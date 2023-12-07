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Motorine bir indirim daha! Litresi 35 lira seviyelerine gerileyecek - Son Dakika
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Motorine bir indirim daha! Litresi 35 lira seviyelerine gerileyecek

Petrol fiyatlarının son 5 ayın dip seviyelerinde seyretmesi akaryakıta indirim olarak yansımaya devam ediyor. Bugün 1 lira 34 kuruş indirim gelen motorinin litresi bu gece yarısı 88 kuruş daha ucuzlayacak. İndirimin ardından motorin 35 lira seviyelerine gerileyecek.

07.12.2023 - 10:08,  Güncelleme: 10:40
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Ekim ayında İsrail-Hamas çatışmalarının başlamasıyla 95 dolara kadar çıkan brent petroldeki düşüş devam ediyor. Petrol fiyatlarının günlerdir 76-77 dolarla son 5 ayın dip seviyelerinde seyretmesi akaryakıta indirim olarak yansımaya devam ediyor. Bugün 1 lira 34 kuruş indirim gelen motorinin litresi bu gece yarısı 88 kuruş daha ucuzlayacak.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 35 lira 46 kuruşa, Ankara'da 36 lira 8 kuruşa, İzmir'de ise 36 lira 29 kuruşa düşecek.

SEÇİM SONRASI FİYAT 2 KATINA ÇIKTI

Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. Seçim sonrası akaryakıt fiyatları 2 katına çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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Son Dakika Enerji Motorine bir indirim daha! Litresi 35 lira seviyelerine gerileyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motorine bir indirim daha! Litresi 35 lira seviyelerine gerileyecek - Son Dakika
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