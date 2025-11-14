Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, 'Küçük Ölçekli Balıkçılara Malzeme Dağıtım Töreni'ne Katıldı

(MERSİN) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, "Destek Büyükşehir'den Kısmet Denizden" sloganıyla düzenlenen "Küçük Ölçekli Balıkçılara Malzeme Dağıtım Töreni"ne katıldı.

TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, "Destek Büyükşehir'den Kısmet Denizden" sloganıyla düzenlenen "Küçük Ölçekli Balıkçılara Malzeme Dağıtım Töreni"ne katıldı. Törende, destek sağlanan 160 balıkçının yanı sıra tarımsal yetiştiriciler de unutulmadı; 46 yetiştiriciye mısır flake ve 27 yetiştiriciye güneş paneli dağıtımı da gerçekleştirilerek, üretime çok yönlü destek verildi.

Seçer, bu desteklerin 3 milyon 396 bin lira tutarında olduğunu aktararak, "Mısır flake, güneş paneli ve küçük ölçekli balıkçılara malzeme desteği olmak üzere, 3 ayrı kalemde toplam 23 milyon 159 bin lira tutarında destek sağlıyoruz" dedi.

Karaduvar Balıkçı Barınağı'nda gerçekleşen törende küçük ölçekli balıkçılara, ekipmanlarının yenilenmesine yönelik yüzde 100 hibeli malzeme desteği verildi. Program kapsamında dağıtılan malzemeler arasında tutya, balıkçı tulum takımı, polar ceket, çizme, can yeleği gibi çeşitli balıkçılık malzemeleri yer aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu desteği sayesinde geçimini denizden sağlayan balıkçılar, ciddi bir gider bütçesi olan malzeme masrafından kurtularak; hem daha güvenli hem de daha verimli koşullarda avlanma imkanına kavuştu.

"Mersin'i ve ülkemizi kalkındıralım istiyoruz"

Başkan Seçer törende yaptığı konuşmasında, Büyükşehir'in üretenin ve emek verenin yanında olduğunu dile getirerek, çalışmaların Mersin'i ve ülkeyi kalkındırmak amacıyla ilerletildiğini vurguladı.

Mersin'in her geçen gün geliştiğinin altını çizen Seçer, "Mersin'de güzel şeyler oluyor. Anamur'dan Tarsus'a, Çamlıyayla'dan Mut'a kadar her yerde çalışmalarımız takdir ediliyor. CHP'ye gönül vermiş seçmenler de sokakta giderken başı dik, alnı açık yürüyor. Bugüne kadar CHP'ye oy vermemiş, yerel seçimlerde desteğini vermiş diğer siyasi partilerin seçmeni de; 'Herkes için çalışan bir belediye var. Ayrımcılık yapmayan ve insanı insan olduğu için seven bir belediye başkanı var' diyor. Güneş balçıkla sıvanmaz, çalışan kazanır" diye konuştu.

"Tarımı her yönüyle ele alıyoruz"

Büyükşehir olarak Mersin'de tarıma ve tarımsal desteklere büyük önem verdiklerini dile getiren Seçer, üretimin ekonomik değere dönüşmesi için çalıştıklarını vurguladı. Tarımın her yönüyle ele alındığını sözlerine ekleyen Seçer; balıkçılık, seracılık, hayvancılık gibi alanlarda bütünlüklü çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Ülkede geçim şartlarının zor olduğuna değinerek, üreticilere desteğin önemini hatırlatan Seçer, "Mersin demek tarım demek. Üreteceğiz, pazarlayacağız, çocuğumuzun rızkını kazanacağız ve evimizi geçindireceğiz. Ama üretici girdi maliyetlerinin hızına yetişemiyor. Balıkçılığın da masrafı var. Tekne bakımı, ekipman, akaryakıt lazım. Bu maliyetlere güç yetmezse insanlar aç kalır. Tarımı başta devlet, devleti yöneten iktidarlar ve anayasal bir kurum olan biz belediyeler destekleyecek. Alınan vergilerle destek verilecek ki tarım ayakta kalsın" ifadelerini kullandı.

"2019'dan bugüne, tarıma olan desteklerimizi artırarak sürdürüyoruz"

Yapılan dağıtımlarla Akdeniz ilçesinde 160 balıkçının desteklerle buluştuğunu belirten Seçer, 27 yetiştiricinin güneş paneli, 46 yetiştiricinin ise yem desteğinden faydalandığını söyledi. Desteklerin Akdeniz ilçesi ile sınırlı kalmadığını vurgulayan Seçer, "Silifke, Erdemli, Anamur, Bozyazı, Aydıncık ve Akdeniz ilçemizde toplam 400 balıkçımıza bu malzeme desteğini yapıyoruz. Bunun da parasal tutarı 3 milyon 396 bin lira. Ancak güneş paneli ve yem desteği ile birlikte 3 projenin toplam maliyeti 23 milyon 159 bin lira. Güneş panelleri ve yemlerimizin yarısını vatandaş, yarısını biz karşılıyoruz. Biz tarımı, 2019'dan bu yana hiç durmadan, miktarı artırarak desteklemeyi sürdürüyoruz" diye konuştu.

