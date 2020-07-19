Milli Eğitim Bakanı Selçuk, TÜBİTAK Proje Yarışması'nda dereceye giren liselilerle buluştu... - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, TÜBİTAK Proje Yarışması'nda dereceye giren liselilerle buluştu...

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, "51. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"nda dereceye giren 178 öğrenci ve danışman öğretmenleri ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, "51. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"nda dereceye giren 178 öğrenci ve danışman öğretmenleri ile bir araya geldi.

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Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na başvuran 15 bin 273 çalışmadan 105'i finalde derece aldı.

Video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantıda, proje sahibi 178 öğrenci ve danışman öğretmenleri, Bakan Selçuk ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile buluştu.

Bakan Selçuk, gençlerin ortaya koyduğu projelerde öğrencilerin, öğretmenleri ve ailelerinin çok büyük emeği olduğunu belirtti.

Selçuk, "Lise öğrencilerimizin bu ülkenin geleceğini tasarlayan projelere kafa yorması, özgün fikirlerin peşinden koşması bizim için çok çok önemli. Bu çabalar maraton koşu gibi uzun soluklu. Bu tür çalışmalar sizi sadece bir yarışmaya hazırlamıyor, sizi hayat disiplinine, gelecekte bir mesleğe hazırlıyor, dünya standartlarında iş yapabilmeye hazırlıyor. Çalışmalarınızın geliştirilebilmesi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırız. Sizin önünüzdeki gelecek aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği." ifadesini kullandı.

Toplantıda öğrenciler, projelerini Bakan Ziya Selçuk'a anlattı.

Yazılım konusunda yapay zeka tematik alanı Türkiye Birincisi Aydın Fen Lisesi öğrencisi Umut Eren, yaşadıkları kentin en önemli ürünü incirin, kalite sınıflaması için geliştirdikleri projeyi aktardı.

Eren, "Yapay zeka tekniklerinden derin öğrenme prensipleri kullanılarak Aydın kuru incirinin kalite sınıflamasını yaptık. Bir prototip geliştirdik. Bu projeyi üretime kazandırmak istiyoruz." diyerek, talebini Bakan Selçuk'a iletti.

Bakan Selçuk da Eren ve tüm öğrencilere "her türlü desteğe hazırız." mesajını yineledi.

Toplantıda, sağlık teknolojileri alanındaki projesiyle Türkiye ikincisi olan İstanbul Özel Çekmeköy Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Anadolu Lisesi öğrencisi Buğra Erginal da çalışmasına ilişkin bilgi verdi.

Erginal, anneannesinin ilaç kullanımında yaşadığı sorunları çözmek amacıyla tüm görme engelli ve alzaymır hastaları için geliştirdiği elektronik ilaç kullanım asistanını tanıttı.

Kimya alanında Türkiye birincisi olan Filiz İpek Oktay, antibakteriyel özelliği olan seramik saklama kapları tasarlayarak ürünlerin raf ömrünü uzatan projesi, fizik alanında Türkiye birincisi Malatya BİLSEM öğrencisi Feridun Balaban ise "güneş panellerinin verimliliğini artırması" konulu çalışması hakkında bilgi verdi.

Kocaeli Özel Enka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Dilay Dal da yürüme yeteneğini kaybetmiş bireylerin fizik tedavisinde alternatif oluşturacak projesini Bakan Selçuk'a anlattı.

Dal, tasarladıkları proje ile insanların yeniden yürüyebilmesinin sağlanabileceğini belirtti.

Bu projelerin yanı sıra coğrafya, psikoloji, değerler eğitimi gibi alanlarda ödüle layık görülen çalışmaların sahipleri de Bakan Selçuk'a projelerini anlatma fırsatı buldu.

Öğrencileri dinleyen ve anlatılan projelerin kendisini çok heyecanlandırdığını aktaran Selçuk, "İhtiyacı olan insanlara çözüm üretmeniz çok önemli. Sizler inşallah dünya çapında işlere imza atacaksınız. Biz de her zaman hem desteğimizle hem duyduğumuz gururla yanında olacağız." ifadesini kullandı.

Zuhal öğretmen duygulu dakikalar yaşattı


Toplantıya öğrencilerin yanı sıra ödül alan projelerin danışmanı öğretmenler de katıldı.

40 yıl 8 aylık meslek hayatını toplantı günü noktalayan öğretmen Zuhal Süldür Isparta'dan bağlandı.

Süldür, toplantıya katılmadan önce emeklilik dilekçesi verdiğini, mesleğinin son gününde Bakan Selçuk ile yaptığı görüşmenin özel bir anı olacağını belirtti.

Bakan Selçuk da Süldür'e "Sizi böyle bir günde misafir ettiğimiz ve bu vesileyle bize öğrencilerinize adadığınız bu 40 yıl için teşekkür fırsatı sunmanızdan dolayı çok büyük memnuniyet duydum." dedi.

Toplantıya katılan TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da liselilerin çabalarının kendileri için çok önemli olduğuna işaret ederek, "Bütün arkadaşlarımız bir sorun çözmek için 'varım' dediler. Bunu gerçekleştirmek için birtakım teknolojileri kullandılar. Yeni bir beceri kazanmak ve sorun çözen bir birey olmak istiyorum diyen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Ziya Selçuk, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 13:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk, TÜBİTAK Proje Yarışması'nda dereceye giren liselilerle buluştu... - Son Dakika
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