Milyonluk alacak için rüşvet kıskacı: Tahsil edebilmek için Murat Ongun'un eşine ait faturayı ödedik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milyonluk alacak için rüşvet kıskacı: Tahsil edebilmek için Murat Ongun'un eşine ait faturayı ödedik

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milyonluk alacak için rüşvet kıskacı: Tahsil edebilmek için Murat Ongun\'un eşine ait faturayı ödedik
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında savunma yapan tutuksuz sanıklar reklamcı Eray Demir ve Mustafa Değercan, Kültür AŞ'den ödeme alabilmek için Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'a ait BYZAG firmasından gönderilen faturaları ödediklerini öne sürdü. Demir, kendisine gönderilen ürünlerin belgelerinin ortaya konulmasını isterken, Değercan ise alacağını ve işini riske atmamak için söz konusu ödemeleri kabul etmek zorunda kaldığını söyledi.

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 26'inci gününde tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda görülen duruşmada tutuksuz sanık Eray Demir savunma yaptı.

ALACAKLARI İÇİN KENDİSİNDEN TALEP EDİLEN ÖDEMEYİ ANLATTI

Reklam firması sahibi olan Demir, savunmasında şirketinin Kültür AŞ'den ihale üzerine iş aldığını ancak ödemeleri ya alamadığını ya da zamanında alamadığını belirtti. Demir, "Ödemelerim için Kültür AŞ finans tarafına ısrarcı olmaya başladığımda aranacağım söylendi. 2024 yaz sonuna doğru telefonla aranarak tarafıma fatura ileteceklerini ve bu faturanın ödenmesi gerektiği söylendi. Ne faturası dediğimde ise Emrah Bağdatlı'nın (firari sanık) yönlendirdiği söylendi. Arayan numarayı kaydetmediğim için sizlere beyan edemem ancak isminin Çiğdem olduğu hatırımda. Emrah Bağdatlı ile bir tanışıklığım yoktur ama sektörde bu işlerin onun liderliğinde olduğu herkesin bildiği bir gerçekliktir" dedi.

“ALACAKLARIMIZI TAHSİL EDEBİLMEK İÇİN MURAT ONGUN'UN EŞİNE AİT FATURAYI ÖDEDİK”

Demir savunmasının devamında, Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'a ait BYZAG firmasından gelen 60 bin TL faturayı ödediğini söyleyerek, "Kısa bir süre sonra şirketime Kültür AŞ tarafından yaptığım işin karşılığı olarak üç ayrı tarihte ödeme geldi. Bu yüzden baktım ödeme yapılıyor, ben de ikinci fatura olan 45 bin 288 Türk liralık olan bedeli de ödedim ve şirketime ödeme geldi. Ben bu şirketin sahibini ne tanırım ne de bu firmadan bir ürün sipariş ettim. Aksini iddia eden varsa, bana gönderilen ürün varsa çıksın belgesiyle de ispatlasın" ifadelerini kullandı.

Milyonluk alacak için rüşvet kıskacı: Tahsil edebilmek için Murat Ongun'un eşine ait faturayı ödedik

“HEM ALACAĞIMI HEM DE İŞİMİ RİSKE ATMAK İSTEMEDİM”

Tutuksuz sanık reklamcı Mustafa Değercan ise Kültür AŞ'den aldığı ihaleleri teslim ettikten sonra ödemelerini vaat edilen tarihlerde alamadığını söyledi. Değercan, şu ifadeleri kullandı: "Şirketimin doğal olarak alt tedarikçi ödemeleri olduğundan dolayı sıkıntı yaşamaya başladım. Daha sonra hak edişlerimi almak için sık sık Kültür A.Ş. ile irtibat kurdum. Bana piyasadan İBB ile ilgili her alacak verecek konusunun Emrah Bağdatlı'dan geçtiğini söylediler. Sonra beni BYZAG'in (Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'a ait firma) muhasebecisi olduğunu söyleyen Eyüp aradı. Emrah Bağdatlı'nın yönlendirdiğini, bu faturaları keseceklerini söylediler. Ben de sebebini sorduğumda ‘Emrah Bey böyle istedi' diyerek başka bir açıklama yapmadı. Bana kesilen rakamlar alacağımın yanında küçük rakamlardı. Hem alacağımı hem de işimi riske atmak istemedim. Ben bu faturayı hemen ödemedim, bekledim.

