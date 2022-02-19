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SPOR Mehmet Özhaseki: Bugün yüzümüz iyice güldü - Son Dakika

SPOR Mehmet Özhaseki: Bugün yüzümüz iyice güldü

19.02.2022 18:57

SPOR Mehmet Özhaseki: Bugün yüzümüz iyice güldüİlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26'ncı haftasında oynanan Yukatel Kayserispor - GZT Giresunspor maçının ardından Kayserispor Onursal Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile...

SPOR Mehmet Özhaseki: Bugün yüzümüz iyice güldü

İlyas KAPLAN/ KAYSERİ, (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26'ncı haftasında oynanan Yukatel Kayserispor - GZT Giresunspor maçının ardından Kayserispor Onursal Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı açıklamalarda bulundu.

Yukatel Kayserispor, sahasında karşılaştığı GZT Giresunspor'u 2-1 yendi. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Kayserispor Onursal Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bugün yüzümüz iyice güldü. Futbolcuları ve Hikmet hocayı tebrik ediyorum. Ameliyat olan Berna başkana geçmiş olsun demek istiyorum. Allah utandırmasın, mahcup etmesin. Kayseri her şeyi ile Süper Lig'de olmayı hak eden bir şehir. Bu stat diğer stadyumlara model olmuş bir stat. Takımımız Süper Lig'de olmazsa, moralimiz bozulur. İstikrar her zaman iyilik getirir. Berna başkan ile bir çıkış yakalandı. Bundan sonra takımda düşüş olmaz, takım hep yukarılarda olur da umarım hep iftihar ederiz. Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray ve Fenerbahçe karşısında bizim gururumuz oldular. İnşallah takım hep iyi olacak ve biz onlarla gurur duyacağız" diye konuştu.

BERNA GÖZBAŞI: İÇ SAHA MAÇLARINDA DAHA FAZLA TARAFTARI GÖRMEK İSTİYORUZ

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ise "Futbolcularımızı ve teknik heyeti kutluyorum. Hafta içi taraftarımızın başlattığı, bizim de kulüp olarak tüm şehre yaydığımız plakamız olan 38 puana ulaşma hedefini belirlemiştik. 38 puana geldik, artık bundan sonra daha üst sıralar için çok büyük yatırım yapıyoruz. Bunun da karşılığı bu stadyumda bu kadar az taraftara karşı olmamalı. İç sahada başarılı bir takımız. Bundan sonraki iç saha maçlarında daha fazla taraftarı görmek istiyoruz. Ben tekrar buraya gelerek bize destek olan taraftarımıza teşekkür ediyorum. Teknik heyetimizi ve mücadeleden vazgeçmeyen futbolcularımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

SPOR Mehmet Özhaseki: Bugün yüzümüz iyice güldü
SPOR Mehmet Özhaseki: Bugün yüzümüz iyice güldü
SPOR Mehmet Özhaseki: Bugün yüzümüz iyice güldü
SPOR Mehmet Özhaseki: Bugün yüzümüz iyice güldü
SPOR Mehmet Özhaseki: Bugün yüzümüz iyice güldü

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Kayserispor 3 maçlık yenilmezlik serisini koruyor! Giresunspor ise 17. sırada Kayserispor 3 maçlık yenilmezlik serisini koruyor! Giresunspor ise 17. sırada SPOR Mehmet Özhaseki: Bugün yüzümüz iyice güldü SPOR Mehmet Özhaseki: Bugün yüzümüz iyice güldü Yukatel Kayserispor - GZT Giresunspor maçının ardından Yukatel Kayserispor - GZT Giresunspor maçının ardından

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Mehmet Özhaseki: Bugün yüzümüz iyice güldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Mehmet Özhaseki: Bugün yüzümüz iyice güldü - Son Dakika
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