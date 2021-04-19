MİSGEP Finansal Destek ve Rehberlik Programından 70 maden işletmesi yararlanacak

Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) kapsamındaki Finansal Destek ve Rehberlik Programından 26 farklı ildeki toplam 70 yer altı maden işletmesi yararlanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yazılı açıklamasında, MİSGEP'in Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nce ortaklaşa finanse edildiği belirtildi.

MİSGEP kapsamında hayata geçirilen ve başvurularını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un duyurduğu Finansal Destek ve Rehberlik Programı'nın faydalanıcılarının belirlendiğine değinilen açıklamada, işletmelerin yoğun bir ilgi gösterdiği programda kömür veya metal cevheri üreten Zonguldak'tan Mersin'e Çanakkale'den Hakkari'ye kadar 26 farklı iden 70 yer altı maden işletmesinin bu destekten yararlanmaya hak kazandığı vurgulandı.

İş sağlığı ve güvenliği alanındaki desteğin hem finansal destek modeline hem de kurumsal kapasitenin geliştirilmesini içeren rehberlik desteğine sahip olduğuna işaret edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Sürekli değişen çalışma ortamının her daim yeni risklere açık hale getirdiği madencilik sektörüne 24 ay boyunca saha ziyaretleri ile verilecek rehberlik desteği kapsamında iş yerlerinin risk değerlendirmesi, acil durum planları, yer altı maden ocağının 3 boyutlu modellenmesi, havalandırma planlarının yazılım üzerinden modellenmesi, iş kazası ve ramak kala olaylara dair raporlama ve kök neden analizi prosedürlerinin geliştirilmesi gibi teknik çalışmalar için bilgi ve deneyim aktarımının sağlanması hedefleniyor. Ayrıca bu destek, 10 bin çalışanın sağlık taramalarının yapılmasını ve tiyatro yolu ile eğitimini de kapsıyor."

Finansal Destek ve Rehberlik Programının 7,6 milyon avro bütçeye sahip olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Programla sağlanacak finansal destekler ise yer altı maden işletmelerinin bu dönemde görevlendirecekleri İş Sağlığı ve Güvenliği profesyoneli ücretlerini, tahlisiye eğitim bedellerini ve KOBİ'lere özgü İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının 15 iş yerine entegrasyon masraflarını karşılıyor. Faydalanıcıların belirlenmesi ile saha faaliyetleri ivme kazanacak bu programla tüm tarafların çabası ve iş birliği ile yer altı maden işletmelerinde insana yakışır çalışma koşullarının oluşturulması hedefleniyor."