"25 yıllık imar kavgasını bitirdik"

İmar planlarının tamamlanmasının bir kente yapılacak tüm yatırımlar için çok önemli olduğunu sözlerine ekleyen Seçer, Akdeniz ilçesinin imar planlarının bittiğini kaydetti. Artık daha hızlı yol alacaklarını kaydeden Seçer, "Bu çalışmaları başlatamamamızın temel sebebi buradaki imar planlarının bitmemesiydi. Artık bitti ve bundan sonra rahatız. Bu şehirde 2019'da biz gelene kadar 25 yıl Büyükşehir ile ilçe belediyeleri arasında imar kavgası oldu. 2019'da geldik, Meclis çoğunluğumuz da yoktu ama kararlıydık ve gelinen noktada bu sorunu çözüme kavuşturduk. Düzgün işler yaptığımızı halk biliyordu. Halk bize güveniyor, 'Vahap Başkan'ın olduğu yerde asla iltimas ve hukuksuzluk olmaz. Asla kimsenin hakkına kimse tenezzül edemez' diyorlar" ifadesini kullandı.

"Tarımsal İnovasyon Merkezi'nin temelini 2026'da atacağız"

Seçer, Halkkent'te yapacakları Tarımsal İnovasyon Merkezi ile ilgili de bilgi verdi. Merkezde; üretim binası, sera, çocuk tarım alanı, hidroponik tarım alanı ve açık üretim alanı, tarım eğitim merkezi, tarımsal hizmetler dairesi hizmet binası, toprak analiz birimi, tarım akademisi olacağını ifade eden Seçer, "Halkkent'te 3 bin 800 metrekare üzerine yapılacak. Bunun da projesi tamamladı. 2026'da temelini atacağız. Kısa sürede bitiririz. Oraya çocuklarımız gelsin, tarımı anlatalım, tarımla tanışsınlar, ilgileri olsun, toprak analizleri yapılsın, eğitimler verilsin, seracılık öğretilsin istiyoruz" dedi.

"Köyümüz Atölye Projesi'ni çok önemsiyoruz"

En çok önemsedikleri projelerden birinin de köylerde yapılan üretimin görünür olması ve üreticisine kazanç sağlaması için hayata geçirilecek olan Köyümüz Atölye projesi olduğunu kaydeden Seçer, "Bunu çok önemsiyoruz. Köylerde her bölgenin kendi üretimleri var. Bu ürünler uluslararası pazarlara gidebilecek şekilde üretilsin, paketlensin ve pazarlansın istiyoruz" ifadelerine yer verdi. Kooperatifleri, özellikle de kadın kooperatiflerini çok önemsediklerine değinen Seçer, "Mersinden Kadın Kooperatifi aslında bir rol model. Kooperatifleri kurmak kolay, sürdürmek ve başarılı kılmak zor" ifadelerine yer verdi.

Kadınların üretmek ve çalışmak için hevesli olduklarını kaydeden Seçer, kooperatifler kurulmasının ve bunun üzerinden ilerlenmesinin önemine vurgu yaptı.

"Vatandaşın parası bize emanet"

İmar planlarına takılan Karaduvar Sosyal Yaşam Merkezi'nin yapımı için 4 yıldır uğraştıklarını sözlerine ekleyen Seçer, projenin kısa süre içerisinde hayata geçeceğini söyledi. Sosyal Yaşam Merkezi'nin içerisinde bulunacak alanları sıralayan Seçer, "İçerisinde çok amaçlı salon, kadın çocuk atölyeleri, okuma salonu, çocuklar için Survivor park alanı var. 1 yılda bu tesisleri sizlere kazandırabiliriz" ifadelerine yer verdi. Seçer, vatandaşa verdikleri sözleri tutmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, "Vatandaşın parası bize emanet. Sizlere daha fazla hizmet edebilmek, sizleri mutlu edebilmek, hayır duanızı ve teşekkürünüzü alabilmek için uykularımız kaçıyor" dedi.

"Mersin, tüm tarihlerin en yoğun yatırım yapıldığı süreci yaşıyor"

Hal Katlı Kavşağı'nın çalışmalarına başladıklarını söyleyen Seçer, Kuyuluk, Sayapark, Mersinli Ahmet Caddesi Katlı Kavşağı ve kuzey tüp geçit projelerini de bir bir hayata geçireceklerini söyledi. Bu projelerin 2029 yılı sonuna kadar tamamlanacağını dile getiren Seçer "Köy yolları, Büyükşehir'e ait olan ana caddelerle ilgili son 5 yılda devrim yaptık. Bunun aksini kimse söylemiyor. Köylere de gidiyoruz ve üreticilerimiz hakkımızı veriyor, memnunlar. Yol yapım çalışmalarından, altyapı çalışmalarına muazzam bir çalışma düzenimiz var. Mersin, Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm tarihlerin en yoğun yatırım yapıldığı süreci yaşıyor" diye konuştu.

