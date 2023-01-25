Meslektaşı eşini öldürüp, intihara kalkışan polis de öldü - Son Dakika
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Meslektaşı eşini öldürüp, intihara kalkışan polis de öldü

25.01.2023 13:41
Meslektaşı eşini öldürüp, intihara kalkışan polis de öldü

KIRŞEHİR'de, meslektaşı olan boşanma aşamasındaki eşi Aslı Yılmaz'ı (33) tabancayla 10 el ateş ederek öldürdükten sonra kendisini de vuran özel harekat polisi Hüseyin Emre Yılmaz (33), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

KIRŞEHİR'de, meslektaşı olan boşanma aşamasındaki eşi Aslı Yılmaz'ı (33) tabancayla 10 el ateş ederek öldürdükten sonra kendisini de vuran özel harekat polisi Hüseyin Emre Yılmaz (33), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 22 Ocak günü saat 12.00 sıralarında, Ahievran Mahallesi 726'ncı Sokak'ta meydana geldi. Antalya'da görevli özel harekat polisi Hüseyin Emre Yılmaz, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan, boşanma aşamasındaki eşi Aslı Yılmaz'ın yanına geldi. Oğulları A.Y.'yi otomobilde bırakan çiftin, çocuklarının velayeti nedeniyle sokaktaki tartışması, kavgaya dönüştü. Hüseyin Emre Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla eşine 10 el ateş edip, öldürdü ardından aynı silahla kendisini de başından vurdu. Ağır yaralanan Yılmaz, ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslı Yılmaz'ın cenazesi ise 2 gün önce Malatya'da toprağa verildi.

Hastanede tedaviye alınan Hüseyin Emre Yılmaz da doktorların tüm müdahalesine rağmen 3 gün sonra hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi, yarın memleketi Elazığ'da toprağa verilecek.


Kaynak: DHA
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Hüseyin Emre, Aslı Yılmaz, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meslektaşı eşini öldürüp, intihara kalkışan polis de öldü - Son Dakika

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