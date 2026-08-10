Meetup Istanbul 2026’nın teması belli oldu: Beyond Control - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Meetup Istanbul 2026’nın teması belli oldu: Beyond Control

Meetup Istanbul 2026’nın teması belli oldu: Beyond Control
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin önde gelen iş dünyası ve pazarlama etkinliklerinden Meetup Istanbul, 13 Ekim 2026'da "Beyond Control" temasıyla katılımcılarını geleceğin iş dünyasını şekillendiren yeni güç dinamiklerini birlikte tartışmaya davet ediyor. Bu yıl 10. yaşını kutlayacak etkinlikte; yapay zekâdan liderliğe, veri odaklı karar alma süreçlerinden sürdürülebilirliğe kadar pek çok konu, kontrol kavramının yeniden tanımlandığı bir perspektifle ele alınacak.

İş dünyası, pazarlama ekosistemi ve yaratıcı endüstrilerin buluşma noktalarından biri olan Meetup Istanbul, 2026 yılındaki ana temasını "Beyond Control" olarak duyurdu. 13 Ekim'de UNIQ İstanbul'da gerçekleştirilecek etkinlikte; değişen iş yapış biçimleri, teknolojiyle dönüşen karar mekanizmaları ve geleceğin liderlik anlayışı "kontrol" kavramı ekseninde değerlendirilecek.

Meetup Istanbul 2026’nın teması belli oldu: Beyond Control

MEETUP İSTANBUL BU YIL KONTROLÜN ÖTESİNDEKİ DÜNYAYA ODAKLANIYOR

2015 yılından bu yana Türkiye'den ve dünyanın farklı noktalarından iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren Meetup Istanbul, 10. yılında katılımcılarına ilham veren konuşmaların ötesine geçen çok yönlü bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Yeni nesil iş modelleri, yapay zekâ, veri odaklı dönüşüm, insan odaklı teknolojiler, sürdürülebilirlik ve geleceğin organizasyon yapıları gibi başlıkların ele alınacağı etkinlikte; ana sahne oturumlarının yanı sıra workshop'lar, sertifika programları ve networking alanları da katılımcıları bekliyor.

BEYOND CONTROL İLE DEĞİŞEN DÜNYANIN YENİ GERÇEKLERİ KONUŞULACAK

Bu yılın teması Beyond Control, günümüz dünyasında kontrolün artık tek bir kişi, kurum ya da sistemin elinde bulunan bir güç olmaktan çıktığı gerçeğinden hareket ediyor. Yapay zekânın hızlandırdığı dönüşüm, değişen tüketici beklentileri, çok katmanlı organizasyon yapıları ve hızla gelişen teknolojiler karşısında iş dünyasının geliştirdiği yeni refleksleri odağına alan tema; belirsizlik içinde yön bulabilmeyi, değişime uyum sağlayabilmeyi ve veriyi anlamlandırarak harekete geçebilmeyi tartışmaya açıyor.

Meetup Istanbul 2026’nın teması belli oldu: Beyond Control

"KONTROL ETMEKTEN ÇOK UYUM SAĞLAYABİLMEK ÖNEM KAZANIYOR"

Meetup Istanbul'un bu yılki teması hakkında değerlendirmelerde bulunan Pazarlamasyon CEO'su Necip Murat, "Uzun yıllar boyunca iş dünyasında başarıyı kontrol edebilme kapasitesiyle tanımladık. Oysa bugün görüyoruz ki değişimin hızı, teknolojinin gelişimi ve farklı aktörlerin aynı anda etki oluşturduğu yeni ekosistemler, kontrol kavramını yeniden düşünmeyi gerektiriyor. Beyond Control temasıyla bu yıl yalnızca geleceğin trendlerini konuşmayacağız; iş dünyasının değişen reflekslerini, liderlik anlayışını ve yeni büyüme dinamiklerini birlikte tartışacağız. Meetup Istanbul'un 10. yılında katılımcılarımıza ilham veren konuşmaların ötesinde, geleceğe dair yeni bakış açıları kazandıracak güçlü bir deneyim sunmayı hedefliyoruz." dedi.

Meetup Istanbul, 10. yılında da pazarlama, teknoloji, girişimcilik ve yaratıcı endüstrilerin önde gelen isimlerini aynı çatı altında buluşturarak sektörün geleceğine yön veren fikirleri gündeme taşımayı sürdürecek. Beyond Control temasıyla şekillenen program, katılımcılara yalnızca bugünü değil, geleceğin iş dünyasını da farklı bir perspektiften değerlendirme fırsatı sunacak.

İş Dünyası, İstanbul, Türkiye, CEO, Son Dakika

Son Dakika İş İnsanı Meetup Istanbul 2026’nın teması belli oldu: Beyond Control - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı
Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı
Mekke Paktı İsrail’i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı Mekke Paktı İsrail'i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
Afyonkarahisar’da 77 yaşındaki baba, oğlunun kavgasında 2 kişiyi öldürdü Afyonkarahisar'da 77 yaşındaki baba, oğlunun kavgasında 2 kişiyi öldürdü
İran’da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai’ye yeni görev İran'da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai'ye yeni görev
Ünlü rapçi Sefo hayranına kaptırdığı mikrofonun peşine düştü Ünlü rapçi Sefo hayranına kaptırdığı mikrofonun peşine düştü
Ankara’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı Ankara'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Küçükçekmece’de bina boşluğuna düşen kadın ağır yaralandı Küçükçekmece'de bina boşluğuna düşen kadın ağır yaralandı

17:55
TBMM’de kritik gün: Çerçeve yasa için partilerin tutumu netleşti
TBMM’de kritik gün: Çerçeve yasa için partilerin tutumu netleşti
17:28
Bahçeli’den Özgür Özel’e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız
Bahçeli'den Özgür Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?
17:10
Etimesgut Belediyesi’nde başkanvekili belli oldu
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu
16:26
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu Ekiplerin vahim bir tahmini var
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu! Ekiplerin vahim bir tahmini var
16:12
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı verildi
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
16:01
İstanbul’a geliyor İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti
İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
15:44
Özkan Yalım’ın araçları satışa çıkardı İşte 26 araba için istenen bedel
Özkan Yalım'ın araçları satışa çıkardı! İşte 26 araba için istenen bedel
15:32
Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu
Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu
15:08
Özgür Özel kürsüde Yeni Parti “çerçeve yasa“ için kararını verdi
Özgür Özel kürsüde! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi
14:54
DEM Partili Tuncer Bakırhan Kürtçe özlü sözle “Terörsüz Türkiye“ yasasını anlattı
DEM Partili Tuncer Bakırhan Kürtçe özlü sözle "Terörsüz Türkiye" yasasını anlattı
13:52
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 20:51:46. #7.13#
SON DAKİKA: Meetup Istanbul 2026’nın teması belli oldu: Beyond Control - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.