İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) tarafından " İdlib'de insanlık ölüyor" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde açılan sergide konuşan dernek başkanı Ahmet Taş, sergiyi İdlib'de yaşanan insanlık dramından bazı kareleri toplum gündemine taşımak için düzenlediklerini söyledi.

İdlib'in Türkiye, Rusya ve İran arasında imzalanan Astana ve Soçi mutabakatı ile çatışmazlık bölgesi ilan edildiği hatırlatan Taş, Beşşar Esad'ın mutabakata uymayarak saldırılarına devam ettiğini belirtti.

Saldırılar sonrası 3 ay içinde 1 milyon 300 bin kişinin kaçarak Türkiye sınırına sığındıklarını ifade eden Taş, "3 ay içinde Beşşar Esad, Rus ve İran güçlerinin saldırıları sonucu 2 bin masum insan hayatını kaybetti. Barınak bulamayan çocuklardan donarak ölenler oldu. Türkiye'nin AFAD, Kızılay, İHH ve diğer sivil kurumlarının özverili çalışmaları ile sınırımıza sığınanlar, yapılan yardımlarla ölümün pençesinden kurtarılmaya çalışıyor." diye konuştu.

Sergi, 2 gün boyunca açık kalacak.