MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Türkiye'nin Geleceğine Dair Vizyonunu Paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Türkiye'nin Geleceğine Dair Vizyonunu Paylaştı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Türkiye\'nin Geleceğine Dair Vizyonunu Paylaştı
28.01.2026 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Biz Türkiye'nin parlak bir geleceğe doğru hızla yürüdüğü inancındayız. Bunu yaparken de insani, vicdani, İslami, milli ve manevi temelde bağlarımızı günbegün güçlendirmenin arayış ve arzusundayız." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Biz Türkiye'nin parlak bir geleceğe doğru hızla yürüdüğü inancındayız. Bunu yaparken de insani, vicdani, İslami, milli ve manevi temelde bağlarımızı günbegün güçlendirmenin arayış ve arzusundayız." dedi.

Yönter, "Hayırlı günler komşum, derdin derdimizdir" toplantıları kapsamında Zeytinburnu'ndaki bir iş merkezinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada konuşan Yönter, 39 ilçede teşkilatlarının aktif biçimde çalıştığını, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarını sahada birebir uyguladıklarını belirterek, esnaf ve ev ziyaretleri yaptıklarını söyledi.

Terörsüz Türkiye'yle, huzurlu bir Türkiye inşa ve ihya amacında olduklarını kaydeden Yönter, "Biz Türkiye'nin parlak bir geleceğe doğru hızla yürüdüğü inancındayız. Bunu yaparken de insani, vicdani, İslami, milli ve manevi temelde bağlarımızı günbegün güçlendirmenin arayış ve arzusundayız. İstanbul'da MHP ve Cumhur İttifakı hak ettiği mevkiye mutlaka gelecektir. Bunu başaracağız. İstanbul'umuzu sokak sokak, ev ev gezeceğiz ve geziyoruz. Bütün insanlarımıza ulaşacağız, onları dinleyeceğiz." diye konuştu.

Yönter, İstanbul'da fitne ve ayrışmanın olmadığını, nefret ve nifak körükleyenlere fırsat tanınmadığını ifade ederek şöyle konuştu:

"İstanbul, Türk-Kürt kardeşliğinin sembolüdür. Büyük bir milletin mensupları olarak aramıza fitne yaymaya çalışanlara müsaade etmeyeceğimizi özellikle vurgulama ihtiyacı duyuyorum. Suriye'de YPG/SDG'ye karşı yapılan operasyonları Kürt kardeşlerimize yönelik saldırı olarak yorumlamak omurgasızlık ve onursuzluktur. Buna hiç kimsenin hakkı yoktur. Kürt kardeşlerimiz bizim canımızdır ve Kürt kardeşlerimizi kalkan yapıp terörizmin emel ve hedeflerini gündeme taşıyanlara bu millet 'dur' diyecektir. Bu millet, bölge halkları inanmayacaktır. Kürt kardeşlerim başka, YPG/SDG terör örgütü başkadır."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in DEM heyetini ziyareti esnasında yaptığı konuşmanın büyük bir talihsizlik olduğunu aktaran Yönter, şunları kaydetti.

"Büyük bir sorumsuzluktur. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Suriye'nin tamamını temsil etmediğini ifade etmesi hezeyandır. Aynı zamanda beyhude bir çırpınıştır. Özgür Özel'in YPG sevdası, hastalığı ve tutkusu milletimizi ziyadesiyle şaşırtmıştır. YPG/SDG başka, Kürt kardeşlerim başka. Suriye'de biz paralel bir ordu istemiyoruz. Devlet içinde devlet, ordu içinde ordu istemiyoruz. Tek bir Suriye, ordu ve Suriye milleti istiyoruz. Bağımsız, egemen eşitliğini muhafaza etmiş, birlik beraberliğini, siyasi bütünlüğünü tescil etmiş bir Suriye Cumhuriyeti Devleti hedefliyoruz. Bunu görmeyi arzu ediyoruz."

"Türkiye'nin politikalarına muhalefet etmeyi Cumhuriyet Halk Partisi artık bir kenara bırakmalı"

Yönter, Suriye'nin güvenliğinin Türkiye'nin güvenliği demek olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Komşu komşunun külüne muhtaç. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın dün yapmış olduğu açıklama savrulmadır, sorumsuzluktur, pişkinliktir, pervasızlıktır ve gerçeklerden tamamıyla kopuktur. Özgür Özel'e tavsiyemiz Suriye Cumhuriyeti Devleti'nin birlik, beraberlik ve kardeşliğini savunmasıdır. Türkiye'nin politikalarına muhalefet etmeyi Cumhuriyet Halk Partisi artık bir kenara bırakmalı. Cumhuriyet Halk Partisi tarihin yanlış yerinde duruyor, siyonist emperyalizmin değirmenine su taşıyor. Bu konuda da DEM Parti'nin aklıselim bir çizgide hareket etmesi temennimizdir. DEM Parti'nin Kürt kardeşlerimizi ajite etmesi, provoke etmesi yanlıştır. Bu nedenle Nusaybin'in Kamışlı sınırında bayrağımızın indirilmesi, Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü'nün önüne el yapımı bomba atılması, Tarsus'ta DEM Parti'nin bir protestosundan sonra havaya atılan kurşunun Suriye uyruklu birisine isabet etmesi son günlerde yaşadığımız provokasyonlardan bazılarıdır."

