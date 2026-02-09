Maxwell Soruşturma Komitesine Cevap Vermedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Maxwell Soruşturma Komitesine Cevap Vermedi

09.02.2026 20:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ghislaine Maxwell, Temsilciler Meclisi Komitesi'ne konuşmamayı tercih etti.

NEW ABD'de, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in eski kız arkadaşı ve suç ortağı Gishlaine Maxwell, susma hakkını kullanarak Temsilciler Meclisi Komitesinin sorularına cevap vermeyi kabul etmediği bildirildi.

Maxwell'in, Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesi önünde, "suçlu hale düşmemek için" ABD Anayasası'nın 5. Maddesi kapsamındaki susma hakkını gerekçe göstererek, kendisine yöneltilen soruları cevaplamaktan "kaçındığı" belirtildi.

Komite üyeleri, Epstein'in işlediği suçlarla ilgili en çok bilgiye sahip olduğuna inanılan eski kız arkadaşı ve sırdaşı Maxwell'e bu sabah konuşmak istedi.

Texas'taki bir federal cezaevinde bulunan Maxwell, video bağlantıyla komite toplantısına katılıp işbirliğinde bulunmayı reddetti.

ABD'nin yasama organları, nüfuzlu bir finansçı olan Epstein'in yıllarca reşit olmayan kız çocuklarını nasıl cinsel olarak istismar edebildiği yönünde daha detaylı bilgilere ulaşmaya çalışırken, onunla uzun yıllar birlikte olan ve aynı suçları işleyen Maxwell'in aktaracağı bilgilerin söz konusu soruşturmaya büyük katkı sağlayacağı öngörülüyordu.

ABD medyasındaki haberlere göre Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesi ???????üyeleri, Maxwell'e, Epstein'in ABD Virgin Adaları'ndaki adasında, New Mexico'daki çiftliğinde veya New York'taki evinde reşit olmayan kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen dört suç ortağı ve 25 erkek hakkında bilgiye sahip olup olmadığını sormak istiyordu.

Haberlerde ayrıca Maxwell'e yönelik, Epstein'in, ABD Başkanı Donald Trump'a reşit olmayan kız çocuklarına erişim ayarlayıp ayarlamadığı, Rusya veya İsrail gibi herhangi bir yabancı hükümete veya istihbarat servisine bilgi verip vermediği, müşterilerinin listesini tutup tutmadığı yönünde soruların hazırlandığı öne sürüldü.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Gishlaine Maxwell, "haksız yere mahkum edildiğini" savunarak, mahkumiyetinin iptali için girişimlerde bulunuyor.

20 yıl hapis cezasına çarptırılan Maxwell, Texas'taki bir federal cezaevinde bulunuyor.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maxwell Soruşturma Komitesine Cevap Vermedi - Son Dakika

Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
İngiltere’de Epstein depremi Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti

20:09
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
19:54
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan’ın Türkiye’yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın Türkiye'yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde
19:27
Mesut Özarslan’ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
19:19
Bursa’da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi
Bursa'da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi
19:06
Canlı anlatım: Kadıköy’de goller üst üste
Canlı anlatım: Kadıköy'de goller üst üste
18:01
ABD petrol tankerine el koydu
ABD petrol tankerine el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 20:40:24. #7.11#
SON DAKİKA: Maxwell Soruşturma Komitesine Cevap Vermedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.