MHP'li Yıldırım: Deprem bölgesinde bir eksiklik görmedik - Son Dakika
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MHP'li Yıldırım: Deprem bölgesinde bir eksiklik görmedik

6 saat önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, MHP heyeti olarak Elazığ ve Malatya'da deprem bölgesinde yaptıkları incelemelerde bir eksiklik görmediklerini, devlet ve hükümetin milletinin yanında olduğunu söyledi.

MHP'li Yıldırım: Deprem bölgesinde bir eksiklik görmedik, System.String[]

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, MHP heyeti olarak Elazığ ve Malatya'da deprem bölgesinde yaptıkları incelemelerde bir eksiklik görmediklerini, devlet ve hükümetin milletinin yanında olduğunu söyledi.

Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin ardından, bölgeye giden MHP heyeti izlenimlerini TBMM'de düzenledikleri basın toplantısında paylaştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, halka ve millete dokunduklarını onların sorunlarını dinlediklerini ve kimsenin bir şikayeti olmadığını vurguladı. Yıldırım, Elazığ depreminden sonra yapılan tartışmalara değinerek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla bir heyet oluşturduklarını ve olayın hemen akabinde bölgeye giderek halkın sorunlarını dinlediklerini söyledi.

'DEVLET MİLLETİNİN YANINDADIR'

devletin ve hükümetin milletin yanında olduğuna kaydeden Yıldırım, "'Cumhurbaşkanı gelinceye kadar yaralılar enkaz altında bekletildi', 'Alevi ve Kürt köylerine yardım yapılmadı' gibi spekülasyonlar yapıldı. Devlet ve hükümet milletinin yanındadır. Televizyon başında kahve içerken bölgeyle ilgili siyasi değerlendirmeler yapılıyor. Burada devletin ve hükümetin itibarsızlaştırılması hedefleniyor. Sosyal medyada çıkan haberlerle olmaz, sahaya çıkıp durumu bizzat göreceksiniz. Alevi köylerine ilk gidenler Malatya Milletvekilimiz Mehmet Celal Fendoğlu ve AK Parti'li belediye başkanları oldu. Deprem üzerinden siyaset ve ayrımcılık olmamalı. Bu depremin kahramanları görevin başındadır" diye konuştu.

'BİR EKSİKLİK GÖRMEDİK'

Yaşar Yıldırım, AFAD ve Kızılay'a haksız eleştiriler yapıldığını dile getirip, heyet olarak yaptıkları incelemelerde bir eksiklik görmediklerini belirterek, "Kızılay ve AFAD her köye çadır ve yemek ulaştırarak vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladılar. Dışarıdan gazel okumak doğru değildir. Önce gidip sahayı görsünler sonra konuşsunlar. Ben Kızılay Genel Başkanını enkazın başında gördüm. AFAD ve Kızılay'ın ne yaptığını merak edenler varsa gidip deprem bölgesinde incelemelerde bulunsunlar" dedi.

'MARMARA DEPREMİ İLE KIYASLAMAK DOĞRU DEĞİL'

Yıldırım, Elazığ ve Marmara depreminin kıyaslanmasının doğru olmadığını ifade ederek, "Elazığ'da 41 kişi, Marmara'da 20 bin insan hayatını kaybetti. O gün hepimiz oradaydık. Marmara'da yollar kapalı ve köprüler yıkılmıştı ama Elazığ'da öyle bir şey yok. 'O gün devlet, hükümet yoktu' yaklaşımı doğru değil. Eski siyasetçilerin bu tutumu doğru değil. Geçmişe küfür ederek bir yere mesaj vermeleri yanlıştır. Bu huylarından vazgeçsinler. Marmara depreminde hükümet ve devleti itibarsızlaştıran söylemler bugün de kullanılıyor" diye konuştu.

Elazığ heyetinde yer alan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan da deprem olduğunda yapılması gereken ilk şeyin enkaz altındaki insanların çıkarılıp, yaralıları tedavi etmek olduğunu, Elazığ depreminde de bu hizmetlerin verildiğini kaydetti.


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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:08 Kaynak: DHA
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