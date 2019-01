Mehmet Özhaseki, Çankırı Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti Çankırı Belediye Başkan Adaylarını açıkladı.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti Çankırı Belediye Başkan Adaylarını açıkladı.



Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda gerçekleşen Aday Tanıtım Toplantısı'nda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki, Çankırı Belediye Başkan Adaylarını tanıttı.



Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, "Yapılması gerekenler için projeler ürettik. İşte bu sebeple Çankırı'mızın sorunlarını ve çözüm yollarını çok iyi biliyoruz. İnşallah Çankırı'mızın geleceğini hep birlikte şekillendireceğiz" dedi.



AK Parti Çankırı İl Başkanı Celal Kaman, "Liderimizin belirttiği gibi hizmet odaklı gönül belediyeciliğinin yanında gönül teşkilatçılığı da büyük önem arz etmektir. Seçmenlerimizin de bizlerden her zaman sevgi ve saygı beklediğini unutmadan gerek teşkilatlarımız gerekse belediyelerimiz ile tüm vatandaşlarımızın gönüllerine girecek ve onlar için onların hizmetinde olduğumuzu her fırsatta anlatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Allah şampiyonluğu şehrimize ihsan etsin. 1071'de Alparslan Malazgirt'ten girmiş, onun kumandanı olan Karatekin 1074'te bu vatanı fethetmiş. 1074'ten 2019'a kadar hakikaten Türkiye'nin tadı tuzu mayası ve kilit taşı olarak, din ve devlet vatan ve millet müdafaasında Çankırı hakikaten sancaktarlık görevini ifa etmiş" ifadelerine yer verdi.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Bu coşkuyu görünce söz verdiğinizi görünce ben heyecanlandım ve iki konuda mutmain oldum. Birincisi Çankırı bu seçimde şampiyon olacak inşallah. Bundan eminim. Yıllardır yol arkadaşlığı yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla 25 senedir beraberiz. Son birkaç aydır gece-gündüz beraber çalışıyoruz. Burada sizin huzurunuzda itiraf ediyorum ki ömrümde bu kadar davasına inanmış bir adam görmedim. Gecesi gündüzü yok, korkusu yok sadece davası var. Bir tek Allah'tan korkuyor, onun huzurunda rükuya eğiliyor. Onun dışında bütün dünyaya meydan okuyor. Allah ondan razı olsun" ifadelerini kullandı.



Özhaseki, "Son dönemde hepimiz gördük ki ekonomik olarak Türkiye'yi çökertme operasyonuna başladılar. Bunların para verenleri, besleyenleri aynı hedefleri de aynı. Türkiye'yi bölmek, parçalamak istiyorlar. Şehit kanlarıyla sulanmış, bir olduğumuz bütün olduğumuz bu vatan parçasını paramparça etmek istiyorlar. İstiyorlar ki biz kendimize yetmeyelim, mazlumların derdine derman olmayalım istiyorlar. Bunun için de ellerinden gelen her türlü kötülüğü de yapıyorlar. Allah'ın izniyle biz bu belaları def ediyoruz. İnanıyoruz ki biz gayret ettikçe, güvendikçe orada işlerimiz daha iyiye gidecek" şeklinde konuştu. Yapılan konuşmalar sonrasında Çankırı'daki belediye başkan adayları açıklanmasıyla devam etti.



Açıklanan adaylar şöyle:



Atkaracalar ilçesi Harun Oflaz, Bayramören ilçesi İsmail Güngör, Çerkeş ilçesi Hasan Sopacı, Eldivan ilçesi Mustafa Lafçı, Ilgaz ilçesi Mehmet Öztürk, Kızılırmak ilçesi Bayar Soysal, Korgun ilçesi Kamil Artı, Kurşunlu ilçesi Şakir Kaymak, Orta ilçesi Bayram Yavuz Onay, Şabanözü ilçesi Faik Özcan, Yapraklı ilçesi Ali Hasekioğlu, Çardaklı beldesi Osman Yılmaz, Saçak beldesi Ramazan Yarım, Yaylakent beldesi Kadir Dede.



Yapılan açıklama sonrası adaylarla birlikte toplu fotoğraf çekimiyle toplantı sona erdi. - ÇANKIRI