"Büyükşehir Belediyemiz borçlanma ve kredi bulma konusunda bir sorun yaşamıyor"

Mersin'de yapılacak raylı sistem için ekonomik konjonktürü de göz önüne alarak mantıklı ve rasyonel bir karar alacaklarını belirten Seçer, "Artık raylı sistemler dönemine gireceğiz. Mevcut ekonomik konjonktürü de hesap ederek çok hızlı yapabilmek adına 'tramvay mı yoksa metro mu yapalım' ayrımı içerisindeyiz. Mersin Büyükşehir Belediyemiz borçlanma ve kredi bulma konusunda bir sorun yaşamıyor. Mali tablomuz iyi olduğu için borçlanma hususunda bakanlık da sıcak bakıyor. Biz de Mersin'in hayrına olan konu için herkesle görüşüyoruz" diye belirtti.

"Bu kentte denge kurmak bizim gibi Atatürkçü siyasetçilerle olur"

"Hizmetlerimiz ile siyaseti karıştırmıyoruz" diyen Seçer, Mersin'e ve Mersinlilere hizmet edebilmek adına yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Biz akıllı insanlarız. Halk bizi seçti ve 'biz güveniyoruz, en güzel yönetimi yapacak' dedi. Mersin, Türkiye'nin en huzurlu yerlerinden biridir. Bu şehirde huzuru sağlamak kolay değildir. Bu şehir göçlerle büyümüş ve içerisinde her renk olan bir şehir. Her etnik yapıdan, her inanç grubundan, her mezhepten ve siyasi görüşten insanlar var. Bu şehirde denge kurmak ancak bizim gibi cumhuriyetçi ve Atatürkçü siyasetçilerle olur."

"Kardeşlik iklimini tüm ülkeye hakim kılacağız"

Mersin'de 2019 yılından itibaren kardeşlik ikliminin kente hakim olduğunun altını çizen Seçer, hizmetleri yaparken veya üreticilere destek olurken kimsenin siyasi görüşüne, diline, dinine, mezhebine ya da meşrebine bakmadıklarını kaydetti. Bu tür ayrımcılıkları asla kabul etmediklerini dile getiren Seçer, "Kimseye asla iltimas geçmeyiz ve tavassutta bulunmayız. Biz Türkiye'yi de böyle yöneteceğiz. Kardeşlik iklimini tüm ülkeye hakim kılacağız. Türkiye'de herkes kendini iyi hissedecek. İnsanlar, bu ülkenin şerefli birer yurttaşı olduklarını her daim görecekler. Çünkü biz insanları seviyoruz ve sayıyoruz" dedi.

"Konu barışsa, kardeşlikse CHP mutlaka işin içindedir"

CHP'ye, CHP'li belediyelere ve CHP'li siyasi isimlere yönelik süregelen siyasi operasyonlar sebebiyle sıkıntılı bir dönemden geçildiğini aktaran Seçer, bu konuların hepsinin aşılacağını belirterek, "Türkiye'de barışın tesis edilmesini istiyoruz. Sabırla her şeyi çözeceğiz. Partimiz, aklın ve milletimizin menfaatinin olduğu her yerde olur. Eğer konu barışsa, kardeşlikse CHP mutlaka işin içindedir. Doğru şeyler yapılıyorsa, Türkiye'de insanlar zenginleşecek, refahı artacaksa, ülke kalkınacaksa CHP bunun içerisindedir. Ülkemizin hayrına olan her şeyin yanındayız. Ama şunu istiyoruz; azami saygı, hukuk devleti kurallarına uygun, eşit mesafede tavır istiyoruz. Belediyelerimizi sürekli taciz etmek, belediye başkanlarımızı 17 metrekarelik hücrede tutmanın kime ne faydası var?" diye konuştu.

"Hukuk herkese eşit mesafede olsun"

Milyonlarca insanın oyunu alan, toplumun sevgi ve saygısına mazhar olarak Belediye Başkanı seçilen hiçbir kişinin yurtdışına kaçmayacağına dikkati çeken Seçer, "Biz, hukukun herkese eşit mesafede olmasını istiyoruz. Türkiye bir hukuk devleti olsun. Herkes düşüncelerini özgürce ifade edebilsin. Herkes kendini bu ülkeye ait hissetsin. Kimliğimizin üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimliği yazıyor. Tek bayrağımız var, tek İstiklal Marşımız var. Bizim şanlı, şerefli, önderlerimiz var, Mustafa Kemalimiz var. Gittiğimiz yol belli. Çalışmaya devam edeceğiz. İnsanlığa ve milletimize faydalı olacağız. Doğru direk yıkılmayacak. Buna canı yürekten inanıyorum" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Törende, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, Karaduvar Mahallesi Muhtarı Fikret Altan, Karaduvar Mahallesi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Adnan Dengiz, Çamlıbel Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ali Yüzgeç ve balıkçılık malzemesi desteğinden yararlanan balıkçı Nilgün Gündoğan birer konuşma yaptı.

Üreticiler, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne sağladığı destekler ve Başkan Seçer'e balıkçılık kültürüne verdiği değeri destekleriyle gösterdiği için teşekkürlerini iletti. Program, projelerden faydalanan balıkçılara temsili malzeme takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.