Mersin'de 'Halkkart' ödemeleri arttırıldı - Son Dakika

Mersin'de 'Halkkart' ödemeleri arttırıldı

22.10.2020 10:00
Mersin'de 'Halkkart' ödemeleri arttırıldı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Halkkart' uygulamasında yaptıkları yardımların yoksulluk kademesine göre 90 ile 160 TL düzeyinde bulunduğunu belirterek, bu tutarların 100 ve 180 TL'ye çıkarılacağını söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Halkkart' uygulamasında yaptıkları yardımların yoksulluk kademesine göre 90 ile 160 TL düzeyinde bulunduğunu belirterek, bu tutarların 100 ve 180 TL'ye çıkarılacağını söyledi.

Seçer, muhtarlarla buluşmasında sosyal belediyecilik anlayışı ile gerçekleştirdikleri hizmetler konusunda bilgi verdi. Engelli bireylerin konuk edildiği ve şu anda Toroslar'da hizmet veren 'Mola Evi'nin sayısını arttıracaklarını ifade eden Seçer, ambulans hizmetinden 13 ilçede toplamda 12 bin 930 vatandaşın yararlandığını söyledi. Seçer, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, üniversite öğrencilerine yapılan eğitim yardımı, Kır Çiçeği Projesi, Gülnar Kız Öğrenci Yurdu gibi hizmetleri anlatarak, "Gülnar'da bir konuk evimiz var, 32 kapasiteli, erkek öğrencilerimize hizmet verecek. Yine Akdeniz ilçemizde üniversiteden yaptığımız bir protokolle aldık, 120 kişi kapasiteli. Bunların tadilatları sürüyor" dedi. Başkan Seçer, haftanın 6 günü 44 farklı noktada uygulanan 'Bir ekmek bir çorba projesi'ni 13 ilçeye yayacaklarını da belirtti.

MESKİ, 28 ayrı noktada çalışıyor

Başkan Seçer, altyapı, kanalizasyon, temiz içme suyu ve arıtma ile ilgili hayata geçirdikleri hizmetleri muhtarlarla paylaşarak, "Biz göreve geldiğimiz günden bu güne 477 bin 903 metre içme suyu, 59 bin 711 metre kanalizasyon, 22 bin 543 metre yağmursuyu hattı döşedik. Mersin genelinde toplam bin 243 içme suyu deposunun 210'unda rehabilite çalışmalarını tamamladık ama bunlar tabi devam ediyor. Şu anda mevcut devam eden imalatlarımız toplamda 28 ayrı noktada yapılıyor. Bunun 11'i içme suyu, 6'sı kanalizasyon, 3'ü atıksu arıtma tesisi, 8'i de yağmursuyu yapım işi. Bu saydıklarım toplamda 149 milyon liralık yatırım. Her yıl sel tehdidi oluyordu. Akkent bitmek üzere, Vatan Caddesini bitirdik, Karacailyas bitmek üzere, Kız Kalesi'ni bitirdik. Güneş, Şevket Sümer ve Silifke'de bazı ilçelerde muhtelif alanlarda çalışmalarımız devam ediyor. Sahil bandında 11 noktada yağmur suyu hatlarının denize boşaldığı, deşarj olduğu noktalardaki rehabilitasyon çalışmalarını sürdürüyoruz. Bundan sonra Mersin'de şiddetli yağmurlarda sel tehdidi ortadan kalksın istiyoruz" diye konuştu.

"Pamukluk Barajından Mersin'e temiz içme suyu sağlarsak çok muazzam bir iş olur"

İçme suyu konusunda Tarsus Pamukluk Barajının çok önemli bir yatırım olduğunu söyleyen Başkan Seçer, ilerleyen günlerde hizmete açılacağını, içme suyu isale hattının yapılması gerektiğini belirterek, şunları söyledi: "DSİ ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bakanımız Lütfi Elvan'dan da bu konuda destek olmalarını rica ettik. Önümüzdeki günlerde de bir görüşme gerçekleştireceğiz. Biz suyu Tarsus'tan sağlıyoruz, Berdan havzasından ve elektrik enerjisi kullanarak. Bu da bizim maliyetlerimizi artırıyor. Oradan buraya gelene kadar suyun zaten yarısı kayboluyor. Bu önemli bir durum. Eğer Pamukluk Barajından Mersin'e temiz içmesuyu sağlarsak çok muazzam bir iş olur. Gelecek bir asrı kurtarırız. Cazibeyle bu su gelir, daha ucuz olur, daha bol olur, çok muazzam bir şey olur. İnşallah bunu en kısa sürede, merkezi yönetimin destekleri ile beraber yapacağımızı düşünüyorum."

İçme suyu konusunda önemli bir projenin de Anamur'u ilgilendirdiğini söyleyen Seçer, "Belediye Başkanımızla Ankara'da bu konuda görüşmeler yaptık, çok önemli yol kat ettik. 100 milyon TL'nin üzerinde bir yatırım Anamur Otluca Projesi. Bu da gelecek bir asrı Anamur için kurtaracak. Temiz içmesuyu açısından önemli bir yatırım" ifadelerini kullandı.

"İnşallah en güzel hizmetlere hep beraber imza atacağız"

Kültürden spora kadar anlatamadığı birçok alanda çalışmalar yaptıklarını belirten Seçer, "İşimiz bu, hizmet yolunda sizlerle hep beraber yürüyeceğiz, devam edeceğiz. İlçe başkanlarımızla, meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla, Mersin'i çok daha iyi noktalara getireceğiz. Biz mutlu kent olalım istiyoruz. Gülen kent, dostluk kenti, huzur kenti, kardeşlik kenti, bereketli, üreten, yaşayan, yaşatan kent olsun istiyoruz. Barış içerisinde yaşayalım" şeklinde konuştu.

Seçer, 'Halkkart' uygulamasında yaptıkları yardımların yoksulluk kademesine göre 90 ile 160 TL düzeyinde bulunduğunu belirterek, bu tutarların 100 ve 180 TL'ye çıkarılacağını söyledi. Seçer, "Yaklaşık olarak 1.5 milyon lira gibi bir rakam da her ay Anamur'dan Tarsus'a kadar bakkallarımızın kasasına, bu kadar miktarda gıda maddesi de mutfaklara girecek" dedi. - MERSİN

Mersin'de 'Halkkart' ödemeleri arttırıldı
Mersin'de 'Halkkart' ödemeleri arttırıldı

Vahap Seçer, Türk Lirası, Yatırım, Mersin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin'de 'Halkkart' ödemeleri arttırıldı - Son Dakika

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