Terörsüz Türkiye hedefini kimsenin baltalayamayacağını kaydeden Yönter, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan el ele vermiş, güç birliği yapmış ve inanmış bir şekilde yeni yüzyılda hayatımızdan terörü çıkarmak üzere sonuna kadar mücadele içindedir. Bu mücadele namuslu bir mücadeledir. Bu mücadele onurlu, tarihi bir mücadeledir. Terörsüz Türkiye'ye Allah'ın izniyle ulaşacağız ve yeni yüzyılda terörden kaynaklı şiddeti hayatımızdan söküp çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Yönter, huzur, barış ve kardeşlik istediklerini çatışma, savaş, bölünme ve ayrımcılık görmek istemediklerini ve buna karşı mücadele halinde olduklarını belirterek, "10 Mart mutabakatının ruhuna riayet etmeyen SDG/YPG, 18 Ocak mutabakatının doğasına ve ruhuna göre hareket etmeli. Aynı zamanda tam entegrasyon Suriye'de temin edilmelidir. Milletimiz artık kim Rahmani, kim şeytani tefrik etmiştir. Bizim işimiz Rahmani'yle, bizim meselemiz milli ve manevi değerlerimizin yücelmesiyle. Türkiye Yüzyılı'nın inşasıyla şeytani planları el birliği, güç birliği, emel ve hedef birliği yaparak inşallah yerin yedi kat dibine gömeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Suça sürüklenen çocuk meselesinin gündemden tamamıyla çıkarılmasının yanındayız"

Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'a Allah'tan rahmet dileyen Yönter, konuyu yakından takip ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni bir Ahmet Minguzzi vahşetiyle karşı karşıyayız. Biz ailesiyle temas ettik, inşallah ziyaret edeceğiz. Bu akan kanın durmasını istiyoruz. Çocuklarımız ölmesin istiyoruz. Suça sürüklenen çocuk meselesinin gündemden tamamıyla çıkarılmasının yanındayız. Suçla çocuğun, suçluyla çocuğun yan yana getirilmesinin büyük bir skandal, büyük bir problem olduğu kanaatindeyiz. Bu sorunun aynı zamanda hukuki düzenlemelerle, sosyolojik, psikolojik eğitim vesaire alanlarında yapılacak iyileştirmelerle üstesinden gelineceğine inanıyoruz."

Yönter, parti olarak bireysel ve toplumsal şiddetle mücadele konusunda çok hassasiyet taşıdıklarını kaydederek, "Sayın Genel Başkanımızın talimatları mucibince bu konuda bir çalışma yaptık. Önemli bir eser hazırladık. Aralarında uzman, akademisyen ve gönül insanlarının yer aldığı bir komisyon marifetiyle 4 ay süresince çalıştık ve çalışmamızı tamamladık. Cuma günü de bu çalışmamızın lansmanı var. Tanıtım olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İzzet Ulvi Yönter, Yerel Haberler, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Türkiye'nin Geleceğine Dair Vizyonunu Paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi
Vilnius Havalimanı’nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu Vilnius Havalimanı'nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Alman otomotiv tedarikçisi Aumovio 4 bin kişiyi daha işten çıkaracak Alman otomotiv tedarikçisi Aumovio 4 bin kişiyi daha işten çıkaracak
Baykal Gölü’nde görsel şölen: Metrelerce derinliğe inen buz tabakası hayran bıraktı Baykal Gölü'nde görsel şölen: Metrelerce derinliğe inen buz tabakası hayran bıraktı
İskenderun Limanı’nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL İskenderun Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL
Trump’ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu’dan: İran saldırırsa vururuz Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz
Karar açıklanmasıyla adliyenin önü karıştı, polis müdahale etti: 4 yaralı, 12 gözaltı Karar açıklanmasıyla adliyenin önü karıştı, polis müdahale etti: 4 yaralı, 12 gözaltı
Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden bir şüpheli daha tutuklandı Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden bir şüpheli daha tutuklandı

17:51
Trump’ın tehdidine İran’dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
17:44
Taraftar tedirgin Galatasaray’ın yeni yıldızı Kayserispor maçında yok
Taraftar tedirgin! Galatasaray'ın yeni yıldızı Kayserispor maçında yok
17:00
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
16:56
Tedesco, 100 milyon euroluk golcüyü bir saniye bile düşünmeden reddetti
Tedesco, 100 milyon euroluk golcüyü bir saniye bile düşünmeden reddetti
16:44
Suriye lideri Şara Rusya’da Putin’in mesajı köşeye sıkışan SDG’ye soğuk duş etkisi yaratacak
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak
16:42
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
12:31
ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli
ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 18:23:23. #7.11#
SON DAKİKA: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Türkiye'nin Geleceğine Dair Vizyonunu Paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.