Milletvekillikleri düşürülen Güven, Berberoğlu ve Farisoğlulları gözaltına alındı

HDP Milletvekilleri Leyla Güven ve Musa Farisoğulları ile CHP Milletvekili Enis Berberoğlu dün akşam gözaltına alındı.

Üç ismin de milletvekilliği dün düşürülmüştü.

HDP, iki vekilinin tutuklandığını açıkladı ve "Yargı aldığı talimatın gereğini yerine getirdi. Tıpkı Meclis Başkanının aldığı talimatın gereğini yerine getirdiği gibi. Bu hukuksuzluğu ve planlanmış darbeye karşı mücadelemizi yükselteceğiz" dedi.

Berberoğlu da gözaltına alınmadan önce CHP Genel Merkezi'ne giderek partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü ve bir basın açıklaması yaptı.

Berberoğlu "Demokrasi için bir bedel ödenecekse bu bedeli önce CHP'liler öder" dedi.

Berberoğlu, Farisoğulları ve Güven'in, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaparak, "hak ihlali" olduğu gerekçesiyle haklarındaki mahkumiyet kararının kaldırılmasını talep etmişlerdi.

Anayasa Mahkemesi, "hak ihlali" kararı verse de, bu isimlerin tekrar milletvekilliğine dönmesi mümkün olmayacak.

Üç siyasetçinin milletvekilliğinin düşürülmesi TBMM'de muhalefet tarafından protesto edildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter bu protestonun "gayri meşru, hayri ahlaki ve millet iradesiyle ters" olduğunu savundu.

CHP TBMM Başkanlığı'na anayasa kitapçığı bıraktı

Üç milletvekilinin üyeliğinin düşürülmesinin ardından, parlamentoda gerilim yükseldi.

Genel Kurul çalışmalarına sık sık ara verilirken, CHP milletvekilleri TBMM Başkanlığı makamına yürüyerek, anayasa kitapçığı bıraktı.

CHP Grup Başkanvekilleri ve partili milletvekilleri, topluca Genel Kurul'dan çıkarak, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un makamına yürüdü.

Ancak Şentop, bundan 1 dakika önce TBMM'den ayrılmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis Başkanlığı'nın makamının bulunduğu binanın giriş kapısına anayasa kitapçığını koyarken, "Hala var olduğunu, yürürlükte olduğunu hatırlatmaktan büyük üzüntü duyuyorum" dedi.

Milletvekilleri uzun süre alkışlı protesto yaptıktan sonra, Meclis Başkanlığı kapısının önünden ayrıldı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bunun "20 Temmuz Sicil Darbe sürecinin sonucu" olduğunu söyledi.

CHP ve HDP'li vekillerden tepkiler

Berberoğlu'nun gözaltına alınmasını CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Twitter'dan duyurdu. Özkan, "Enis Berberoğlu, İstanbul'da şu an gözaltında. Vatan emniyete götürülüyor. Neden? Bunca zulüm neden? Yarın savcıya gidecek bir insana bunca zalimlik neden" mesajını paylaştı.

Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek "Milli iradeye kumpas kuruldu" dedi ve ekledi

"Bu güzel memleketin geleceği için cezaevine de gireriz, gerekirse canımızı da veririz."

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da "Anadolu'da 'zulmün artsın' derler, 'artsın ki zulmün sonunda zeval bulasın...' Bizi asla susturamazsınız. Mücadelemizi asla engelleyemezsiniz" diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise vekillerin "kumpas davasında" ceza aldığını söyledi.

Partinin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Planlanmış Saray Darbesinin gereği yerine getiriliyor" ifadeleri yer aldı.

AKP'li vekiller CHP'nin dokunulmazlığın kaldırılmasını desteklediğini hatırlattı

Öte yandan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 2015 yılında milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını CHP'nin de istediğini hatırlattı.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan da aynı hatırlatmada bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Halil Öztürk de "'Anayasa ve kanunlar bize dokunmazsa bin yaşasın' anlayışını reddediyoruz" paylaşımında bulundu.

Cezalar hangi davalardan verilmişti?

2009 yılında Kürdistan Topluluklar Birliği (KCK) operasyonları sırasında Barış ve Demokrasi Partisi üyesi yöneticilerinin de olduğu binlerce gözaltına alınmıştı.

"Ana dava" olarak adlandırılan dava, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 7 bin 578 sayfalık iddianamenin kabulüyle Diyarbakır'da görülmüştü. Sekiz yıl süren davada 175 sanık hakkında "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak", "Terör örgütü üyesi ve yöneticisi olmak" ve "Terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçlarından, 15 yıldan ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen hapis cezası istenmişti.

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi 28 Mart 2017'de KCK Ana Davası kararı açıklanmış, 16 kişiye 21'er yıl, 95 kişiye 1 yıl 2 aydan 18 yıla kadar hapis cezası vermiş, davada yargılanan 43 sanık için beraat kararı vermişti.

Yargıtay, Eylül ayında Kürt siyasetçilere yönelik açılan davada, yerel mahkemenin 154 kişi hakkında verdiği hükmü onayan İstinaf Mahkemesi'nin kararına yapılan itirazı sonuçlandırmıştı. Yargıtay örgüt üyesi olmak suçlamasıyla, Musa Farisoğulları ve Pero Dündar'ın 9'ar yıl; Leyla Güven'e 6 yıl 3 ay, Ahmet Türk 1 yıl 3 aylık cezasını onamıştı.

Enis Berberoğlu ise MİT tırları davasında Suriye'ye silah götüren tırlara dair belgeleri Can Dündar'la paylaştığı suçlamasıyla hapis cezası almıştı.

Berberoğlu'nun 5 yıl 10 aylık cezasından geriye 18 ay kalmıştı.