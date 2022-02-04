MHP milletvekiline İMO'dan ceza - Son Dakika

MHP Hatay Milletvekili ve inşaat mühendisi Lütfi Kaşıkçı'ya, üyesi olduğu Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası'nca (İMO) HDP çizgisinde olduğunu ileri sürdüğü oda yönetimine yönelik eleştirileri nedeniyle 30 gün süreyle serbest meslek uygulamasından men cezası verildi. Kaşıkçı, boş kağıt göndererek savunma yapmadığını belirtip, "Bu kararı tanımıyorum. Milletvekili olarak meslektaşlarımın sorunlarını dile getirdim. Cezanın iptali için dava açacağım" dedi.

MHP'li Kaşıkçı, 9 Haziran 2021'de TBMM'de düzenlediği basın toplantısında üyesi olduğu TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası yönetiminin dar kadro tarafından ele geçirildiğini, HDP çizgisinde olduklarını, kendileri gibi düşünmeyen farklı seslere karşı tahammülsüz yaklaşım sergilediklerini ve mobbing yaptıklarını iddia etti. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, inşaat mühendisi Kaşıkçı'ya, açıklamaları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında 30 gün süreyle serbest meslek uygulamasından men cezası verdi.

'OLAYLARI ANLATAN BASIN AÇIKLAMASI YAPTIM'MHP'li Kaşıkçı, DHA 'ya yaptığı açıklamada, İnşaat Mühendisleri Odası'nın 130 bin üzerinde üyesi olan bir meslek örgütü olduğunu, 26 ilde şubesinin olduğunu kaydetti. Kaşıkçı, Kocaeli Bursa ve Rize şube başkanlarının oda yönetimini eleştirdikleri gerekçesiyle cezalandırıldığını basın toplantısında dile getirdiğini söyleyerek, "Kocaeli şube başkanı, Gara şehitleriyle ilgili sosyal medya paylaşımında oda genel merkezinin neden açıklama yapmadığını soruyor. Ertesi gün oda genel merkezi Kocaeli'ndeki başkanla ilgili soruşturma başlatılıyor. Bursa Şube Başkanı da oda genel merkezini eleştirdiği için ertesi gün ona da soruşturma açılıyor. Rize Şube Başkanı'nı görevden aldılar. Ben de bu olayları anlatan bir basın açıklaması yaptım. 'Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz. İnsanların fikir hürriyetine neden saygı duymuyorsunuz? Yıllardır bu yönetimi tanıyoruz. Bölücülere alan açan bir siyaset uygularlar, bunların kafalarının arkasın bulanık' dedim" dedi. 'BU ETİK DEĞİL'Lütfi Kaşıkçı, bu açıklamasının ardından hakkında soruşturma başlatıldığını söyleyerek, "Basın toplantısında söylediklerinizden dolayı savunmamı istiyorlar. Ben de boş bir kağıdı zarfa koyup 'Size ifadem bu' dedim. Ben milletvekiliyim. Vatandaşın bana ulaştırmış olduğu sıkıntıları dile getireceğim, benim görevim bu. Söylediklerim de somut belgeli şeyler. Daha sonra onur kurulu toplanarak hakkımda 30 gün süreyle serbest meslek uygulamalarının yasaklanmasına karar vermişler. 30 gün beni meslekten men etmişler, bu etik değil. 'Siz hangi toprakların cemiyetisiniz' dedim. Verdiğiniz 30 günü tanımıyorum, 30 yıl da olsa yaptıklarınızı kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğim" diye konuştu.'CEZAYI TANIMIYORUM'MHP'li Kaşıkçı, İnşaat Mühendisleri Odası'nın üniter yapıyla ilgili kafasının karanlık olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"HDP Türkiye'nin hiçbir yerinde kongre yapacak salon bulamazken, bu beyler 'Buyurun gelin, salonumuzda kongrenizi yapın' dediler. Demokrasi adına güya bunu yapıyorlar; ama aynı düşüncedeler, aynı paralele hizmet ediyorlar. Bu odayla ve buna benzer diğer odalarla bir milletvekilli olarak mücadelemi devam ettireceğim. Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile telefonda konuştum. Kendisi 'geçmiş olsun' dedi ve hiçbir şekilde bir milletvekilinin ifade hürriyetini kimsenin engelleyemeyeceğini, mesleğiyle ilgili milletvekili faaliyetlerini yaparken böyle bir kısıtlamaya yönelik bir ceza sürecini kabul etmediğini söyledi. 'Bu süreçte sizin arkanızdayız' dedi. İnşaat Mühendisleri Odası yine Meclis'in çıkarmış olduğu yasayla kurulan ve faaliyetlerini yürüten, yetki ve sorumlulukları belli olan kamu kurumu niteliğinde bir sivil toplum örgütüdür. Bu tür odalar sadece meslekle ilgili faaliyetleri yürütmeyi gerekirken siyasetin merkezindeler. Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı bile sorgulayan bir yapı bu. Biz gerçekleri söyleyince ellerindeki soruşturma mekanizmalarını devreye sokuyorlar. Hiçbir hükmü yoktur bu verilen cezanın. Bu kararı tanımıyorum. Milletvekili olarak meslektaşlarımın sorunlarını dile getirdim. Cezanın iptali için dava açacağım."