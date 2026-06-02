MEXC CEO’su Vugar Usi Zade: Türkiye doğru regülasyonlarla küresel yatırım merkezi olabilir

İstanbul Blockchain Week 2026, yoğun katılım ve uluslararası ilgiyle kapılarını açtı. Etkinlikte Haberler.com’un sorularını yanıtlayan MEXC CEO’su Vugar Usi Zade, Türkiye'deki kripto ekosistemini, yeni regülasyonları ve küresel yatırım trendlerini değerlendirdi. Usi Zade, Türkiye'nin jeopolitik konumu sayesinde önemli bir finans merkezi haline gelebileceğini ifade etti.

"KRİPTO ARTIK TEK BAŞINA DEĞERLENDİRİLMİYOR"

Kripto piyasalarının geçmiş yıllara göre farklı bir noktaya geldiğini belirten Vugar Usi Zade, yatırımcıların artık yalnızca Bitcoin veya altcoinlere odaklanmadığını söyledi. Usi Zade, kripto ve geleneksel finans ürünlerinin iç içe geçtiğini belirterek, yatırımcıların altın, gümüş, petrol ve hisse senetleri gibi birçok farklı yatırım aracını birlikte değerlendirdiğini ifade etti.

Kripto ekosisteminin artık daha geniş bir finansal yapının parçası olduğunu söyleyen Usi Zade, yatırımcıların "kripto varlık" ve "kripto olmayan varlık" ayrımından uzaklaştığını, önemli olanın doğru yatırım fırsatlarını değerlendirmek olduğunu dile getirdi.

"TÜRKİYE DOĞRU REGÜLASYONLARLA BÜYÜK AVANTAJ ELDE EDEBİLİR"

Türkiye'de yürütülen regülasyon çalışmalarını değerlendiren Usi Zade, düzenlemelerin sektöre şeffaflık getireceğini söyledi. Türkiye'nin Avrupa ile Doğu arasında stratejik bir konumda bulunduğunu belirten Usi Zade, doğru yatırım teşvikleriyle birlikte ülkenin önemli bir finans merkezi haline gelebileceğini ifade etti.

Türkiye'nin yabancı yatırımcılar açısından cazip bir merkez olabileceğini söyleyen Usi Zade, regülasyonların yatırımcıyı destekleyici bir yapıda hazırlanmasının kritik önemde olduğunu vurguladı. Özellikle Avrupa'dan ayrılan yatırımcıların Türkiye'ye yönlendirilebileceğini belirten Usi Zade, bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"TÜRKİYE BORSASI TOKENLEŞİRSE ÇOK BÜYÜK FIRSATLAR DOĞABİLİR"

Dünyada finansal ürünlerin dijitalleşme sürecine girdiğini ifade eden Usi Zade, tokenleştirilmiş hisse senetlerinin yatırım dünyasında yeni bir dönemin kapısını açtığını söyledi. Amerikan borsası hisselerinin dijital varlıklar üzerinden işlem gördüğünü hatırlatan Usi Zade, Türkiye'nin de bu dönüşümün önemli aktörlerinden biri olabileceğini belirtti.

Türk yatırımcısının borsaya olan ilgisinin oldukça yüksek olduğunu söyleyen Usi Zade, Türkiye borsasının da tokenleştirilmesi halinde hem kripto ekosisteminin hem de Türkiye ekonomisinin önemli kazanımlar elde edebileceğini ifade etti.

"YASALAR SEKTÖRÜ TEMİZE ÇIKARACAK"

Kripto sektörünün zaman zaman yasa dışı bahis ve benzeri faaliyetlerle ilişkilendirildiğini söyleyen Usi Zade, bunun sektöre zarar verdiğini belirtti. Yeni düzenlemelerin bu algıyı değiştireceğini ifade eden Usi Zade, şeffaf ve denetlenebilir bir yapının hem yatırımcıya hem de sektöre güven kazandıracağını dile getirdi.

Dünyada başarılı örneklerin Dubai ve Hong Kong'da görüldüğünü belirten Usi Zade, yatırımcı dostu politikaların yeni yatırımları çektiğini söyledi. Türkiye'nin de benzer bir yaklaşım benimsemesi halinde çok daha fazla yabancı yatırımcı çekebileceğini sözlerine ekledi.