman konumundaki Marmaris ve çevresinin koylarıyla mavi turun vazgeçilmezi olduğunu aktardı.

Yerli turistin salgın sürecince mavi yolculukla tanışmasının sektörün büyük yara almasını engellediğini vurgulayan Yiğit, "Kurban Bayramı tatili, yerli turistle kurtarıcı bir dönem yaşatacak. Bayram tatilini, yat sektörü yüksek dolulukla geçirecek. Yabancı turistlerin de gelmeye başlamasıyla sektör güzel günler yaşayacak." diye konuştu.

Gulet işletmecisi Mustafa Yüce de bayram tatilinde yüzde 100'e yakın dolulukla hizmet vereceklerini belirtti.

Kurban Bayramı, Marmaris, Bayram, Tatil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmaris'te bayram tatili dolayısıyla mavi turlara ilgi arttı - Son Dakika


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