MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter: MHP İstanbul'un her yerinde



MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul'un her yerinde. 23 Haziran'da İstanbul'da Sayın Binali Yıldırım Bey'in zaferi için başarısı için üstümüze düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz" dedi.

Yönter, Üsküdar'da Harem Dolmuş Durağı şoförlerini ziyaret etti. İzzet Ulvi Yönter'e, MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş ile Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy eşlik etti. Burada konuşan Yönter, "Dava arkadaşlarımızla beraber, samimiyetle dürüstlükle ve yürekten bir çalışmayla insanlarımızın gönlünü kazanmaya çalışıyoruz. 23 Haziran'da İstanbul'da Sayın Binali Yıldırım Bey'in zaferi için başarısı için üstümüze düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz." dedi.

"C-319'UN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ BOYNUMUZUN BORCU"

Dolmuş şoförleriyle de sohbet eden Ulvi Yönter, "C-319 hattı bizim yakınen takip ettiğimiz bir hat. Benim odamda C-319'u sembolize eden bir minibüs hala duruyor. 2017'de beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı yaptık, beraber soru önergesi verdik, konuyu gündeme getirdik. Büyükşehir belediye başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunduk. Sizlerin meselesi aslında çözümü çok kolay. Ama niyet olmayınca, maalesef sorunlarınız birike birike içinden çıkılmaz bir hale geliyor." diye konuştu.

"İndi bindi 2 lira. Ama birçok yerde 3 lira. 2017'den beri yolcu başına 1 lira kaybınız var" diyen Yönter, "Bu hatta çalışan kardeşlerimizin taksiye dönüşme talepleri var. Buna 'evet' deniliyor. Taksiye dönüş konusunda neden ayak sürülüyor. C-319'un talepleri neden duyulmuyor? Biz duyuyoruz. İnanıyorum ki Cumhur İttifakı'nın değerli adayı Sayın Binali Yıldırım duyuyor. 23 Haziran'dan sonra C-319'un sorunlarının çözümü bizim boynumuzun borcu arkadaşlar." ifadelerini kullandı.

"BU HAYASIZ VE HAİNCE BİR İFADEDİR"

Yönter, "İstanbul'da Kürt kökenli kardeşlerimiz çoğunlukla yaşıyorlar. Hepsini kucaklıyoruz. Kürt kökenli kardeşlerimizi bizim ciğerparelerimiz. HDP Eş Genel Başkanı, ne idüğü belirsiz Sezai Temelli, Kürt'te değil biliyorsunuz. Ama Kürt kökenli kardeşlerimizi istismarla, onları kandırmakla uğraşıyor. Demiş ki, 'MHP Kürt düşmanı'. Bu hayasız ve haince bir ifadedir. Milletimizin tertemiz evlatları arasına Sezai Temelli ve gibilerinin fitne ekmesi sonuçsuz kalmayacak, cezasız inşallah bırakılmayacak" dedi.

"GENEL BAŞKANIMIZ İSTANBUL'UN ANA OMURGASIYLA BULUŞTU"

İzzet Ulvi Yönter ziyaretinin ardından MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş ve Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy'la birlikte dolmuşa binerek, yolculuk yaptı. Ardından Kız Kulesi'ne geçen Yönter, daha sonra açıklamalarda bulundu.

Yönter, "Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul'un her yerinde. İstanbul'da bütün vatandaşlarımıza ulaşmanın çaba ve gayretinde. Sayın Genel Başkanımız geçtiğimiz Cuma günü İstanbul'a teşrif ettiler. İstanbul'da görev alan muhtarlarımızla buluştu. Değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin ve uluslararası gündemin ana hatlarıyla değerlendirme fırsatı yakaladı. Genel Başkanımız İstanbul'un ana omurgası, iskeletiyle buluştu, konuştu, görüştü. Hamdolsun uzlaştı. 'Milliyetçi Hareket Partisi nerede?' diyenler. 'Hani mitil atmıştınız?' diye maksatlı soru soranlar, ya görmüyorlar, ya duymuyorlar, ya da söyleyemiyorlar. Bunlar 3 maymunu oynuyorlar. Sayın Genel Başkanımız ve Milliyetçi Hareket Partisi çok yoğun 3 günlük hatta 4 güne ulaşan program serisiyle başarılı bir süreci geride bırakmıştır. Biz çalışmalarımıza genel başkanımızın talimatıyla devam ediyoruz. Dava arkadaşlarımızla beraber, samimiyetle dürüstlükle ve yürekten bir çalışmayla insanlarımızın gönlünü kazanmaya çalışıyoruz. 23 Haziran'da İstanbul'da Sayın Binali Yıldırım Bey'in zaferi için başarısı için üstümüze düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz."diye konuştu.

