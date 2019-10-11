Mersin Barosu'nun Staj Eğitim Dönemi açılışı 9 baro başkanıyla yapıldı

Mersin Barosu 2019-2020 Staj Eğitim Döneminin açılışı, 9 baro başkanının katılımıyla yapıldı. 'Stajyerlikten Başkanlığa Mücadele Mesleği Avukatlık' konulu konferansta, baro başkanları mesleki tecrübelerini ve önerilerini paylaştı. Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, "Avukatlık mesleği, bana dokunmayan yılan bin yaşasın felsefesiyle asla yürümez" dedi.



Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'ın moderatörlüğünde baro konferans salonunda düzenlenen konferans; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Gaziantep ve Diyarbakır baro başkanlarının sunumuyla gerçekleştirildi.



"Avukatlık mesleği, 'bana dokunmayan yılan bin yaşasın' felsefesiyle yürümez"



Konferansın açılış konuşmasını yapan Mersin Barosu Başkanı Yeşilboğaz, avukatlığın mücadele ve dayanışma mesleği olduğunu belirterek, stajyer avukatlara seslendi. Yeşilboğaz, "Aynı mutfakta çalışıyoruz, aynı tezgahta da iş yapmak zorunda kalıyoruz. Daha iyi bir gelecek istiyorsak, baro sizin yanınızda, siz de baronun yanında olup birlikte mücadele etmek zorundayız. Bir meslektaşınıza yapılan kötü davranışı, tüm meslektaşlarınıza ve mesleğe yapılan bir davranış olarak algılayın. Avukatlık mesleği, 'bana dokunmayan yılan bin yaşasın' felsefesiyle asla yürümez. Mesleki sorunlarımıza, ülkemizin neresinde olursa olsun bir meslektaşımıza yapılan hak ihlaline ve toplumsal sorunlara karşı diğer barolarımızla birlikte mücadele ediyoruz. Sizlerin de bu mücadelenin içerisinde olmanız gerekiyor. Hak ihlaline kimse itiraz etmese dahi, siz itiraz etmek zorundasınız. Sadece bir itirazla bir sonucu, bir kaderi değiştirebilir, kişiye hakkı teslim edebilirsiniz. Karanlığa gömülmek istenen bir olay, avukat sayesinde aydınlığa çıkıyor. Bir insan öldürüldüğünde ya da insan hakkı ihlaliyle karşılaştığımızda ne zaman hangi ırktan, hangi etnik kökenden, hangi memleketten olduğuna bakmadan olaya müdahil olursak, o zaman insanın gerçek anlamda adalete kavuşmasını sağlayabiliriz. Acının, gözyaşının rengi yoktur" diye konuştu.



Mersin Barosu Staj Eğitim Merkezi Başkanı Kasım Kozanoğlu da geçmiş staj dönemi eğitimlerine ek olarak, çalışma grupları oluşturularak yapılacak olan atölye çalışmalarıyla stajyer avukatların eğitime daha aktif bir şekilde katılmalarını sağlayacaklarını söyledi. Kozanoğlu, ayrıca stajyer avukatların staja ilişkin tüm önerilerinin, Mersin Barosunun yetkili organları tarafından kesinlikle ciddiyetle değerlendirdiğini vurguladı.



"Yeni bir Avukatlık Kanununa ihtiyaç var"



Daha sonra tek tek söz alan baro başkanları mesleki deneyimlerini anlatarak, Türk hukuk sistemindeki sorunlara değindi. Yeni yargı reformu stratejisinde, gerçek anlamda bir reform düşüncesi olmadığı konusunda ortak görüşünü belirten baro başkanları, yargıyı bağımsızlaştıracak köklü bir yargı reformunun olması gerektiğini ifade ettiler. Baro başkanları, öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin ve tüm faili meçhul cinayetlerin aydınlığa çıkarılmasını, kadın ve çocuk başta olma üzere, tüm insan hak ihlallerinin adalete kavuşmasını talep ettiler.



Avukat haklarını daha iyi koruyan yeni bir Avukatlık Kanununa ihtiyaç olduğunu da belirten baro başkanları, arzuhalcilere ve sigorta aracılık bürolarına karşı idarecilerin de el atıp yaptırım uygulaması gerektiğini ifade ettiler.



Yapılan konuşmalarda ayrıca, yapay zekanın avukatlık mesleğini nereye götüreceği konusunda görüşler sunuldu. Baro pulu üzerinden stajyer avukatlara maddi kaynak oluşturulması yönünde öneride bulunduklarını belirten baro başkanları, ayrıca Adalet Bakanlığının stajyer avukatların da stajyer hakim ve savcı gibi maaş alabilmelerini sağlaması gerektiğini kaydettiler.



"Erdem, dürüstlük ve vicdan, avukatlık mesleğinde çok önemli"



Stajyer avukatlara mesleki tavsiyelerde de bulunan baro başkanları, "Sivil toplum örgütlerinde, baroların komisyon ve merkezlerinde çalışın. Toplumsal davaları takip edin. Avukatlık, sürekli kendisini geliştirmesi gereken bir meslektir. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun, siyasetin içinde yer alın, çünkü tüm sorunlar siyasetle çözülecektir. TBMM'de en çok temsilci meslek grubu avukatlardır. Meslek ilke ve etik kurallarına özen gösterin, örgütlü güç olun. Adaletin tesisi, hukukun üstünlüğü ve adil yargılanma hakkı için örgütlü mücadele edin. İnsan haklarına, savunma mesleğine ve toplumsal sorunlara örgütlü bir şekilde sahip çıkın. Avukatlık mesleğinin bir yaşam biçimi olduğunu unutmayın. Müvekkilinizle kendinizi özdeşleştirmeyin. Erdem, dürüstlük ve vicdan, avukatlık mesleğinde çok önemli. Normlar okunduğu gibi uygulanmaz, normlara yorum katılarak uygulanmalı ve her çıkan normun amacını bilmek zorundasınız. 'Hiçbir şey olamazsam avukat olurum' mantığı değişmezse hiçbir yol kat edemeyiz" ifadelerini kullandılar. - MERSİN