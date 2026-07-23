Mayosundan silahını çıkarıp tetiğe bastı! Plaj çığlık sesleriyle inledi - Son Dakika
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Mayosundan silahını çıkarıp tetiğe bastı! Plaj çığlık sesleriyle inledi

23.07.2026 11:29
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Brezilya'daki bir plajda tartıştığı kitesurf sporcusuna silah çeken şahıs, çevredekilerin çığlıklarına rağmen tetiğe bastı. Şans eseri silahın tutukluk yapmasıyla olası bir cinayet son anda engellenirken, kaçan saldırganı arama çalışmaları sürüyor. Ülkeyi sarsan görüntüleri izleyen herkes ise "Plaja silah götürmek

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletine bağlı Arraial do Cabo bölgesindeki Arubinha Plajı'nda tatilcilerin gözü önünde kan donduran anlar yaşandı. 

Deniz kenarında sığ suda yürüyen şortlu ve şapkalı bir adam, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kitesurf (uçurtma sörfü) sporcusuna silah çekti. Olay anı, çevredeki dehşete kapılmış turistlerin ve jet ski sürücülerinin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

"BETO HAYIR!" ÇIĞLIKLARI ARASINDA TETİĞE BASTI

Görüntülerde, öfkeli şahsın elindeki siyah tabancayı hedef aldığı kişiye doğru acımasızca doğrulttuğu net bir şekilde görülüyor. Videoyu çeken kadınların ve çevredekilerin büyük bir panik halinde "Beto, hayır Beto!" diyerek adamı durdurmaya çalıştığı duyuluyor. Çığlıklara ve uyarılara aldırış etmeyen saldırganın silahı doğrultup tetiğe bastığı o anlar, izleyenlerin adeta nefesini kesti.

SİLAHIN TUTUKLUK YAPMASI CİNAYETİ ENGELLEDİ

Brezilya basınında yer alan ve görgü tanıklarının da doğruladığı detaylara göre, "Beto" ismiyle seslenilen bu saldırgan tetiğe peş peşe iki kez basmasına rağmen silah şans eseri tutukluk yaptı. Silahın ateş almaması sayesinde kalabalık plajda yaşanabilecek muhtemel bir cinayetin ve büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. 

Silahını tekrar beline takarak bir süre daha etrafa tehditler savuran saldırganın, olay yerinden uzaklaşıp kayıplara karıştığı ve polisin şahsı yakalamak için soruşturma başlattığı bildirildi.

Brezilya, Cinayet, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Brezilya Mayosundan silahını çıkarıp tetiğe bastı! Plaj çığlık sesleriyle inledi - Son Dakika

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