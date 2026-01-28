MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Türkiye\'nin Geleceğine Dair Vizyonunu Paylaştı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Biz Türkiye'nin parlak bir geleceğe doğru hızla yürüdüğü inancındayız. Bunu yaparken de insani, vicdani, İslami, milli ve manevi temelde bağlarımızı günbegün güçlendirmenin arayış ve arzusundayız." dedi.

Yönter, "Hayırlı günler komşum, derdin derdimizdir" toplantıları kapsamında Zeytinburnu'ndaki bir iş merkezinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada konuşan Yönter, 39 ilçede teşkilatlarının aktif biçimde çalıştığını, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarını sahada birebir uyguladıklarını belirterek, esnaf ve ev ziyaretleri yaptıklarını söyledi.

Terörsüz Türkiye'yle, huzurlu bir Türkiye inşa ve ihya amacında olduklarını kaydeden Yönter, "Biz Türkiye'nin parlak bir geleceğe doğru hızla yürüdüğü inancındayız. Bunu yaparken de insani, vicdani, İslami, milli ve manevi temelde bağlarımızı günbegün güçlendirmenin arayış ve arzusundayız. İstanbul'da MHP ve Cumhur İttifakı hak ettiği mevkiye mutlaka gelecektir. Bunu başaracağız. İstanbul'umuzu sokak sokak, ev ev gezeceğiz ve geziyoruz. Bütün insanlarımıza ulaşacağız, onları dinleyeceğiz." diye konuştu.

Yönter, İstanbul'da fitne ve ayrışmanın olmadığını, nefret ve nifak körükleyenlere fırsat tanınmadığını ifade ederek şöyle konuştu:

"İstanbul, Türk-Kürt kardeşliğinin sembolüdür. Büyük bir milletin mensupları olarak aramıza fitne yaymaya çalışanlara müsaade etmeyeceğimizi özellikle vurgulama ihtiyacı duyuyorum. Suriye'de YPG/SDG'ye karşı yapılan operasyonları Kürt kardeşlerimize yönelik saldırı olarak yorumlamak omurgasızlık ve onursuzluktur. Buna hiç kimsenin hakkı yoktur. Kürt kardeşlerimiz bizim canımızdır ve Kürt kardeşlerimizi kalkan yapıp terörizmin emel ve hedeflerini gündeme taşıyanlara bu millet 'dur' diyecektir. Bu millet, bölge halkları inanmayacaktır. Kürt kardeşlerim başka, YPG/SDG terör örgütü başkadır."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in DEM heyetini ziyareti esnasında yaptığı konuşmanın büyük bir talihsizlik olduğunu aktaran Yönter, şunları kaydetti.

"Büyük bir sorumsuzluktur. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Suriye'nin tamamını temsil etmediğini ifade etmesi hezeyandır. Aynı zamanda beyhude bir çırpınıştır. Özgür Özel'in YPG sevdası, hastalığı ve tutkusu milletimizi ziyadesiyle şaşırtmıştır. YPG/SDG başka, Kürt kardeşlerim başka. Suriye'de biz paralel bir ordu istemiyoruz. Devlet içinde devlet, ordu içinde ordu istemiyoruz. Tek bir Suriye, ordu ve Suriye milleti istiyoruz. Bağımsız, egemen eşitliğini muhafaza etmiş, birlik beraberliğini, siyasi bütünlüğünü tescil etmiş bir Suriye Cumhuriyeti Devleti hedefliyoruz. Bunu görmeyi arzu ediyoruz."

