Mersin Büyükşehir\'de 1 numaralı bürokrattan itiraflar: Başkan bana "Her şeyden haberim var" dedi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında, belediyenin bir numaralı bürokratı olan Genel Sekreter Olcay Tok’un itiraf niteliğindeki ifadesi deprem etkisi yarattı. Gözaltına alındıktan sonra “Devletime yardımcı olmak istiyorum” diyerek konuşan Tok; adrese teslim ihalelerden milyonluk avanta iddialarına, baskı altında hazırlanan şartnamelerden torpilli hakediş listelerine kadar belediye binasının kapalı kapıları arkasında yaşananları tek tek anlattı.

"5 MİLYONLUK İHALELERİN ÜZERİNE KOMİSYON EKLENİYORDU"

2019 yılında belediyede göreve başlayan ve 2022'de Genel Sekreterlik koltuğuna oturan Olcay Tok, ifadesinde özellikle Doğukan Uyan isimli şahsın belediye içinde kurduğu iddia edilen gölge yapıya dikkat çekti. Tok’un anlatımına göre Uyan, zamanla kazandığı nüfuzla 5 milyon liralık açık ihaleler ile 21/b kapsamındaki pazarlık usulü ihalelerin bedellerine komisyon ekleyerek haksız menfaat sağladı.

Üstelik bu çarkın işlemesi için kilit birimlere yönlendirmeler yapıldığını belirten Genel Sekreter; İbrahim Koyunoğlu, Tolga Kılıç, Eda Güngören Kılıç, Mustafa Kandemir ve Reşat Özkul gibi isimlerin bizzat Belediye Başkanı Vahap Seçer’in talimatı ve Uyan’ın yönlendirmesiyle Makine İkmal, Park Bahçeler ve Fen İşleri’nin satın alma birimlerine yerleştirildiğini iddia etti. Piyasa araştırmalarından ihaleye girecek firmaların seçimine kadar süreci bu ekibin yönettiği, doğrudan teminlerde ise paravan şirketlerin devreye sokulduğu kayıtlara geçti.

KATI ATIK İHALESİ, 1 MİLYON 750 BİN LİRALIK ÖDEME İDDİASI VE TARTIŞMALAR

Soruşturma dosyasındaki en vahim iddialardan biri de katı atık ihalelerinde yaşandığı öne sürülen para trafiği oldu. Tok, 2019’daki yaklaşık 70 milyonluk katı atık ihalesini kazanan Ceynak firmasının sahibinin oğlundan, belediye çalışanı Aslı Gür’ün 1 milyon 750 bin lira aldığını bildiğini söyledi. Gür’ün özel kalemde "para işlerini yürüten kişi" olduğunu iddia eden Tok, 2022 sonrasında ise işlerin renginin değiştiğini vurguladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay TOK

Açıklamalara göre, katı atık işinin Çevtem isimli firmaya verilmesi kararı bizzat Başkan Vahap Seçer ve Doğukan Uyan’ın katıldığı bir ortamda alındı. Ancak hazırlanan adrese teslim şartnameye Çevre Koruma Daire Başkanı Bülent Halisdemir direnmek istedi. Halisdemir’in işten çıkarılma korkusuyla şartnameyi sisteme sokmak zorunda kaldığını belirten Tok, çıkan tartışmada Uyan’ın Daire Başkanına küfredip üzerine yürüdüğünü, kavgalarını ise kendisinin araya girerek ayırdığını aktardı. 182 milyonluk teklifin sunulduğu o şaibeli sürecin, gelen şikâyetler üzerine iptal edilip daha sonra dolambaçlı yollarla yine aynı firmaya verildiği ifade edildi.

"DÜNYANIN PARASINI AVANTA VERDİK" DİYEREK KAPISINI ÇALDI

Gözaltındaki Genel Sekreter’in ifadesinde yer alan bir diğer şok ayrıntı ise Park ve Bahçeler ihalesini alan HLZ firmasıyla ilgili yaşandı. Yaklaşık 200 milyon liralık ihaleyi kazanan şirketin ortaklarından Nesih Aktepe’nin odasına geldiğini belirten Tok, aralarında geçen konuşmayı şu sözlerle dile getirdi: Aktepe, alacağını tahsil edebilmek için aracılar vasıtasıyla Metin Çulcu’ya iki seferde toplam 4,5 ile 5 milyon lira arasında "avanta" para ödediğini, bu paranın da Doğukan Uyan’a aktarılacağını bizzat kendi ağzıyla beyan etti.

