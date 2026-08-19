MOBİSAD-IMEX, MOBİL İLETİŞİM, MOBİL ELEKTRONİK VE TÜKETİCİ ELEKTRONİĞİ SEKTÖRLERİNİ TEK ÇATI ALTINDA BULUŞTURACAK! - Son Dakika
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MOBİSAD-IMEX, MOBİL İLETİŞİM, MOBİL ELEKTRONİK VE TÜKETİCİ ELEKTRONİĞİ SEKTÖRLERİNİ TEK ÇATI ALTINDA BULUŞTURACAK!

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MOBİSAD-IMEX, Mobil İletişim, Tüketici Elektroniği ve Yeni Teknolojilerin Türkiye’deki tek uluslararası buluşma noktası olan MOBİSAD-IMEX Fuarı, 7–10 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde altıncı kez kapılarını açarak sektörün küresel ölçekteki paydaşlarını aynı çatı altında buluşturuyor.

Türkiye’de mobil iletişim, tüketici elektroniği ve yeni teknolojiler ekosistemini bütüncül bir yaklaşımla bir araya getiren bu stratejik platform, ilk kez 2021 yılında IMEX markasıyla hayata geçirildi. Takip eden yıllarda sektörün en güçlü kurumsal yapılarından biri olan MOBİSAD ile güç birliği yapan organizasyon, MOBİSAD-IMEX markasıyla istikrarlı biçimde büyüyerek bölgenin referans fuarlarından biri haline geldi. Marmara Fuarcılık ve MOBİSAD iş birliğiyle düzenlenen MOBİSAD-IMEX, sektörü 360 derece kapsayan yapısıyla; ticaret, teknoloji, iş geliştirme ve uluslararası iş birlikleri açısından yüksek katma değer üreten bir buluşma noktası sunuyor.

MOBİSAD-IMEX Geniş Ürün Gamıyla Dikkat Çekiyor.

İletişim ve mobil iletişim teknolojilerinden mobil elektroniğe, tüketici elektroniğinden oyun ve oyuncu ürünlerine, yeni nesil teknolojilerden yazılım ve dijital çözümlere uzanan geniş kapsamıyla MOBİSAD-IMEX; katılımcı firmalara en yeni ürün ve çözümlerini sergileme, ziyaretçilere ise sektörün bugünü ve geleceğini aynı çerçevede değerlendirme imkânı tanıyor. Türkiye’nin dört bir yanından ve 40’tan fazla ülkeden gelen on binlerce profesyonelin katılımıyla fuar, bölgesel bir ticaret platformunun ötesine geçerek uluslararası ölçekte güçlü bir etkileşim alanı oluşturuyor.

2026’da Daha Güçlü Uluslararası Katılım Bekleniyor.

Her yıl büyüyerek yoluna devam eden MOBİSAD-IMEX, 2026 yılında da bu istikrarını sürdürmeyi hedef haline getirdi.

Organizasyon Kapsamında:

• Yüzlerce katılımcı firma ve marka

• Çok sayıda uluslararası ziyaretçi

• Sektör profesyonellerine yönelik etkinlikler ve sunumlar

• Yeni iş birliklerine zemin hazırlayan görüşmeler

yer alacaktır.

2026’da Güçlü Konferanslar.

ICAIS Yapay Zeka Konferansı

100+ Akademisyen, 50+ Bilimsel Çalışma MOBİSAD-IMEX’te.

Uluslararası Yapay Zeka Çalışmaları Konferansında, akademik çalışmalar ile sektör ihtiyaçları MOBİSAD-IMEX’te buluşacak. Beykoz Üniversitesi ile olan iş birliği kapsamında, konusunda uzman akademisyenler yapay zekâyı A’dan Z’ye ele alacak.

Influencer Oturumları

Sektörün bilindik yüzleri oturumlarda bir araya gelerek teknolojinin nabzını tutacak.

MOBİSAD-IMEX Desteklerle Daha Güçlü

T.C Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan karşılıksız destek kapsamında, ihracatçı birliklerine üye olan katılımcılarımızın, alan kirası ve stant harcamalarının belirli miktar ve oranları T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

Fuara katılan katılımcılar, üst limit olarak 1.292.800 TL’ye kadar karşılıksız destekten yararlanabileceklerdir. Metrekare başına 8.400 TL tutarında destek alma hakları vardır.

Etkinlik Bilgileri

Yer: İstanbul Fuar Merkezi (İFM), İstanbul/Türkiye

Tarih: 7-10 Ekim 2026

Web sitesi: www.mobisadimex.com

İstanbul, Etkinlik, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Etkinlik MOBİSAD-IMEX, MOBİL İLETİŞİM, MOBİL ELEKTRONİK VE TÜKETİCİ ELEKTRONİĞİ SEKTÖRLERİNİ TEK ÇATI ALTINDA BULUŞTURACAK! - Son Dakika

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