Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden "Zirai Don" Uyarısı

Meteorolojiden "Zirai Don" Uyarısı

15 dakika önce

Marmara'nın güneydoğusunda hafif, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde orta kuvvette, yüksek rakımlı bölgelerde ise kuvvetli zirai don bekleniyor.

Meteorolojiden
Marmara'nın güneydoğusunda hafif, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde orta kuvvette, yüksek rakımlı bölgelerde ise kuvvetli zirai don bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Şanlıurfa, Elazığ, Şırnak ve Iğdır çevrelerinin yağmurlu ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Erzurum, Kars, Ağrı, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Gece saatlerinde tarımsal faaliyetin olduğu Marmara'nın güneydoğusunda hafif, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde orta kuvvette, yüksek rakımlı bölgelerde ise kuvvetli zirai don riski bulunuyor.

Çiçeklenme dönemindeki badem, kayısı, erik ve benzeri meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerin gerekli tedbirleri almaları gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:51 Kaynak: AA

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