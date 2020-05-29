Mavi Marmara saldırısının 10. yılı - Son Dakika

Mavi Marmara saldırısının 10. yılı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerince yapılan saldırının 10. yılında anma programı düzenlendi.

Mavi Marmara saldırısının 10. yılı, System.String[]

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerince yapılan saldırının 10. yılında anma programı düzenlendi.

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Mavi Marmara şehitleri, geminin kalktığı bölge olan Sarayburnu'nda düzenlenen programla anıldı.

Şehit yakınları ve Mavi Marmara yolcularının katıldığı programda konuşan Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı İsmail Yılmaz, anma programı için geniş çaplı bir organizasyon yapıldığını ancak dünyanın yaşadığı pandemi nedeniyle programı değiştirdiklerini söyledi.

Sosyal medya üzerinde çalışmaların devam ettiğini ve insanlara Mavi Marmara'yı anlatmaya çalıştıklarını belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Mavi Marmara gemisi, ilk olarak İstanbul'dan Antalya'ya yolcularını almak için buradan Sarayburnu'ndan yola çıkmıştı. Mavi Marmara'nın yola çıkışını ve şehit olan 10 arkadaşımızı anmak adına küçük bir etkinlik düzenledik. Mavi Marmara'nın, dünyada bugüne kadar düzenlenmiş belki en temiz ve şeffaf, insanlık sorununu dünyanın gündemine taşımak adına yapılmış çok güzel bir sivil çalışma olduğunu söylemek istiyorum."

Mavi Marmara'da 36 ülkeden ve her inançtan insan olduğuna dikkati çeken Yılmaz, geminin yola çıkışının her aşamasının resmi olarak yapıldığını ve Birleşmiş Milletlerin de gözlemci olarak davet edildiğini vurguladı.

Yılmaz, "Uluslararası sularda olmamıza rağmen, 80 yıldır Filistinli kardeşlerimize uyguladıklarını 31 Mayıs'ta bize de yaptılar. Uluslararası sularda maalesef bu yapılan katliamdı." diyerek, şunları kaydetti:

"Çünkü sivil insanların askeri anlamda bütün unsurlarla saldırıya uğradığı bir gündü. Şehit olan 10 arkadaşımız, 50'den fazla da yaralı arkadaşımız var. O gün orasını tarif etmek istesek zaten BM raporlarında net görülüyor. Tarafsız heyetin oluşturduğu yolcularla yaptığı görüşmeler sonrası çıkan raporlar, kasten bilerek, cinayet amaçlı ateş etmeler olduğunu gösteriyor. Biz dünyaya Filistin'in sesini duyurmak istemiştik ve duyurduğumuzu düşünüyoruz. Filistin'in özgür haklarını alana kadar, Mescid-i Aksa özgürleşene kadar, Türkiye olarak, vicdanlı insanlar olarak bu mücadelemize devam edeceğiz. Mavi Marmara tüm mazlumlar adına dünya için umut ışığıdır."

"Babamın şehadetinin üzerinden tam 10 yıl geçti"

Anma programına katılan şehit İbrahim Bilgen'in oğlu İsmail Bilgen de duygularını şöyle dile getirdi:

"Babamın şehadetinin üzerinden tam 10 yıl geçti. 10 yıldır babama olan hasretimiz hiç dinmedi. Bugün bizim için çok anlamlı. 10 yıl değil, 100 yıl geçse de biz bu anılarımızı içimizde taze tutacağız. Bunu en derinde hissedeceğiz. Bu acıyı hisseden bilir. Bu acıyı Filistinliler, Gazzeliler yıllardır çekiyordu. Bizim babalarımız, insanlarımız tamamen silahsız bir şekilde, insanlık malzemesi taşırken şehit edildi. Bundan 10 yıl değil, 100 yılda geçse insanlar İsrail'in bu ayıbını her zaman hatırlayacak. Bizim de bu acımız, daima taze bir şekilde içimizde kalacak adalet sağlanana kadar."

Konuşmaların ardından, Mavi Marmara'nın kalktığı bölgede toplanan katılımcılar, her şehidin isimlerinin yazılı olduğu gülleri karaya bıraktı. Daha sonra katılımcılar şehitlerin anısına denize de güller attı.

İnsani Yardım Vakfı, Marmara, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 03:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mavi Marmara saldırısının 10. yılı - Son Dakika

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