Son Dakika Haberleri: Millet İttifakı Kahramanmaraş'ta Başkan Adaylarını Tanıttı

Millet İttifakı Kahramanmaraş'ta Başkan Adaylarını Tanıttı

43 dakika önce

Millet İttifakı Kahramanmaraş'ta belediye başkan adaylarını tanıttı.

Millet İttifakı Kahramanmaraş'ta Başkan Adaylarını Tanıttı, System.String[]
Millet İttifakı Kahramanmaraş'ta belediye başkan adaylarını tanıttı.

İttifak kapsamında CHP, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere 4 ilçede aday gösterirken, İYİ Parti 7 ilçede aday çıkaracak.

Kahramanmaraş Mehmet Akif Kültür Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısına, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel ve CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül katıldı.

Kahramanmaraş'ta Millet İttifakı kapsamında belediye başkan adayları şöyle sıralandı:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Öztunç, Afşin Belediye Başkan Adayı Adem Yıldız, Andırın Belediye Başkan Adayı Ali Çatalbaş, Çağlayancerit Belediye Başkan Adayı Nazım Engizek, Dulkadiroğlu ilçesi (ittifak çalışması sürüyor), Ekinözü Belediye Başkan Adayı Fatih Vicdan, Elbistan Belediye Başkan Adayı Abdullah Paksoy, Göksun Belediye Başkan Adayı Ramazan Koca, Nurhak Belediye Başkan Adayı İlhami Bozan, Onikişubat Belediye Başkan Adayı Mustafa Bastırmacı, Pazarcık Belediye Başkan Adayı Haydar İkizler ve Türkoğlu Belediye Başkan Adayı Hasan Kızıldağ. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:27 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'li Seyhan Belediye Başkan Adayını Bıçaklayan Saldırgan Teslim Oldu Sarıgül: Ben ve 60 Bin Yol Arkadaşım Beklemekten, Belirsizlikten Yorulduk (1)

İYİ Parti'nin 5'i Büyükşehir 166 Belediye Başkan Adayı Belli Oldu! İşte İsimler Reynmen, İzlenme Rekoru Kıran Klibinde Yazıcıoğlu Olayına Gönderme mi Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 18:10:57. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Millet İttifakı Kahramanmaraş'ta Başkan Adaylarını Tanıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]