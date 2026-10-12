Meetup İstanbul 2026’nın programı açıklandı

Pazarlama ve iş dünyasını bir araya getiren Meetup İstanbul’un 2026 programından başlıklar açıklandı. Bu yıl “Beyond Control” temasıyla düzenlenecek etkinlik, 13 Ekim’de UNIQ İstanbul’da gerçekleşecek. Değişen güç dengeleri ve iş dünyasının yeni kuralları etrafında şekillenen program, markaların, liderlerin ve içerik üreticilerinin dönüşen rollerini farklı perspektiflerden tartışmaya açacak.

Tüketici davranışlarının, teknolojinin ve iletişim kanallarının birlikte dönüştüğü bir dönemde Meetup İstanbul, “Kontrol kimde?” sorusunu gündeme taşıyacak. Veriyi aksiyona dönüştürmek, tüketiciyle anlamlı bağlar kurmak ve yeni etkileşim biçimlerine uyum sağlamak, etkinliğin öne çıkan tartışma alanları arasında yer alacak.

Pazarlama liderlerinin 2027 ajandası konuşulacak

Ana sahnede Mimeda İş Geliştirme ve Satış Direktörü Hamitcan Balcı, Multinet Up Pazarlama Direktörü Burak Acarla ve RS Holding Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Naim Çetintürk’ün katılacağı “CMO’nun 2027 Ajandası” paneli düzenlenecek. Panel, pazarlama liderlerinin önümüzdeki yıla ilişkin önceliklerini; değişen tüketici beklentileri, teknoloji ve büyüme hedefleri ekseninde tartışmaya açacak. n11 CEO’su Nihal Dindar Akın ve INAN Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bahar Taşkın Öztürk’ün bir araya geleceği “FutureHer” paneli ise geleceğin iş dünyasına kadın liderlerin perspektifinden bakacak.

TAB Gıda Marka Müdürü Gamze Menek, “Masada Ne Değişti? Değişen Tüketici, Dönüşen Marka” başlıklı konuşmasında tüketici tercihlerindeki değişimin markaların kararlarına ve iletişim yaklaşımlarına yansımalarını ele alacak. Karnaval Medya Grubu CEO’su Burak Can’ın “Kullanıcı Deneyiminde Yeni Oyun Kuralları” oturumu, kullanıcıyla temas kurmanın ve bu ilişkiyi sürdürmenin değişen dinamiklerine odaklanacak. Mimeda Genel Müdürü Kına Demirel ise “Know the Data, Lead the Future” başlıklı konuşmasında verinin tüketiciyi anlamaktan stratejik kararları yönlendirmeye uzanan rolünü gündeme taşıyacak.

Yapay zekâ ve yaratıcılığın kesişimi ana sahnede

Google CMO’su Serkan Girgin’in “Bir AI Yılı” başlıklı konuşması, yapay zekâ alanındaki gelişmelerin pazarlama dünyasına yansımalarını ele alacak. Deeper Yönetici Ortağı İhsan Özçıtak’ın “Üç Zeka, Tek Yaratıcı Sistem” oturumu, farklı zekâ biçimlerinin yaratıcı süreçlerde bir araya gelmesine odaklanacak. IAB Türkiye CEO’su Neslihan Olcay ise “Yapay Zeka Çağında Yaratıcılık” başlıklı konuşmasında teknolojinin yaratıcı üretimi nasıl dönüştürdüğünü ve insanın bu süreçteki rolünü tartışmaya açacak.

İçerik üreticileri ve markalar arasındaki ilişki ele alınacak

SocialFamous Genel Müdürü Erkam Mısır, İçerik Üreticileri Bahadır Demir, Deniz Altun ve Erva Kemer, “Creator Ekonomisi ve Dikey İçeriğin Yükselişi” oturumunda buluşacak. Oturumda, dikey video formatlarının yükselişiyle birlikte içerik üretimi, izleyiciyle kurulan ilişki ve marka iş birliklerinde yaşanan dönüşüm ele alınacak.

51 Digital Kurucusu Burak Bozkurt ve İçerik Üreticisi Damla Altun’un yer alacağı “Influencer & Brand Content” oturumu, içerik üreticileri ile markaların birlikte geliştirdiği içeriklere odaklanacak. Marka mesajıyla içerik üreticisinin anlatım dilinin buluşması ve izleyiciyle kurulan bağ, oturumun tartışma alanları arasında yer alacak. META Vertical Product & Performance Lead’i Büşra Günaydın Irmak ve İçerik Üreticisi Berk Keklik’in katılacağı “The Creator Intelligence Era” oturumu ise yapay zekânın içerik üreticisi pazarlamasında açtığı yeni alanları gündeme taşıyacak.

Perakende medyanın yükselişine özel program

Meetup İstanbul kapsamında Pazarlamasyon ve IAB Türkiye tarafından hazırlanan yarım günlük özel program, perakende ve commerce medyanın reklamcılığın üçüncü dalgası olarak yükselişini ele alacak. Beş oturumdan oluşan programda marka, perakendeci ve ajans ilişkileri; birinci taraf verisinin kullanımı, veri paylaşımı ve reklam yatırımlarının etkisini ölçme yöntemleri farklı perspektiflerden değerlendirilecek. Yapay zekâ destekli alışveriş deneyimleri ve perakende medyanın geleceğinin de konuşulacağı programa, Meetup İstanbul bileti alan katılımcılar kontenjan dahilinde ücretsiz katılabilecek.

The Hammers Awards ve Brand Impact ödülleri sahiplerini bulacak

Meetup İstanbul kapsamında The Hammers Awards ve Brand Impact ödül törenleri de gerçekleştirilecek. Gün boyunca düzenlenecek oturumlara eşlik edecek törenlerde, pazarlama ve marka dünyasındaki çalışmaların arkasındaki ekipler ve markalar bir araya gelecek.

“Değişimi birlikte anlamak için buluşuyoruz”

Pazarlamasyon Kurucusu ve CEO’su Necip Murat, “Pazarlama dünyasında kararlarımızı etkileyen unsurlar her geçen gün çoğalıyor. Teknoloji, tüketici beklentileri ve içerik üretim biçimleri aynı anda değişirken, markaların bu değişimi nasıl okuyacağı ve nasıl karşılık vereceği daha fazla önem kazanıyor. Beyond Control temasıyla bu yıl, kontrolün farklı aktörler arasında nasıl paylaşıldığını ve bunun iş yapış biçimlerimize etkisini konuşmak istiyoruz. Meetup İstanbul’da farklı deneyimleri aynı zeminde buluşturarak katılımcıların kendi gündemlerine taşıyabilecekleri fikirler ve yeni sorularla ayrılmalarını hedefliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Meetup İstanbul 2026’nın programı ve katılım detayları meetupistanbul.com üzerinden takip edilebilecek.