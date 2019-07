Milletvekili Halil Etyemez gündemi değerlendirdi

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, AK Parti Konya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında Konya ve ülke gündemini değerlendirdi.AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, AK Parti Konya İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Gündemi değerlendiren Milletvekili Halil Etyemez, yasama faaliyetlerinden terörle mücadeleye, tarımdan yatırımlara kadar birçok alanda açıklamalarda bulundu.İlk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 27. Yasama Dönemini değerlendiren Milletvekili Halil Etyemez, vatandaşları yakından ilgilendiren temel konular ve bazı kesimlerin uzun süre beklenti içinde olduğu alanlarda çalışma yaptıklarını belirtti. Halil Etyemez, "27. Yasama Döneminde 42 kanun yasalaştı. Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Hakkında Kanun, Tapu Kanunu, Turizmi Teşvik Kanunu, Sosyal Hizmetler Kanunu, Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması Kanunu, Maden Kanunu, Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu gibi birçok alanda önemli düzenlemeler gerçekleştirdik. Gelir İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü çalışanlarına kariyer uzmanlık yolunu açtık. İlkokula başlama yaşını 66 aydan 69 aya yükselttik. Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığındaki sözleşmeli personelin kadroya geçmeleri için 6 yıl olan zorunlu hizmet süresini, 4 yıla indirdik. Askerlik sistemimizi reformist bir yaklaşımla ele alarak gençlerimizin gelecek planlamalarını kolaylaştıracak ve profesyonel askerliğe geçiş için önemli bir adım olacak devrim niteliğindeki kanuni düzenlememizi hayata geçirdik. Bu şekilde, 130 bin gencimiz erken terhis olarak sivil hayatlarına dönmüş oldu. Askerlik süresi ise 6 aya indi. En son ekonomi alanında düzenlemeleri içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Varlık Barışı'nın süresini yıl sonuna kadar uzatırken, elektrik motorlu otomotiv üretilmesi için vergi kolaylıkları getirdik ve şirket borçlarının yeniden yapılandırılmasını sağladık" ifadelerini kullandı."Vatandaşlarımızla beraber olacağız"2019-2023 arası dönemi kapsayan 11. Kalkınma Planının onaylanmasıyla TBMM'deki yasama faaliyetlerine 1 Ekim'e kadar ara verildiğini kaydeden Etyemez, bu süre zarfında her daim olduğu gibi milletle iç içe olacaklarını kaydetti. Etyemez, "Yasama faaliyetlerine ara verilmiş olabilir ancak biz çalışmalarımıza ara vermiyoruz. Bu ara dönemde vatandaşlarımız ile iç içe olacak, yeni dönemde yapacaklarımız konusunda istişarelerde bulunacağız. Tüm teşkilat mensuplarımızla, vatandaşlarımız ile bir ve beraber olmaya devam edeceğiz. İl ve ilçe danışma meclislerimizi toplayacak, ülkemizin yarınlarını inşa etmede her daim olduğu gibi ortak aklı hakim kılmaya özen göstereceğiz" şeklinde konuştu."Teröre geçit yok"Pençe Harekatı sırasında şehit olan Çeltikli Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal ve tüm şehitlere rahmet dileyen Milletvekili Etyemez, terörün üzerine kararlılıkla gidecekleri vurguladı. Halil Etyemez, "27 Mayıs'ta başlattığımız Pençe Harekatı ile bugüne kadar 70'in üzerinde PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Daha önce Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarını başarılı bir şekilde icra ederek bu bölgelerde oluşturulan güvenli alanlara 400 bine yakın Suriyeli mültecinin yerleştirilmesini sağladığımız gibi, bugün de sınırımızın kilometrelerce ötesinde Pençe