BAŞKANA "NE OLUYOR" DİYE SORDUM: HER ŞEYDEN HABERİM VAR" DEDİ

Belediye içindeki bu kural tanımaz işleyişten rahatsızlık duyduğunu iddia eden Olcay Tok, yaşanan usulsüzlükleri ve huzursuzluğu bizzat Belediye Başkanı Vahap Seçer’e taşıdığını söyledi. Sistemin eski düzene dönmesi gerektiğini söylediğinde Seçer’in kendisine soğukkanlılıkla “Her şeyden benim haberim var” yanıtını verdiğini belirten Tok, 2024 Nisan ayında konuyu bir kez daha açtığını aktardı. Kısa bir süre kendi önerdiği denetimli sistem uygulansa da Başkan Seçer’in kendisini telefonla arayarak "Yine Doğukan Uyan’ın dediği şekilde devam edilecek" talimatı verdiğini vurguladı.

ÖDEME LİSTELERİNE MÜDAHALE VE DİRENEN BÜROKRATA "SENİ SÜRDÜRECEĞİM" TEHDİDİ

İfadedeki detaylar, belediyedeki musluğun kimlere açılacağının da elden müdahaleyle belirlendiğini gösterdi. Normal şartlarda Mali Hizmetler tarafından bütçe ve hakediş sırasına göre adilce hazırlanan ödeme listelerinin, Vahap Seçer’in talimatıyla Doğukan Uyan’ın eline geçtiği öne sürüldü. Listelerin değiştirilerek belirli firmalara ayrıcalık sağlandığı ve Uyan’ın bu ödemelerden “pay” aldığı iddialar arasında yer aldı.

Vahap SEÇER

Bu usulsüz ödeme çarkına çomak sokmak isteyen bürokratların ise açıkça tehdit edildiği ortaya çıktı. Mali Hizmetler Daire Başkanlığında görevli Aynur Ata’nın kendisine yaşadığı baskıyı anlattığını aktaran Tok; Uyan’ın Ata’ya, “Sen benim listeme ödeme yapmadın, ben bu krediyi bunun için çektirmiştim. Çok yakında seni sürdüreceğim” diyerek gözdağı verdiğini beyan etti.

"ASIL SUÇLULAR DIŞARIDA, İÇERİDEKİLERİN SUÇU YOK"

Olcay Tok, soruşturmanın ilk dalgasında tutuklanarak cezaevine gönderilen Ahmet Özel ve Mehmet Bölükbaşı’nın masum olduğunu düşündüğünü söyleyerek hedefe asıl failleri koydu. Usulsüzlüklerin ve çarkın merkezinde Reşat Özkul ile İbrahim Koyunoğlu’nun durduğunu iddia eden Tok, Makine İkmal Daire Başkanı Murat Eren’in ise bu kirli işlerin dışında kaldığını düşündüğünü belirtti.

DÜĞÜN HARÇLIĞI İSTEDİ, ALAMAYINCA ODAYI TEKMELERLE BASTI

Savcılık ifadesinin son bölümünde Metin Çulcu isimli şahsın 2025 yılı ilkbaharında kendisine haber göndererek belediye çalışanları Tolga Kılıç ve Eda Güngören’in düğün masrafları için para talep ettiğini anlatan Tok, durumu araştırıp Çulcu’nun belediyeyle olan tüm işlerinin kesilmesini istediğini söyledi.

Bunun üzerine çılgına dönen Çulcu’nun Daire Başkanı Murat Eren’i açıkça tehdit ettiği, ardından gözünü karartıp Makine İkmal Dairesine giderek kadın personel Eda Güngören’in odasının kapısını tekmeleyerek baskın yaptığı kaydedildi.