MHP Bursa Milletvekili Vahapoğlu'ndan "Nilüfer Çayı'na sahip çıkalım" çağrısı

MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, kentin Nilüfer Çayı'na sahip çıkması çağrısında bulundu.

Vahapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl yayımlanan Marmara Deniz Havzası Eylem Planı kapsamında Deşarj Standartlarında Kısıtlama Genelgesi'nin önemine dikkati çekti.

Genelgenin, Uludağ'ın yamaçlarından doğup ovayı geçerek Karacabey'de denizle buluşan Nilüfer Çayı gibi bütün su kaynaklarını da kapsadığını belirten Vahapoğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Bakanımız Murat Kurum'un işaret ettiği genelgenin ekinde yer alan alıcı ortam standartlarına yani yeni kısıtlama oranlarına, Bursa'daki mevcut atık su arıtma tesislerinden kapasitesi yeterli olanların 3 ay, revizyon ihtiyacı olanların ise Haziran 2022'ye kadar uyum sağlaması gerekiyordu. Bununla birlikte yeni yapılacak, eski tesislerden de yeniden yapılması gerekenler dahil olmak üzere tüm atık su arıtma tesislerinin bu standartlara göre tasarlanması ve genelgenin yayımlanma tarihi olan Haziran 2021'den itibaren 6 ay içerisinde proje onay işlemlerinin tamamlanması şartı vardı. Bu projelerin de 1 yıl içerisinde inşaat ihalesinin sonuçlandırılması ve en geç Haziran 2024'te tesislerin inşaatlarının tamamlanarak işletmeye alınması gerekiyor."

Vahapoğlu, takvimin sağlıklı işleyip işlemediğinin takibinin yapılması gerektiğine değinerek, "Daha önce de benzer çağrıyı yapmıştım. Sanayicisinden ev hanımına, öğrencisinden işçisine bütün Bursa'yı konuya duyarlı olmaya çağırıyorum. Şehir olarak hayat kaynağımız olan Nilüfer Çayı'na sahip çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.

Bursa'nın böyle bir bilinç oluşturma yeteneğine en güzel örneğin Yeşil Çevre Arıtma Tesisi Kooperatifi olduğunu vurgulayan Vahapoğlu, "Avrupa Birliğiz (AB), Yeşil Mutabakat ile tüm politikalarını yeşil dönüşüm temelinde şekillendirme kararı aldı. Dolayısıyla bu yönde hem ülkemizin hem de sanayi şehri Bursa'mızın bir Yeşil Mutabakat Eylem Planı'na ihtiyacı var. Bu çalışmayı hem doğal mirasımızı hem de ticarette uluslararası rekabetçiliğimizi korumak adına yapmak mecburiyetindeyiz. Kaldı ki kirletici vasfı yüksek sanayi tesislerinden kaynaklanan hava, su ve toprak kirliliğine yönelik emisyonları ve atık oluşumunu önleyemezsek 2026'dan itibaren AB ile ticarette bazı ürünlerde ton başına karbon vergisi ödeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.