Meyer-Landrut ve Kaymakcı, Çerkezköy Tren İstasyonu'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Meyer-Landrut ve Kaymakcı, Çerkezköy Tren İstasyonu'nda incelemelerde bulundu

20.05.2021 13:05

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi'nin, Avrupa Birliğinin desteklediği en büyük altyapı projelerinden biri olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi'nin, Avrupa Birliğinin desteklediği en büyük altyapı projelerinden biri olduğunu söyledi.

Meyer-Landrut ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi'nin bağlantı noktası Çerkezköy Tren İstasyonu'nda incelemelerde bulundu.

Meyer-Landrut, burada yaptığı açıklamada, projenin nerede ve nasıl yapılıyor olduğunu görmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Demir yollarının özellikle Avrupa ile Türkiye'yi bağlaması açısından güçlendirilmesinin çok önemli olacağını düşündüğünü anlatan Meyer-Landrut, "Özellikle sürdürülebilirlik hedefleri açısından, Avrupa ile Türkiye'nin demiryolları hedeflerine ulaşması bakımından projenin çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu proje AB'nin desteklediği en büyük altyapı projelerinden biri." dedi.

Faruk Kaymakcı ise Türkiye-AB ilişkilerinin birçok boyutu olduğunu ifade etti.

Bu boyutlardan birinin Türkiye ile AB arasında mali iş birliği olduğunu aktaran Kaymakcı, "Türkiye 1999'dan beri resmi bir aday olarak, AB'nin katılım öncesi mali yardım fonlarından yararlanıyor. Bugün ziyaret edeceğimiz proje de Türkiye-AB mali iş birliğinde en önemli, en büyük proje. AB'nin yaklaşık 175 milyon avroluk bir katkısı söz konusu." diye konuştu.

"Türkiye üyelik konusunda kararlıdır"

Kaymakcı, proje sayesinde Halkalı-Kapıkule arasında tren hatlarının çok ciddi şekilde güçlendirileceğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Trans Avrupa Demiryolu Ağı'ndaki üstün standartlara ulaşacak. Kargo taşımacılığında yaklaşık 8,5 saatten 3-3,5 saate süre kısalacak. Yolcu seferlerinde de Kapıkule ile Halkalı arasında 1,5 saate kadar düşecek. Bu çok önemli bir proje. Türkiye'nin Avrupa'nın bağlantısını oluşturmada da merkezi bir ülke konumunda olduğunu gösteriyor. Türkiye'yi diğer Avrupa ülkeleriyle bağlantılandıracak, aynı zamanda Türkiye'nin de içinde olduğu Avrupa'yı doğu ile daha hızlı bir şekilde bağlantılayacak, dolayısıyla çok önemli bir proje. Bu çerçevede Ulaştırma Bakanlığımız ve Demiryollarımıza çok teşekkür ediyorum.

Bu önemli ve prestijli projeyi çok yakından takip ediyorlar. Bu projenin en hızlı şekilde tamamlanması için hep birlikte çaba göstereceğiz. Dolayısıyla AB'ye de bu önemli projeye, Avrupa'nın en temel projelerinden biri olan bu projeye destek vermesinden dolayı teşekkür ediyoruz. Türkiye, Avrupa Birliği yolunda gerek hava gerek kara gerek demiryoluyla üyelik konusunda kararlıdır, ilerlemeye devam edecektir."

Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayicilerle bir araya gelindi

Konuşmaların ardından heyet Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ne (ÇOSB) geçerek, burada ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler ve sanayicilerle bir araya geldi.

Kaymakcı, burada yaptığı konuşmada, Trakya'nın genel olarak Türkiye-AB ilişkilerinde birçok AB programından yararlandığını dile getirdi.

Özellikle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'a yönelik AB'nin önemli projeleri olduğunu anlatan Kaymakcı, "Bu projelerden bir tanesi de bugün yakından görme fırsatı bulduğumuz ve daha sonra da incelemeye devam edeceğimiz Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi. Bu, Türkiye'nin diğer Avrupa ülkeleriyle bağlantısı ve Avrupa kıtasının diğer kıtalarla bağlantısı açısından önemli ve stratejik bir proje." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun yanı sıra Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Tekirdağ'ın içinde olduğu sınır ötesi iş birliği projelerinin bulunduğuna işaret eden Kaymakcı, şunları kaydetti:

"Bu projeler kapsamında da bölgede gerek atık su gerek içme suyu gerek Meriç Nehri'nden olan taşkınların önlenmesi konusunda birçok projemiz var. Türkiye-AB mali iş birliği en iyi işleyen alanlardan biri. Umarız Türkiye'nin AB üyelik sürecinde de önümüzdeki dönemde olumlu gündeme geçilecektir. Bu gündem sayesinde iş birliğimizi daha da artıracağız. Çünkü Türkiye'nin ve diğer Avrupa ülkelerinin geçmişi ortak, geleceği ve çıkarları da ortak. Umarız bu yönde doğru, sağlıklı adımlar atılır ve süreç ilerler."

Faruk Kaymakcı, Meyer-Landrut'un sözlerini düzeltti

Meyer-Landrut ise AB'de bu yılın "demir yolu yılı" ilan edildiğini anımsatarak, "Böylece bir aday ülkemizde de dostumuz olan ülkede de bu bağı güçlendirmiş oluyoruz. Trans Avrupa Birliği yolunu güçlendiren projeyi hayata geçirmiş oluyoruz. Sizlerin ihtiyaçlarını, karşılaştığınız güçlükleri ve ekonominizin bu noktada nereye doğru ilerleyeceğini, bu konuda yapılacak şeyleri duymak da beni mutlu eder." diye konuştu.

Ardından söz alan Faruk Kaymakcı gülümseyerek, "Sayın Büyükelçi izin verirse küçük bir düzeltme yapmak istiyorum. Sayın Büyükelçi Türkiye ve Avrupa dedi. Türkiye bizzat kendisi Avrupa'dır. Sanıyorum kendisi Türkiye ve Avrupa Birliği demek istedi. Biz şu anda AB'de değiliz ama Avrupa'yız, Avrupa'dayız. Dolayısıyla Türkiye ve diğer Avrupa ülkeleri denmesini tercih ediyorum." ifadelerini kullandı.

Meyer-Landrut da gülümseyerek, "Ben AB için çalışıyorum. İşim bu ama haklısınız." yanıtını verdi.

Heyet ardından Kırklareli'ne hareket etti.

Meyer-Landrut ve Kaymakcı, Çerkezköy Tren İstasyonu'nda incelemelerde bulundu
Meyer-Landrut ve Kaymakcı, Çerkezköy Tren İstasyonu'nda incelemelerde bulundu
Meyer-Landrut ve Kaymakcı, Çerkezköy Tren İstasyonu'nda incelemelerde bulundu
Meyer-Landrut ve Kaymakcı, Çerkezköy Tren İstasyonu'nda incelemelerde bulundu

Avrupa Birliği, Büyükelçi, Halkalı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meyer-Landrut ve Kaymakcı, Çerkezköy Tren İstasyonu'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika


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