"Türkiye'nin politikalarına muhalefet etmeyi Cumhuriyet Halk Partisi artık bir kenara bırakmalı"

Yönter, Suriye'nin güvenliğinin Türkiye'nin güvenliği demek olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Komşu komşunun külüne muhtaç. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın dün yapmış olduğu açıklama savrulmadır, sorumsuzluktur, pişkinliktir, pervasızlıktır ve gerçeklerden tamamıyla kopuktur. Özgür Özel'e tavsiyemiz Suriye Cumhuriyeti Devleti'nin birlik, beraberlik ve kardeşliğini savunmasıdır. Türkiye'nin politikalarına muhalefet etmeyi Cumhuriyet Halk Partisi artık bir kenara bırakmalı. Cumhuriyet Halk Partisi tarihin yanlış yerinde duruyor, siyonist emperyalizmin değirmenine su taşıyor. Bu konuda da DEM Parti'nin aklıselim bir çizgide hareket etmesi temennimizdir. DEM Parti'nin Kürt kardeşlerimizi ajite etmesi, provoke etmesi yanlıştır. Bu nedenle Nusaybin'in Kamışlı sınırında bayrağımızın indirilmesi, Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü'nün önüne el yapımı bomba atılması, Tarsus'ta DEM Parti'nin bir protestosundan sonra havaya atılan kurşunun Suriye uyruklu birisine isabet etmesi son günlerde yaşadığımız provokasyonlardan bazılarıdır."

Terörsüz Türkiye hedefini kimsenin baltalayamayacağını kaydeden Yönter, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan el ele vermiş, güç birliği yapmış ve inanmış bir şekilde yeni yüzyılda hayatımızdan terörü çıkarmak üzere sonuna kadar mücadele içindedir. Bu mücadele namuslu bir mücadeledir. Bu mücadele onurlu, tarihi bir mücadeledir. Terörsüz Türkiye'ye Allah'ın izniyle ulaşacağız ve yeni yüzyılda terörden kaynaklı şiddeti hayatımızdan söküp çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Yönter, huzur, barış ve kardeşlik istediklerini çatışma, savaş, bölünme ve ayrımcılık görmek istemediklerini ve buna karşı mücadele halinde olduklarını belirterek, "10 Mart mutabakatının ruhuna riayet etmeyen SDG/YPG, 18 Ocak mutabakatının doğasına ve ruhuna göre hareket etmeli. Aynı zamanda tam entegrasyon Suriye'de temin edilmelidir. Milletimiz artık kim Rahmani, kim şeytani tefrik etmiştir. Bizim işimiz Rahmani'yle, bizim meselemiz milli ve manevi değerlerimizin yücelmesiyle. Türkiye Yüzyılı'nın inşasıyla şeytani planları el birliği, güç birliği, emel ve hedef birliği yaparak inşallah yerin yedi kat dibine gömeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Suça sürüklenen çocuk meselesinin gündemden tamamıyla çıkarılmasının yanındayız"

Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'a Allah'tan rahmet dileyen Yönter, konuyu yakından takip ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni bir Ahmet Minguzzi vahşetiyle karşı karşıyayız. Biz ailesiyle temas ettik, inşallah ziyaret edeceğiz. Bu akan kanın durmasını istiyoruz. Çocuklarımız ölmesin istiyoruz. Suça sürüklenen çocuk meselesinin gündemden tamamıyla çıkarılmasının yanındayız. Suçla çocuğun, suçluyla çocuğun yan yana getirilmesinin büyük bir skandal, büyük bir problem olduğu kanaatindeyiz. Bu sorunun aynı zamanda hukuki düzenlemelerle, sosyolojik, psikolojik eğitim vesaire alanlarında yapılacak iyileştirmelerle üstesinden gelineceğine inanıyoruz."

Yönter, parti olarak bireysel ve toplumsal şiddetle mücadele konusunda çok hassasiyet taşıdıklarını kaydederek, "Sayın Genel Başkanımızın talimatları mucibince bu konuda bir çalışma yaptık. Önemli bir eser hazırladık. Aralarında uzman, akademisyen ve gönül insanlarının yer aldığı bir komisyon marifetiyle 4 ay süresince çalıştık ve çalışmamızı tamamladık. Cuma günü de bu çalışmamızın lansmanı var. Tanıtım olacak." ifadelerini kullandı.