Mersin'de tarımsal atıklar, kadınların elinde kompost gübre olacak - Son Dakika

Mersin'de tarımsal atıklar, kadınların elinde kompost gübre olacak

MERSİN (İHA) – Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün, 'sıfır atık' anlayışıyla hayata geçirdiği yeni projeyle tarımsal atıklar, kadınların ellerinde kompost gübreye dönüşecek.

Mersin'de tarımsal atıklar, kadınların elinde kompost gübre olacak, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün, 'sıfır atık' anlayışıyla hayata geçirdiği yeni projeyle tarımsal atıklar, kadınların ellerinde kompost gübreye dönüşecek. Bu çerçevede eğitime alınacak 40 kadın çiftçi, kendi sera ve bahçelerinde bitki atıklarından gübre üretecek. Proje ortağı belediyeler ise kompostlaştırma üniteleri kuracak.

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Kompost Gübre Üreten Kadınlardan Tarıma ve Geri Dönüşüme Tam Destek Projesi"ni hayata geçirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle merkez ilçeler Akdeniz Belediyesi ile Toroslar Belediyesi, Çukurova Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi işbirliğinde yürütülecek projeyle tarımsal üretim sonucu ortaya çıkan bitki atıklarının kompost hale getirilip gübre olarak değerlendirilmesi hedefleniyor. Projeyle kadın çiftçilere ekonomik girdi sağlanması da amaçlanıyor.

"Kompost Gübre Üreten Kadınlardan Tarıma ve Geri Dönüşüme Tam Destek Projesi"nin tanıtımı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı'nın ev sahipliğinde düzenlenen tanıtım toplantısına, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Toroslar Belediyesi Başkan Vekili Adnan Baş, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Sait Muharrem Say ile eğitime katılacak kadınlar ve projenin reklam yüzü Arslanköylü Kadınlar Tiyatro Topluluğu kurucusu, ödüllü yönetmen, oyun yazarı ve oyuncu Ümmiye Koçak katıldı.

" Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen bir proje"

İl Tarım ve Orman Müdürü Abalı, toplantıda yaptığı konuşmada, projenin çıkış noktasını anlattı. Tarımsal üretimde ortaya çıkan atıkların çevreye ve doğaya verdiği zararı bertaraf etmek, orman ve arazi yangınlarını engellemek ve aynı zamanda bir ekonomik girdi sağlamak amacıyla yola çıktıklarını belirten Abalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Türkiye'ye kazandırdığı 'Sıfır Atık' projesini örnek alarak, 'tarımda sıfır atık' düşüncesini hayata geçirdiklerini söyledi. Projenin Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildiğini vurgulayan Abalı, "Projeyi Mersin geneline ve tüm Türkiye'ye yaymayı hedefliyoruz. Bu amaçla yola çıktık. Akdeniz ve Toroslar belediye başkanlarımız da bize büyük destek verdiler. Onlar da ayrı bir çalışma yürütüyorlar; projeyi uygulayacağımız alanların inşaatını gerçekleştiriyorlar" dedi.

"Eğitim alan kadın çiftçilerimiz, kendi bahçelerinde kompost gübre üretecek"

Mersin'in, 14,6 milyar TL gayrisafi milli hasılaya katkı veren bir il olarak Türkiye'de bitkisel üretimde 3'üncü il olduğunun altını çizen Abalı, "83 çeşit ürün üretiyoruz. Denizinden dağına kadar büyük bir üretim gerçekleştiriyoruz. Bu üretim gamı içerisinde milyonlarca ton bitkisel atık ortaya çıkıyor. Amacımız, tüm Türkiye'ye buradan ateşi yakarak bu 'sıfır atık' projesini yaymak. Proje çerçevesinde 40 kadın çiftçimize teorik ve pratik eğitimler verilecek. Pratik eğitimler Çukurova Üniversitesi tarafından verilecek. Daha sonra bu kadın çiftçilerimiz, kendi seralarında, bahçelerinde bu gübreyi üretecekler. Aynı zamanda belediyelerimizin de bir tesis kazanıp, kendi park ve bahçelerinde bunların kullanılmasını sağlamak, bir taraftan da kadın çiftçilerimizin kompost gübre eğitimine devam etmelerini sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Bize acil lazım olan projelerden biri"

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak da iki belediyenin de ortak olduğu bu projede birçok fayda olduğunu vurguladı. Bunlardan birinin doğayı ve çevreyi korumak olduğunu kaydeden Gültak, "Özellikle tarımsal atıklar Akdeniz'de çok daha fazla. Kazanlı, Karaduvar, Adanalıoğlu, Homurlu, Karacailyas bölgelerinin hepsinde geniş sera alanları var. Bu seralarda Türkiye'nin en önemli biber stoku, çileği, salatalığı, patlıcanı, gülü yetişiyor. Kesme gülde biz Türkiye ikincisiyiz, birinci İzmir. Tüm bu seralar bize gıda ve farklı yönlerde dönüyor ama bunların bir de atıkları var. Bu atıkların çoğu vatandaş tarafından bertaraf ediliyor; ya dere kenarına atılıyor ya yasak olduğu için gizli şekilde yakılıyor ya da biz toplayıp yakıyoruz uygun bir ortamda. Bu da doğru değil; sonuçta yangın tehlikesi var, çevre, doğa kirleniyor ve uygun olmayan bir iş yapılıyor. Bununla ilgili proje hazırlığı içindeydik, Tarım İl Müdürümüz de bu konuyu bize aktarınca hemen dedik. Bize acil lazım olan projelerden biri, o yüzden hemen bunu kabul ettik" ifadelerini kullandı.

"Fiziki ortamları hazırlıyoruz, inşaatlar devam ediyor"

Seralarda üretilen bütün bu tarımsal atıkların, hem Toroslar'da hem Akdeniz'de kurulacak tesislerde kompost gübreye dönüşeceği bilgisini veren Gültak, "Projeyle hem çevre ve doğayı korumuş olacağız hem kadınlarımızı eğiteceğiz hem de sertifika aldıktan sonra bu alanda çalışıp ailelerine, memleketlerine bir katma değer sağlayacaklar. Ayrıca, bu atıklar kompost gübre olarak yeniden hayata dönecekleri için hem belediyeler kendi park ve bahçelerinde hem vatandaşa bu kompost gübreleri daha uygun fiyatlarla eline geçmiş olacak. Böylelikle çiftçimiz de daha güzel rekabet etmiş olacak. İki belediye başkanı olarak bizler fiziki ortamları hazırlıyoruz, şu an inşaatları devam ediyor. Bunlar bittikten sonra hızlı bir şekilde projeyi hayata geçireceğiz" şeklinde konuşacak.

Toroslar Belediyesi Başkan Vekili Baş ise çevreci bir belediye olarak çevreci projelerde yer aldıklarını dile getirdi. Bu projeye de katkı bulunacaklarını belirten Baş, belediyenin asfalt şantiyesinde yapacakları tesislerde 20 kadına üretim yaptıracaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Doç. Dr. Say, projenin teknik detaylarına ilişkin bir sunum yaptı. - MERSİN

Akdeniz, Türkiye, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 16:52

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin'de tarımsal atıklar, kadınların elinde kompost gübre olacak - Son Dakika Ekonomi

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