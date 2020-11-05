Mezopotamya'nın "altın üçgeni" kültür ve inanç turizmiyle tanıtılacak - Son Dakika

Mezopotamya'nın "altın üçgeni" kültür ve inanç turizmiyle tanıtılacak

05.11.2020 11:15

Çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa, oluşturulacak kültür ve inanç destinasyonu ile turizmde adından söz ettirecek.

Çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa, oluşturulacak kültür ve inanç destinasyonu ile turizmde adından söz ettirecek.

Mezopotamya'nın "altın üçgeni" olarak nitelendirilen Güneydoğu Anadolu Bölgesi illeri Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'nın turizm potansiyelinin tanıtımı amacıyla 7 Kasım'da "Kültür ve İnanç Destinasyonu Çalıştayı" düzenlenecek.

Diyarbakır'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek çalıştaya valilikler, Karacadağ ve Dicle Kalkınma ajanslarından yetkililer ile Türkiye'nin önde gelen turizm aktörleri ve acente temsilcileri katılacak. Çalıştaya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılması bekleniyor.

Mezopotamya Kültür Rotası Projesi kapsamında düzenlenecek çalıştayda, üç ilin turizm geleceği ve turizm gelirinin artılması için yapılması gerekenler görüşülecek.

"Bu toplantıyla yeni bir başlangıç yapma niyetimiz var"

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehirleri tek tek tanıtmak yerine üç il ile ortak bir destinasyonla pazarlama stratejisi geliştirmek için çalışma yaptıklarını söyledi.

Çalıştayda kültür ve inanç bakımından çok fazla değere sahip üç kentin, pandemi sonrası oluşacak turizm hareketliliğinden pay alabilmesi için neler yapılması gerektiğini tartışacaklarını ifade eden Karaloğlu, "Bölgede genç nüfusa sahibiz ve istihdam sorunumuz var. Turizm de istihdamı yoğun sektörlerden biri. Turizmle ekonominin tabana yayılması hem de gençlerimizin turizm sektöründe iş bulması gayretimizin bir parçası bu. İnşallah 7 Kasım'da yapacağımız bu toplantıyla yeni bir başlangıç yapma, Türkiye ve dünyaya dönüp, yeni şeyler söyleme niyetimiz var." diye konuştu.

"Bakanlığımızın turizmi Anadolu'ya açma politikasının bir parçası"

Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri ile insanlığın sıfır noktası sayılan Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Mirası Listesinde bulunduğuna işaret eden Karaloğlu, Çınar ilçesinde bulunan Zerzevan Kalesi ve Silvan ilçesindeki Malabadi Köprüsü'nün ise Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer aldığını hatırlattı.

Karaloğlu, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın turizmi sahillerden ve İstanbul'dan Anadolu'nun tamamına yayma politikası var. Bu yaptığımız çalışma Bakanlığımızın turizmi Anadolu'ya açma, her şehrin turizm ekonomisinden istifade etme politikasının da bir parçası." dedi.

"Pandemi ile organik tarımın öneminin çok öne çıktığı bu dönemde Hevsel Bahçelerini daha çok anlatmamız lazım." diyen Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Zerzevan Kalesi, Roma'nın en doğudaki garnizonu olması ayrıca dünyada en iyi korunmuş Mitraizm'in tapınağı dolayısıyla yurt dışından çok ilgi çekiyor. Bu değerleri bir rota haline getirip, turistin dikkatine sunmamız gerekiyor. Şu an elimizde değer var ama ürüne çevirmemişiz. 7 Kasım'da yapacağımız çalıştay elimizdeki değerleri bir ürüne dönüştürmek, bunu turistin dikkatine sunmak."

Mezopotamya'nın altın üçgeni kültür ve inanç turizmiyle tanıtılacak
Mezopotamya'nın altın üçgeni kültür ve inanç turizmiyle tanıtılacak
Mezopotamya'nın altın üçgeni kültür ve inanç turizmiyle tanıtılacak
Mezopotamya'nın altın üçgeni kültür ve inanç turizmiyle tanıtılacak

Mezopotamya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Mezopotamya'nın 'altın üçgeni' kültür ve inanç turizmiyle tanıtılacak - Son Dakika


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