"ÖDEME KONUSUNDA DİRETTİ, KABUL ETMEK ZORUNDA KALDIM"

Bekleme aşamasındayken yine BYZAG'ın muhasebecisi olduğunu söyleyen kişi beni arayıp ödeme konusunda diretti, ben de kabul etmek zorunda kaldım. Ödeme günü ve saatinin organizasyonunu BYZAG'in muhasebecisi olan Eyüp Bey ile yapıp ilk ödemeyi 65 bin TL olarak 27 Eylül tarihinde gerçekleştirdim. Diğer faturayı da eylülün sonuna doğru ilettiler. Onun ödemesini de ekim ortasında yaptığımı hatırlıyorum. Bu yaptığım ödemeler karşılığı olarak hiçbir mal teslimi kesinlikle almadım. Bu ödemelerim karşılığında parça parça aldığım ödemeler hızlanmaya başladı"

Milyonluk alacak için rüşvet kıskacı: Tahsil edebilmek için Murat Ongun'un eşine ait faturayı ödedik

“PARASINI ÖDEDİĞİM BİLEKLİKLER DE GÖNDERİLMEDİ”

Bu eylem nedeniyle rüşvet suçundan yargılandığını söyleyen sanık Değercan, "Kimseyle bir rüşvet anlaşması yapmadım. Bu ödemeler karşılığında bir menfaat temin etmedim. Bana bu eylem kapsamında parasını ödediğim bileklikler de gönderilmedi, bana teslimi sağlanmadı. Bu süreçte maddi manevi olarak zorlandım" dedi. 

Kaynak: İHA
Ekrem İmamoğluMurat OngunGündemGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
Kötü haberi İsmail Kartal verdi: Maalesef 4-5 hafta oynayamayacak Kötü haberi İsmail Kartal verdi: Maalesef 4-5 hafta oynayamayacak
Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL’yi iade etti mi Ünlü gazeteci açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL'yi iade etti mi? Ünlü gazeteci açıkladı
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
Kızı Narin için Ankara’ya yürüyen baba Arif Güran Urfa’da hastanelik oldu Kızı Narin için Ankara'ya yürüyen baba Arif Güran Urfa'da hastanelik oldu
Bahis soruşturmasında PFDK’ya sevk edilen Ertuğrul Doğan’dan ilk açıklama Bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edilen Ertuğrul Doğan'dan ilk açıklama
Otomotiv devinde deprem: 8 bin kişi işten çıkarılacak Otomotiv devinde deprem: 8 bin kişi işten çıkarılacak
Fon soruşturmasında 3 yatırım bankası ve 2 faktoring şirketi TMSF’ye devredildi Fon soruşturmasında 3 yatırım bankası ve 2 faktoring şirketi TMSF’ye devredildi
Galatasaray’da Uğurcan Çakır sorguya çekiliyor Galatasaray'da Uğurcan Çakır sorguya çekiliyor
22:55
TFF’de istifa dalgası Sayı 3’e yükseldi
TFF'de istifa dalgası! Sayı 3'e yükseldi
22:46
Külliye’deki kabul sonrası Cemil Tugay’dan ilk açıklama: Projelerimiz hakkında bilgi arz ettik
Külliye'deki kabul sonrası Cemil Tugay'dan ilk açıklama: Projelerimiz hakkında bilgi arz ettik
22:37
Trump’tan Irak’tan çekilme sonrası olay sözler: Cehennemden defolup gidiyoruz
Trump'tan Irak'tan çekilme sonrası olay sözler: Cehennemden defolup gidiyoruz
22:28
Fon soruşturmasında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı
Fon soruşturmasında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı
22:04
Bu adam gerçekten de çok zeki Lamine Yamal’dan Dominik Livakovic için çarpıcı itiraf
Bu adam gerçekten de çok zeki! Lamine Yamal'dan Dominik Livakovic için çarpıcı itiraf
21:53
A Milli Takım’da felaket göz göre göre geldi
A Milli Takım'da felaket göz göre göre geldi
21:23
Arda Güler gururlandırmaya devam ediyor
Arda Güler gururlandırmaya devam ediyor
21:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti
21:12
İnfaza bir saat kala karar çıktı: İdam mahkumunun cezası ertelendi
İnfaza bir saat kala karar çıktı: İdam mahkumunun cezası ertelendi
21:11
Ronaldo, Jesus’un açıklamaları sonrası milli takım kampını terk etti
Ronaldo, Jesus'un açıklamaları sonrası milli takım kampını terk etti
21:02
MGK toplantısı sona erdi 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Bölge’ vurgusu
MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Bölge’ vurgusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 23:26:45. #7.13#
SON DAKİKA: Milyonluk alacak için rüşvet kıskacı: Tahsil edebilmek için Murat Ongun'un eşine ait faturayı ödedik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei