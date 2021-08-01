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Milas'ın Beyciler köyünde çıkan yangın sabaha kadar devam etti! Köylüler adeta dehşeti yaşadı - Son Dakika

Milas'ın Beyciler köyünde çıkan yangın sabaha kadar devam etti! Köylüler adeta dehşeti yaşadı

01.08.2021 11:24

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Beyciler köyünde dün öğle saatlerinde başlayan yangın sabaha devam etti. 3 köy tahliye edildi, dört ev yandı. Sabaha kadar uyumayan köylüler tam anlamıyla dehşeti yaşarken felaketin boyutu gün ağarınca anlaşıldı. Asırlık çam ağaçlarının küle döndüğü yangın sırasında köylülerin gözyaşlarına boğulduğu görüntüler yürek parçaladı.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Beyciler köyünde dün öğle saatlerinde önce makilik alanda çıkan ardından şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla ormanlık alana yayılan yangın bu sabaha kadar sürdü.

Milas'ın Beyciler köyünde yangın sabaha kadar sürdü! Köylüler adeta kabusu yaşadı

ASIRLIK ÇAM AĞAÇLARI KÜL OLDU

Rüzgarın etkisi ile hızla yayılan ve sabaha kadar süren yangına Bodrum, Milas ve Muğla orman ve belediye ekiplerinin yanı sıra İzmir, Balıkesir, Aydın, Antalya ve Denizli'den gelen yaklaşık 60 arazöz, 12 iş makinası, 180 orman işçisi, 300'e yakın köylü müdahale etti. Beyciler'den başlayarak yaklaşık 30 kilometre ilerleyen yangın Gökova'nın cennet ormanlarında bulunan asırlık çam ağaçlarını kül etti. Yüzlerce hektar çam ormanı sabaha kadar alev alev yandı.

Milas'ın Beyciler köyünde yangın sabaha kadar sürdü! Köylüler adeta kabusu yaşadı

KÖYLÜLER SABAHA KADAR UYUMADI

Alevlerin Mazı, Yukarı Mazı, Armutçuk ve Gökbel köylerinin etrafını sarması ile jandarma ve zabıta ekipleri köyleri tahliye etti. Bazı köylüler ise hayvanlarını korumak amacıyla köyün içerisinde kaldı. Köylüler sabaha kadar uyumadı. Alevlerin evleri tehdit etmesi ve Beyciler köyünde 4 evin yanması ile yaklaşık 1100 köylü ve turist Aşağı Mazı köyü sahiline inmek zorunda kaldı.

Sahile inenler sahil güvenlik ekipleri ve Bodrum'dan getirilen yatlar ve teknelerle Bodrum'a taşınarak, belirlenen otellere yerleştirildi. Yukarı Mazı köyünde yaşayan ve geceyi sokakta geçiren Bedriye Demir, şunları söyledi:

"Alevler evlerin bahçesine kadar geldi, hayvanlarımız kaçtı, nerede olduklarını bilmiyoruz, birçok vatandaş köyü terk etti. Şu anda ekipler canla başla çalışıyor, yaklaşık on yıl önce de böyle bir felaket olmuştu. Köylünün geçimini sağladığı ormanlar kül oldu, bölgede arıcılık hayvancılık bitti, ne içeriz ne yeriz? Beyciler'de başladığını duyduk, üç saat içinde köyümüzün sınırları içine geldi."

Milas'ın Beyciler köyünde yangın sabaha kadar sürdü! Köylüler adeta kabusu yaşadı

MAZI-BODRUM YOLUNU ALEVLER KAPATTI

Mazı ile Bodrum arasındaki turistik karayolu alevler nedeniyle ulaşıma kapandı. Jandarma güçleri sivil araçların geçmesine güvenlik nedeni ile izin vermedi. Alevler evlerin bahçesine kadar girince korku ve heyecan dolu anlar yaşandı. Alevlere son anda müdahale edilerek Mazı köyünde evlerin yanması önlendi.

Milas'ın Beyciler köyünde yangın sabaha kadar sürdü! Köylüler adeta kabusu yaşadı

FELAKETİN BOYUTU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Günün ağarması ile yüzlerce hektar yanan çam ormanlarındaki felaketin boyutu ortaya çıktı. Sözcü'nün haberine göre sabah 06.30'dan itibaren 4 helikopter söndürme çalışmalarına başladı. Halen kontrol altına alınamayan ve yaklaşık 30 kilometre uzunluğunda 3-6 km genişliğindeki bir alanı etkisi altına alan yangında halen söndürme çalışmaları devam ediyor.

Milas'ın Beyciler köyünde yangın sabaha kadar sürdü! Köylüler adeta kabusu yaşadı

"BEN ÖLSEYDİM CANLARIM HAYVANLARIM ÖLMESEYDİ"

Yukarı Mazı köyünde yaşayan 38 yaşındaki Müzeyyen Gül sabah erken saatlerde kalkıp hayvanlarının hiçbirini bulamadığını bölgedeki arı kovanlarının kül olduğunu belirterek yaşadığı kabusu gözyaşları içerisinde anlattı.

Gül "Hayvanlarım gitti, bazıları telef oldu, bazıları kaçtı gitti, arı kovanları yandı, etrafımızda canlı kalmadı, bitki kalmadı. Allah'ım benim canımı alaydı da o canlılara bir şey olmayaydı, köylü olarak geçim kaynaklarımız kurudu, ne yeriz ne içeriz?" diye sordu.

Bodrum'un Yukarı Mazı, Aşağı Mazı, Mumcular, Gökbel, Armutçuk, Çocuk Mezarlığı ve Çiftlik köyleri sırları içerisinde devam eden yangına yakın illerden takviye ekiplerinin gelmeye devam ettiği, kontrol altına alınamayan yangında yaklaşık 600 hektarın üzerinde ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Milas'ın Beyciler köyünde çıkan yangın sabaha kadar devam etti! Köylüler adeta dehşeti yaşadı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Yangın, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milas'ın Beyciler köyünde çıkan yangın sabaha kadar devam etti! Köylüler adeta dehşeti yaşadı - Son Dakika


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