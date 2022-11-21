Meral Akşener, kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle Bakan Soylu'ya 5 kuruşluk tazminat davası açtı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtı. Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın hazırladığı dava dilekçesinde, Soylu'nun Akşener hakkında söylediği ve tazminat talebine konu edilen açıklamaları tarihleriyle birlikte sıralandı.
Bakan Soylu'nun, Meral Akşener hakkındaki sözleri şöyle:
Dilekçede ayrıca, 18 Kasım 2022 günü TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda Bakan Soylu ile İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ve Erzurum Milletvekili Naci Cinisli arasında yaşanan diyaloglara da yer verildi. Soylu'nun, Yokuş'a, "Sözünü unutma… Senin Genel Başkan'ının resimlerinin ne olduğunu" dediği; Cinisli'nin "Gösterin" demesi üzerine Soylu'nun, "Mafyayla irtibat kuran şerefsizdir. Senin Genel Başkan'ının resimlerinin ne olduğunu gösteririm" yanıtı verdiği belirtildi.
Dilekçede, Soylu'nun Akşener'e yönelik sözleri için, "Davalı tarafça sarf edilen önceki beyanlar da dikkate alınarak ve birlikte değerlendirildiğinde, ifade özgürlüğü kapsamında korunması gereken yeterli olgusal dayanağa sahip değer yargısı niteliğinde olmayıp, davalı Süleyman Soylu'nun sürekli, ısrarlı ve kasten davacı Sayın Meral Akşener'in kişilik haklarına saldırı mahiyetindedir" denildi.
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