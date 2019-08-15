Son Dakika Haberleri: Meryemana Evi'nde ayin
Son Dakika Güncel Haber

Meryemana Evi'nde ayin

1 saat önce

Hristiyanlar için kutsal sayılan "Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Günü" dolayısıyla, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryemana Evi'nde ayin düzenlendi.

Meryemana Evi'nde ayin, System.String[]
Hristiyanlar için kutsal sayılan " Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Günü" dolayısıyla, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryemana Evi'nde ayin düzenlendi.
Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Paul Fitzpatrick Russell'ın yönettiği ayine, İzmir Katolik Kilisesi Başpiskoposu Lorenzo Piretto da eşlik etti.
Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta'nın da geldiği ayine, Türkiye ve yurt dışından çok sayıda Hristiyan kafileler halinde katıldı.
Ayine gelenler kutsanmış üzüm, incir ve ekmekten almak için yoğunluk oluşturdu.
Ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi.
Russell, ayinde yaptığı konuşmada, "göğe yükseliş günü" nedeniyle huzur dolduklarını, tüm dünyada bu bayramın kutlandığını söyledi.
Meryem Ana'nın hayatını yaşadıktan sonra ruh ve beden olarak göğe alındığını kaydeden Russell, "İnancımıza göre bu olaylar bu alanlarda oldu. Meryemana Evi, Meryem Ana'nın cennete alındığı yer. Burada olmak ve bu özel yerde bayramı kutlamak bizim için büyük lütuf." ifadelerini kullandı.
Meryem Ana, Selçuk, Meryem, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:51 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kübra'yı takside dövüp, tabancayla yaralayan sevgilisi tutuklandı
Fransız damat Müslüman olup Adem ismini aldı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Komünist Başkan: Böyle kapıların olduğunu bilmiyorduk CHP'den 8 partiye yargı paketi çağrısı: Gelin görüşelim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 15:40:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meryemana Evi'nde ayin
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]