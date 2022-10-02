Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İstiklal Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İstiklal Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

02.10.2022 17:20

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstiklal Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti ve vatandaşlarla buluştu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstiklal Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti ve vatandaşlarla buluştu.

Beraberindeki heyetle, İstiklal Caddesi'ndeki yürüyüşü öncesi Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde açıklama yapan İnce, Türkiye'yi yıllardır karış karış gezdiğini söyledi.

Taksim Meydanı'nda kendisini yabancı gibi hissettiğini belirten İnce, "Yıllarca işçilere 1 Mayıs'ı yasaklayanlar, burayı sığınmacılara teslim etmiş. Bu sorunu çözeceğiz. Sisi ile barıştıysa, terör devleti dediği İsrail ile barıştıysa, Macron'la, Putin'le barıştıysa bunu da çözecek. Şam'a büyük elçi atayacak. Sınırlarımızı koruyacak. Masaya oturacak. Açık kapı politikasını terk edecek. Hukuki statüsüne bakılarak yardım edilecek, her önüne gelene değil ve geri dönüş politikası yeniden gözden geçirilecek." diye konuştu.

İnce, Türkiye'nin "yol geçen hanı" olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu sorunu mutlaka çözeceğiz. Böyle bir şey olamaz. Türkiye'de en az fotoğrafı Taksim Meydanı'nda çektiriyorum. Hakkari'de, Edirne'de, İzmir'de buradan fazla fotoğraf çektiriyorum. Türkiye'nin kalbinde bana uzaylı gibi bakıyorlar. Burası benim memleketim, bizim memleketimiz. Türkiye'nin kalbi burası. En çok insanın geçtiği yer burası. İşgal edilmiş durumda. Bu sorunu çözeceğiz."

İnce, açıklamasının ardından Memleket Partisi İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever ve beraberindeki partililerle İstiklal Caddesi'nde yürüdü. Gençlerin oturduğu kafeleri ziyaret eden İnce, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi ve esnafla sohbet etti.

Muharrem İnce, daha sonra İstanbul 17. Bienali'ni ziyaret etti. Görevliden bienal hakkında bilgi alan İnce, ardından Galata Kulesi'nin altındaki bir çay bahçesinde partililerle çay içti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İstiklal Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

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