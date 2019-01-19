Son Dakika Haberleri: Medya, Sağlık ve Sporun Kalbi Muğla'da Atacak

Medya, Sağlık ve Sporun Kalbi Muğla'da Atacak

17 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 12 ilde organize edilen Spor ve Sağlıklı Yaşam Kampı 21-25 Ocak 2019 tarihleri arasında Muğla'da gerçekleştirilecek.

Medya, Sağlık ve Sporun Kalbi Muğla'da Atacak, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 12 ilde organize edilen Spor ve Sağlıklı Yaşam Kampı 21-25 Ocak 2019 tarihleri arasında Muğla'da gerçekleştirilecek.

Batman, Adıyaman, Ankara, Afyon, Düzce, Sakarya ve Denizli'den 150 gencin katılacağı Spor ve Sağlıklı Yaşam Kampı için Muğla'ya medya, spor ve sağlık dünyasından birçok ünlü gelecek.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Salonlarında gerçekleştirilecek açılış programı ve etkinliklerinin ardından faaliyet Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kredi Yurtlar Kurumu Salonlarında devam edecek. Muğla KYK gençleri başta olmak üzere tüm üniversite öğrencilerine ve halka açık olarak gerçekleştirilecek faaliyet kapsamında; Doç. Dr. Halit Yerebakan, Sağlıklı Kariyer Seçimi, Dr. Yavuz Dizdar, Erdoğan Arıkan ve Alp Pehlivan, Evren Göz, Eski Milli Futbolcu Ali Gültiken ve Enes Erkan gençlerle bir araya gelecek. Ayrıca milli sporcular Enes Erkan, Emirhan Muran ve Kübra Dağlı da kampta KYK'lı gençlerle ve Muğlalılarla buluşacaklar.

Spor ve Sağlıklı Yaşam Kampı'nın Muğla'da geçtiğimiz yıllarda başarı ile düzenlenmesi nedeni ile bu yıl da 12 il içine alındığını belirten Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, "Değişik illerden bir araya gelen gençler 5 gün süre ile hem önemli konuklarla sağlık ve spor konularında bilgilenecekler, hem de Muğla ve bölgesini tematik geziler ile gezip görerek eğlenceli vakit geçirme şansı elde edecekler" dedi.

Programın açılışı 21 Ocak Pazartesi günü saat 10: 00'da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM B salonunda gerçekleştirilecek. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:55 Kaynak: İHA

Yurtlar Kurumu, Muğla, Güncel
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