Milli Eğitim Bakanı Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin konuştu Açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin, "Artık Türkiye, öğretmenine mahsus kanunun olduğu ender ülkelerden bir tanesi oldu." dedi.

Bakan Özer, Gaziantep'teki temasları kapsamında Şahinbey ilçesinde yapımı tamamlanan İbn-i Sina Anaokulunun açılış törenindeki konuşmasında, Türkiye'de son 20 yıl içerisinde eğitim alanına önemli yatarımlar yapıldığını söyledi.

Bu yatırımlar sayesinde çocukların eğitime erişiminin kolaylaştırıldığını anlatan Özer, kısa süre içerisinde de bu yatırımların okullaşma oranlarının yükselmesinde etkisinin görüldüğünü ifade etti.

Bakan Özer, sadece bina ve derslik yapmadıklarını, aynı zamanda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ile derslik başına düşen öğrenci sayısını azaltmak için de ciddi bir şekilde öğretmen alımlarının gerçekleştiğini belirterek, "2000'li yıllarda 500 binler seviyesinde olan öğretmen sayısı, bugün 1,2 milyona ulaştı. Yani bugün eğitim sistemimizde görev yapan öğretmenlerin yaklaşık yüzde 75'i, son 19 yılda eğitim sistemine dahil oldu. Diğer alanlardaki gibi eğitimde de bu devasa dönüşüm, güçlü bir liderlik gerektiriyordu. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde eğitimde son 20 yıl, cumhuriyetin kuruluşundan itibaren eğitim tarihine damgasını vuran en kritik dönem olmuştur. Ben, sayın Cumhurbaşkanı'mıza eğitime her zaman öncelik verdiği için, bütçelerde en büyük payı her zaman eğitime ayırdığı için hem şahsım hem de camiam adına en içten şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

"Gelen görüşleri değerlendirerek taslağa son şeklini vereceğiz"

Bakan Özer, mevcut hükümet tarafından başlatılan eğitim seferberliğinin resmi gazetede yayınlanan "Öğretmenlik Meslek Kanunu" ile taçlandığını vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu, bu ülkede 1960'lı yıllardan itibaren eğitim camiasının, eğitim paydaşlarının en büyük özlemiydi. Yani öğretmenliğe mahsus bir kanunun olması ve burada kariyer merkezli öğrenmenin kişisel gelişimini, mesleki gelişimini sürekli yönlendiren bir sistematiğin kurgulanması, hakikaten en son 1-3 Aralık'ta yapmış olduğumuz 20. Milli Eğitim Şurası'na kadar bütün şuralarda ayrıntılı ele alındı. Allah'a şükür 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle TBMM'ye sevk edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu, 4 Şubat'ta TBMM'de kabul edildi, 14 Şubat'ta da böyle kritik bir günde yasalaştı. Regaip Kandili'nde Mecliste kabul edildi, Sevgililer Günü'nde de yürürlüğe girdi. Bu Öğretmenlik Meslek Kanunu, hükümetimizin, Cumhurbaşkanı'mızın öğretmenlere verdiği değerin en önemli göstergelerden bir tanesi. Artık Türkiye, öğretmenine mahsus kanunun olduğu ender ülkelerden bir tanesi oldu. Dün itibariyle de meslek kanununun uygulanmasıyla ilgili yönetmelik taslağını kamuoyuyla paylaştık. Tüm öğretmenlerimizden, eğitim paydaşlarından görüşlerini almak için 1 aylık bir süre belirledik, 15 Mart'ta gelen görüşleri değerlendirerek taslağa son şeklini vererek inşallah yayınlayacağız. Öğretmenlerimizin adaylık kaldırma, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlikle ilgili tüm süreçlerini de ayrıntılı bir şekilde tanımlama imkanımız olacak. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun tüm öğretmenlerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Özer, yaptıkları yatırımlardan Gaziantep'in de payına düşeni aldığını söyledi.

Yaptıkları değerlendirme toplantısında Gaziantep'in eğitimde nereden nereye geldiğinin daha iyi görüldüğünü belirten Bakan Özer, "Okullaşma oranının, okul öncesinden özel eğitime, mesleki eğitime kadar eğitimin tüm kademelerinde ne kadar büyük bir gelişme gösterdiğini net bir şekilde şahitlik ettim. Bugün Gaziantep'imizin kendisine koyduğu hedefleri ulaşabilmesi için 2021'de belirlemiş olduğumuz ve 2022'de aktarılan yatırımlarla 2,5 milyar olan yatırımını 4 milyara çıkarmış bulunuyoruz. Buradaki en kritik yatırım Gaziantep'imize okul öncesi dönemde okullaşma oranını artırmak için yapacağımız 138 yeni anaokulu müjdesidir. Biz eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranı artarken okul öncesi dönemiyle ilgili 2021'de yeni bir hedef koyduk. Hedefimiz 3 yaşta yüzde 14 olan okullaşma oranını yüzde 50'ye çıkartmak, 4 yaştaki yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 70'e çıkarmak, 5 yaştaki yüzde 78 olan okullaşma oranını da yüzde 100'e çıkarmaktır. Bunun için 3 bin yeni anaokulu, 40 bin de yeni anasınıfı yapmayı planladık, 2022 bütçesinde buna yönelik düzenlemeyi yaptık." ifadelerini kullandı.

"5 ay gibi kısa sürede 59 tane yeni anaokulunu hizmete aldık"

Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün tüm Türkiye'de bu hedefe ulaşmak için gece gündüz demeden büyük bir çabayla bir süreç yönetimi gerçekleştirdiğini kaydeden Özer, şöyle konuştu:

"5 ay gibi kısa sürede 59 tane yeni anaokulunu ve 6 bin 950 adet yeni anasınıfını hizmete aldık. 214 yeni anaokulunun ihalesini tamamladık. Arsası bulunan 1095 tane anaokulunu yatırım bütçesine dahil ettik. Yani 5 ay gibi kısa sürede anaokuluyla ilgili, okul öncesindeki dönemde okullaşmayla ilgili koymuş olduğumuz hedefte çok önemli bir mesafe aldık. 3 bin anaokulu yapmak için geriye kalan 1632 anaokulunda tüm illerimizde yeni arsalar buldukça yatırım bütçesine, programına dahil etmeye çaba sarf ediyoruz. İşte bu gün 1600 yeni anaokulunun 138 tanesini Gaziantep'imize vermiş olduk. İstanbul'da yapacağımız bin tane yeni anaokulundan sonra en fazla anaokulu yapılan il olarak Gaziantep yer almaktadır. Bu yapacağımız yatırımların Gaziantep'e hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah Gaziantep, sadece kendi yerel sorunlarını çözen bir şehir değil aynı zamanda bölgesinde iyi örneklerle diğer illere örnek olan bir şehir olacak. Burada yetişen gençlerimizin geleceğin güçlü Türkiye'sinde ülkemizi bölgesinin lideri, dünyada sözü geçen bir ülke olacak, sorumluluklarını yerine getirecek gençler olmasını diliyorum. Açılışını yapacağımız İbn-i Sina Anaokulu'nun hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Dilerim ki buralardan nice İbn-i Sinalar, nice Aziz Sancarlar yetişir."