Harekatı'nı devam ettirerek terörü bulunduğu yerde yok ediyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında PKK ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleri ile mücadelemize kararlı bir şekilde devam ediyoruz ve edeceğiz" diye konuştu."Sorumluluğumuzun bilincinde olarak hizmete devam edeceğiz"Konya'nın AK Parti'ye her zaman en güçlü desteği veren illerden biri olduğunu belirten Etyemez, 31 Mart seçimlerinde de Büyükşehir belediyeleri içinde yüzde 70 oy oranıyla birinci olduklarını, Cumhur İttifakı olarak 28 belediye başkanlığını kazanarak önemli bir başarıya daha imza attıklarını söyledi. Bu başarı ve teveccühün sorumluluklarını bir kat daha arttırdığına dikkat çeken Etyemez, bu teveccühü karşılıksız bırakmamak için Konya adına hep bir fazlasını yapma gayretinde olacaklarını vurguladı. AK Parti'nin icraat partisi olduğunun altını çizen Etyemez, "17 yıllık AK Parti iktidarımız döneminde Konyamıza 51 milyarın üzerinde yatırım yaptık. Eğitimde 8 binin üzerinde yeni derslik inşa ederken 133 bin üniversite öğrencisinin öğrenim gördüğü Necmettin Erbakan ve Konya Teknik Üniversitesini Konyamıza kazandırdık. İhtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarımıza, engellilerimize toplamda yaklaşık 3,5 milyar lira tutarında sosyal yardım yaptık. Sağlıkta toplam 2 bin 395 yatak kapasiteli 31 hastaneyle birlikte, toplam 86 adet tesisi Konyamıza kazandırdık. Bin 250 yatak kapasiteli Karatay Şehir Hastanemizin de büyük bir bölümü tamamlanmış durumda. Yüksek Hızlı Tren Garımız ve Kayacık Lojistik Merkezimizde de artık sona gelindi. Rüya proje Mavi Tüneli hayata geçirdik, 21 baraj ve 28 gölet inşa ettik. Bu yılsonu itibariyle bu iki eserinde açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bunlar gibi sayısız hizmeti vatandaşlarımıza sunduk. Devam eden ve yeni yatırımlarımızın da takipçisi olacağız. Sorumluluğumuzun bilincinde olarak hemşehrilerimizin refahını arttırmaya, Konya'mızı kalkındırmaya devam edeceğiz" dedi."Sulanan alan artacak, üretim ve çeşitlilik artacak"AK Parti hükümetleri döneminde, her alanda olduğu gibi tarım sektöründe de büyümek ve güçlenmek için çalıştıklarını kaydeden Milletvekili Etyemez, üreticilerin sorunlarını yerinde tespit ederek, odalar ve birlikler ile sürekli işbirliği içinde olduklarını aktardı. Su konusunda önemli çalışmalar yürüttüklerine kaydeden Etyemez, "18 milyon dekar tarımsal arazimizin sadece yüzde 30'u yani 5.4 milyon dekarı sulanmakta. Konya Ovası Projesi ile 6 milyon dekar alanı daha sulamayı hedefliyoruz. Ayrıca Dünya Bankası'nın suyun tasarruflu kullanılması için Türkiye'de desteklediği 4 projeden birini Konyamıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yakında ihaleye çıkacak olan İvriz Sol Sahil Kapalı Kapalı Sulama Sistemi'yle 450 milyon liralık bir yatırımı daha Konya'mıza kazandıracağız. Konya'daki sulanan alanı yüzde 100'den fazla artıracak bu hedeflerle tarımsal verimi ve ürün çeşitliliğimizi aynı oranda arttıracağız. Diğer yandan üreticilerimizi korumak, onları üretimlerinde desteklemek her zaman ilk önceliğimiz oldu. Tarımsal ve hayvansal desteklerimiz ile üreticilerimiz üzerindeki girdi maliyetlerini düşürecek önlemleri hiç geciktirmeden aldık, almaya da devam edeceğiz. 2002-2018 yılları arasında Konyamızdaki çiftçilerimize 7,2 Milyar lira destek verdik. 2019 yılının ilk 5 ayında ise 793 milyon 173 bin 284 lira destekleme ödemesi yaptık" dedi.AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez'in basın toplantısına, İl Yönetim Kurulu üyeleri Bedriye Günaydın ve Ahmet Özdemir eşlik etti. - KONYA