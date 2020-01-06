MHP Milletvekillerinden MHP Erzurum İl Başkanı Karataş'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel MHP Milletvekillerinden MHP Erzurum İl Başkanı Karataş'a ziyaret - Son Dakika

MHP Milletvekillerinden MHP Erzurum İl Başkanı Karataş'a ziyaret

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekilleri, Sarıkamış şehitlerini anma programına katıldıktan sonra Erzurum'a gelerek MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş'ı ziyaret ettiler.

MHP Milletvekillerinden MHP Erzurum İl Başkanı Karataş'a ziyaret, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekilleri, Sarıkamış şehitlerini anma programına katıldıktan sonra Erzurum'a gelerek MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş'ı ziyaret ettiler.


MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "TBMM Başkan vekili, İstanbul Milletvekili Celal Adan, TBMM İdare Amiri Erkan Haberal, Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Iğdır Milletvekili Yaşar Karabağ, MDK Üyesi Taner Gökçek, TBMM MHP Gurup özel kalem müdürü Fikret Hayali, Sarıkamış şehitlerini anma programından sonra Erzurum'a gelerek partililerle bir araya gelip Erzurum'a ve Erzurumlulara selam ve muhabbetlerini iletip özlem giderdiler. MHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Celal Adan ve milletvekillerimizin teşkilatımızı ve bizleri ziyaretleri ziyadesiyle onurlandırmış ve mutlu etmiştir" dedi


TBMM Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan yaptığı açıklamada, "Sık sık Erzurum'u ziyaret edip ikinci evimiz kabul ettiğimiz şehri mübarek Erzurum'da olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığımız ve bizlere göstermiş oldukları misafirperverliklerinden dolayı MHP Erzurum il başkanı Naim Karataş' a ve güzide yönetimine şahsım ve heyetim adına en kalbi duygularımla teşekkür ederim" diye konuştu.


Daha sonra İl Başkanı Karataş, misafirlere Erzurum hatırası olarak Oltu taşı tespih hediye etti. - ERZURUM

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Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:36 Kaynak: İHA
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