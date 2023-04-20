Haber alınamayınca çilingir çağırdılar! Kapısı açılan evden ceset çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Haber alınamayınca çilingir çağırdılar! Kapısı açılan evden ceset çıktı

20.04.2023 18:18

Mersin'de kendisinden haber alınamayan 60 yaşındaki kadının evi çilingir yardımıyla açıldı. Talihsiz kadının yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, Erdemli ilçesine bağlı Limonlu Mahallesi'nde yazlık bir sitenin 5'inci katındaki dairede meydana geldi. Yalnız yaşayan Halime Mecitoğlu'ndan (60) komşuları dünden beri haber alamadı. Yakınlarının da kadına telefonla ulaşamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Haber alınamayınca çilingir yardımı ile kapısı açılan evde ölü bulundu

EKİPLER CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dairenin kapısını çilingir yardımıyla açarak içeri giren sağlık ekipleri, kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

Haber alınamayınca çilingir yardımı ile kapısı açılan evde ölü bulundu

ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Mecitoğlu'nun kati ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber alınamayınca çilingir yardımı ile kapısı açılan evde ölü bulundu
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Mersin'de Haber Alamayınca Çilingir Yardımıyla Kapı Açıldı, Ölü Bulundu Mersin'de Haber Alamayınca Çilingir Yardımıyla Kapı Açıldı, Ölü Bulundu Mersin'de tutuklanan Büyükşehir Belediyesinin eski daire başkanına 'PKK üyeliği' davası Mersin'de tutuklanan Büyükşehir Belediyesinin eski daire başkanına 'PKK üyeliği' davası

Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Haber alınamayınca çilingir çağırdılar! Kapısı açılan evden ceset çıktı - Son Dakika


Son Dakika
19:05 Soylu, "Emniyette paralel yapı oluşturmaya çalışıyor" dedi, CHP'li Bakan'dan yanıt gecikmedi: Çaresizliğine gülüyorum
18:54 Liste yine kabarık! TFF, Süper Lig'in 2 devini PFDK'ya sevk eti
18:27 Akşener'den AK Parti ilçe binasına yapılan saldırıya tepki: Şiddetle kınıyorum
18:26 Kahramanmaraş'ta can kaybı ve yaralanmalara neden olan hortumun görüntüleri ortaya çıktı
18:17 AK Parti'den silahlı saldırıya ilişkin ilk açıklama: Doğrudan hedef alarak bu eylemi gerçekleştirmiş
18:00 Sessizliğini bozdu! Christophe Galtier'den ayrılık iddialarına net yanıt
17:31 Fenerbahçe, ezeli rakibine karşı çifte şikayette bulundu! Hem FIFA'ya hem savcılığa
17:25 Davutoğlu'ndan Sünni videosu: Kemal Bey'e selam ediyorum mesajınız alınmıştır
17:21 Sular durulmuyor! Fenerbahçe, ezeli rakibini hem FIFA'ya hem de savcılığa şikayet etti
17:01 AK Parti Çukurova ilçe binası, silahlı saldırıların hedefi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2023 19:27:33. #1.13#
SON DAKİKA: Haber alınamayınca çilingir çağırdılar! Kapısı açılan evden ceset çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement