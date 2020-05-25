Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor - Son Dakika

Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Trakya, batı ve doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi sağanak yağışın etkisi altında. Yağışların; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Balıkesir hariç) ,Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nu kuzey ve doğusu ile, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ( su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ANKARA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor
Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 08:04 

Son Dakika Güncel Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor - Son Dakika

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